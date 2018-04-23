«События в Армении — это не происки Запада, а социальное восстание армянского народа»

Журналист и правозащитник о причинах и последствиях протестов в Ереване

Десятидневные акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении накануне дали свой результат — руководитель страны, пообещавший народу в 2015 году, что он не задержится во главе государства еще на один срок, и не выполнивший свое обещание, проработал в должности премьера всего 6 дней и ушел в отставку, признав правоту за лидером оппозиции Николом Пашиняном. Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Вместе с тем Пашиняна с двумя соратниками выпустили вчера из СИЗО — в воскресенье всех троих задержали по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. Своим видением того, что сейчас происходит в Армении и почему люди вышли бастовать, в интервью «Реальному времени» поделился известный журналист и правозащитник Максим Шевченко.

«Сейчас, очевидно, никто не хочет внутренних столкновений»

— На фоне протестных движений премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку, что стало для многих некой неожиданностью. Как вы воспринимаете его уход?

— Для меня он не стал неожиданностью. Народ доведен до отчаяния, озлоблен, население Армении живет в нищете, вынуждено покидать свою страну, уезжать в Россию. Наверное, половина страны переселилась в Краснодарский край, на Северный Кавказ. Собственно говоря, это не происки Запада, а давно назревшее социальное восстание трудящегося армянского народа. Наверное, кто-то из больших игроков это использует — Москва, Вашингтон, Лондон, Париж. Но в целом в Армении несколько человек гипербогаты — они мультимиллиардеры, а основная масса населения — это крайне нуждающиеся, находящиеся на грани бедности и нищеты люди.

— Кто сейчас придет к власти? Очень активно себя показала оппозиция.

— За Саргсяном по-прежнему есть достаточно серьезный карабахский клан. И его уход с поста премьера не означает, допустим, бегство из страны. Я просто не очень хорошо знаю армянскую Конституцию — наверное, будут новые выборы парламента и президента. Мне кажется, это было бы нормальным выходом из кризиса.

— Во главе оппозиционного движения стоит глава парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян, который в понедельник вышел из СИЗО. У него есть шансы прийти к власти?

— Он популярный лидер. У него, наверное, есть шансы, если будут выборы в парламент, пройти в него и занять важный государственный пост. Я не думаю, что ситуация выйдет за рамки конституционного поля, так или иначе, Армения будет держаться в рамках традиционных демократических процедур.

«За Саргсяном по-прежнему есть достаточно серьезный карабахский клан. И его уход с поста премьера не означает, допустим, бегство из страны». Фото ekhokavkaza.com

— Среди экспертов звучит мнение, что сейчас оппозиция в Армении сплотилась вокруг нежелания видеть в качестве премьер-министра Саргсяна. Они смогут договориться друг с другом после отставки премьера?



— Знаете, большевиков с кадетами тоже объединяла общая ненависть к Николаю II и царскому режиму. Но это не значит, что они были союзниками. Конечно, когда есть общий враг и общая цель — люди консолидируются. Сейчас начнется политическая борьба за власть. Если честно, я ничего плохого в этом не вижу. Обновление, встряска нужны каждой стране. Хорошо, если они пройдут мирно, и, несмотря на беспорядки и уличные протесты, все это перерастет в нормальные конституционно-демократические формы. Это будет хороший результат.

— Кстати, по поводу беспорядков. В репортажах с митингов в Ереване журналисты отмечают, что протесты развиваются преимущественно в мирном ключе, и оппозиция дает установку не конфликтовать. И со стороны властей такая же установка. Почему?

— Это ненасильственное сопротивление — все замечательно. В Армении всякое бывало — там и парламент расстреливали и политические убийства были практикой. Сейчас, очевидно, никто не хочет внутренних столкновений. Я лично надеюсь, что жители Армении договорятся без насилия и выработают какие-то политические механизмы будущего — это будет хорошо. Я бы пожелал им успехов на этом пути.

— Как вы думаете, почему к митингующим присоединились военные?

— Армения — это моноэтническое государство, где проживает практически только один народ с небольшим вкраплением русских. Это маленькая страна с очень маленьким населением, поэтому, естественно, там все друг друга поддерживают и друг с другом считаются. Великая Армения как одна большая деревня. Зачем армии стрелять в народ или не переходить на их сторону? Все друг друга знают, поэтому там все будет решаться на кулуарном уровне.

При всем при этом очень много супербогатых армян в России, США, во Франции, которые, естественно, считают Армению своим ресурсом. В России их больше, поскольку армяне, выросшие в СССР, естественно, имеют больше влияния в Армении, чем французские или сирийские армяне. Поэтому я думаю, что надо еще посмотреть по диаспорам — какие миллиардеры из каких диаспор больше влияют, какие криминальные элементы больше способны влиять на ситуацию в современной Армении. Безусловно, сейчас начнется борьба диаспор за влияние.

«Народ доведен до отчаяния, озлоблен, население Армении живет в нищете, вынуждено покидать свою страну, уезжать в Россию. Наверное, половина страны переселилась в Краснодарский край, на Северный Кавказ». Фото ritmeurasia.org

— Простые люди, у которых нет миллионов и связей, способны повлиять на ход событий?

— Сам по себе народ не способен скинуть угнетателей. Но угнетатели способны довести ситуацию до такого момента, когда народ обретает из-за распространяющейся анархии определенные силы, и начинают гулять некие стихийные законы. Тогда либо будет левая диктатура, либо крайне правая. Демократическими выходы из анархии не бывают. Но я не думаю, что кто-то доведет ситуацию до анархии. Там активно принимает участие в процессе церковь, у армян есть политические и духовные институты, которые структурируют ветер протеста и все, что происходит.

«Серж Саргсян был договороспособным политиком»

— Как вы считаете, Россия, которая официально пока держится в стороне, имеет влияние на ситуацию? А Запад?

— Понятно, что Армения сегодня является главным плацдармом России и Ирана на Кавказе и в Малой Азии. Что это главное связующее ядро коммуникации России и Ирана, в том числе транспортной. У нас есть два работающих канала в Иран — через Каспий и по суше до Армении, от Верхнего Ларса через территорию Грузии. Понятно, что Запад наносит удар по Армении, которая считается союзником России, хотя она, на мой взгляд, никакой не союзник из чисто идейных соображений, а просто прагматически Армении так находиться выгодно. Точнее, не Армении, а армянским олигархам, которые торгуют своей страной и своим народом направо и налево. Я считаю, что без социальной революции, без установления современного справедливого демократического общества и власти народа никаких перемен не будет. Вся эта геополитика — вилами на воде писано.

— Сейчас протесты в Армении стали называть «майданом» и появились прогнозы, что России вся эта ситуация на руку не сыграет. Может ли волна протестов сказаться на нашей стране?

— Нам от этого ни горячо, ни холодно. Мы ничего не понимаем в шахматных играх Путина и его окружения. Нам детали не рассказывают и скармливают патриотическую… «еду» с телевизионных каналов, поднимают градус напряжения. Мы же только догадываемся о большой геополитической игре — Кавказ, Малая Азия, Сирия, Крым, Украина, Турция… Для нас с вами это ничего не значит, а для властителей России, бизнесменов типа Абрамовича, Дерипаски и Усманова, для силовиков, стоящих во власти в России, наверное, это имеет какое-то значение.

Я считаю, что путинская Россия стратегически пытается пробить постоянный коридор на Ближний Восток. Это такая давняя мечта еще царской империи и Советского Союза — иметь прямой выход по суше, а не только самолетами, — железными, автомобильными дорогами для переброски войск, прокладки различного рода коммуникаций за Кавказ, в Турцию и на Иранское нагорье. Тут, конечно, вопрос Закавказья является ключевым. Поэтому я считаю, что борьба за доминирование в Закавказье вступает в достаточно напряженную фазу.

Серж Саргсян, хотя и имел какие-то конфликты с Баку, в целом был договороспособным политиком. Придут, допустим, к власти в Армении радикалы, например «Дашнакцутюн» (Армянская революционная федерация), или националисты — они резко осложнят отношения с Турцией или потребует войны на Карабахском фронте. Всякое может быть. Это сильно ударит по планам России, которой нужна тихая, спокойная, мирная Армения, некий такой баланс интересов между Азербайджаном, Арменией и Грузией в Закавказье. Посмотрим.

«Я считаю, что борьба за доминирование в Закавказье вступает в достаточно напряженную фазу». Фото ru.krymr.com



— Может ли Азербайджан воспользоваться нестабильной ситуацией в Армении и попробовать вернуть Нагорный Карабах?

— Сейчас это было бы для Баку не разумно. Эта ситуация не касается вооруженных сил, не касается готовности армянской армии и вооруженных подразделений Нагорного Карабаха. Я думаю, что этническая война сейчас только сплотит армянское общество и будет иметь обратный результат. Не тот, который хотел бы Баку.