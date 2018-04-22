«Ак Барс» вновь переименовал Кубок Гагарина

Татарстанская команда стала самым титулованным клубом КХЛ, не оставив в финале шансов ЦСКА

Сегодня «Ак Барс» взял третий Кубок Гагарина и оформил пятое чемпионство в истории казанского клуба. Развитие финальной серии по сценарию нашего издания, «доказательство» Билла, тренерская агония ЦСКА и все подробности празднования победы «Ак Барса» на льду и за его пределами — в материале «Реального времени».

«Кубок Татарина» по сценарию «Реального времени»

20 лет назад казанский «Ак Барс» выиграл первое чемпионство в своей истории. Всего на счету татарстанского клуба до сегодняшнего дня было четыре главных трофея российского хоккея, два из которых — Кубки Гагарина в «эпоху КХЛ». Сегодня команде Билялетдинова «светили» сразу две знаковые цифры — пятое чемпионство и третий Кубок Гагарина должны были сделать «Ак Барс» и сделали самым титулованным клубом КХЛ. Символично, что и первый Кубок Гагарина покорился именно билловским «барсам», как, впрочем, и второй. Неслучайно какое-то время хоккейные болельщики страны называли «чашку» «Кубком Татарина». Этим вечером прозвище вновь стало актуальным.

В целом финальное противостояние развивалось в полном соответствии со сценарием, который предсказала спортивная редакция «Реального времени». И дело тут не в совпадении исхода серии, а в ее содержании. Как писало наше издание за пару дней до начала серии, у казанцев более звездный состав, хотя федеральные СМИ и букмекеры утверждали прямо противоположное. В финальной серии первое легионерское звено во главе с неподражаемым Джастином Азеведо и обеспечило «разницу». Ну и, конечно, опытные «деды» Александр Свитов и Данис Зарипов внесли существенный вклад. Особенно можно порадоваться за капитана, поскольку перед сезоном некоторые дилетанты от хоккея удивлялись решению тренерского штаба «Ак Барса» продлить контракт со Свитовым. Далее, Эмиль Гарипов переиграл вратарскую бригаду ЦСКА. Причем, как мы и предполагали, чехарда с «первым номером» армейцев дала о себе знать в полный рост. Первый матч в серии играл Юханссон, затем Никитин доверился Сорокину, чтобы в сегодняшней игре вновь поставить в «рамку» Юханссона.

СМИ прозрели: Билл — лучший тренер КХЛ

Сильнейший тренер КХЛ Зинэтула Билялетдинов так переигрывал, по сути, новичка Игоря Никитина, что к четвертому матчу серии «прозрели» даже федеральные СМИ, дружно написавшие, что тактические решения ЦСКА на фоне «Ак Барса» не выдерживают никакой критики. Автор этих строк лично в московской командировке пообщался со столичными коллегами, сверив эти наблюдения, которые сошлись полностью.

Фан-сектор просто перекричал болельщиков ЦСКА в обоих гостевых матчах. Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



Наконец, фанатский фактор. «Ак Барс», пожалуй, самый популярный клуб в КХЛ. Это видно и по комментариям на «гостевых» сайтах клубов, которые не попали в финал, и по личным разговорам. А важнее всего, конечно же, фан-сектор, который просто перекричал болельщиков ЦСКА в обоих гостевых матчах. Знающие люди из фанатской среды давно отмечают, что «фанка» «Ак Барса» — сильнейшая в стране.

Тренерская агония Никитина

Матч, после которого казанцы подняли Кубок Гагарина над головой, предсказуемо собрал полные трибуны. Они увидели абсолютно тот же состав «Ак Барса», что добывал третью победу в серии во втором московском матче. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, в свою очередь, ударился в массовые перестановки, напоминающие агонию. По персоналиям изменений было всего три — помимо голкипера Юханссона на льду у гостей появились Константин Окулов и Артем Блажиевский. Но важнее глобальные перестановки в первых двух звеньях ЦСКА, которые больше смахивали на тренерские гадания на кофейной гуще.

Пока Никитин пытался из звезд сделать команду, Зинэтула Билялетдинов лепил чемпионов из «списанных» хоккеистов — середняков КХЛ. Один из таких — Алексей Потапов, который оказался не нужен родному нижегородскому «Торпедо». Сейчас без него нельзя представить действующего обладателя Кубка Гагарина. После игры Потапов с удовольствием пообщался с журналистами.

— Когда в ноябре переходил в «Ак Барс», думал, что выиграете Кубок?



— Мне мой друг еще в ноябре сказал: «Я приеду к тебе на финал». Я тогда посмеялся, но сейчас он приехал, а мы выиграли.

— Какие ощущения были на последних минутах ?

— Вы знаете, за десять минут до конца игры у нас играла музыка. Я не помню, какая именно, но очень ритмичная. И мы, каждый по цепочке, начинали хлопать, и это добавляло нам куража. Я смотрел на свои руки — у меня волосы стояли дыбом. За десять минут у нас уже был победный настрой.

— Был ли какой-то ритуал перед матчами?

— Это такая тонкая грань. Это конек завязать, это прийти на разминку после определенного парня, это взять только половинку банана, и не больше. Здесь тонкая нить, которую можно сорвать — и вся серия пойдет не так, как надо.

— Казань уже можешь назвать родным домом?

— Это действительно мой дом. Некоторые болельщики из Нижнего Новгорода удивляются, как же я быстро освоился. И я хочу сказать огромное спасибо, что меня здесь так приняли, — сказал игрок.

Игру «Ак Барс» начал активно высоким прессингом и мощными хитами в чужой зоне

А саму игру «Ак Барс» начал активно высоким прессингом и мощными хитами в чужой зоне. Уже на 2-й минуте Свитов от души приложил оппонента к борту. Партнер пострадавшего Владимир Жарков решил тут же отыграться на Михаиле Глухове, но не рассчитал дистанцию и вместо чистого силового приема получилась не менее чистая подножка. Видимо, хозяева не ожидали такого подарка от гостей и большинство в целом смазали, не воспользовавшись шансом открыть счет.

Бригады меньшинства «Ак Барса» так и остались загадкой для ЦСКА

Так или иначе, первый акцентированный бросок по воротам Эмиля Гарипова ЦСКА нанес лишь на 6-й минуте, после чего воцарилась равная игра с небольшим преимуществом хозяев. Однако судьи в концовке периода все же усмотрели возможность уравнять штрафное время, удалив казанца Альберта Яруллина. Но «барсы» провели меньшинство дисциплинированно.

После перерыва Гарипов спас свою команду на первой же минуте периода, в невероятном шпагате отразив добивание с пятака.

«Как говорят русские, «пути Господни неисповедимы». На все воля Всевышнего, и это главное. Не я победил, мы победили. Победила вся Казань!» — сказал после игры Эмиль Гарипов.

— Что сам чувствуешь?

— Просто успокоение. То, что все закончилось, и теперь можно отдохнуть. Морально. Я всегда себе ставлю самую высокую задачу — выиграть кубок и стать чемпионом, никаких других задач не ставил никогда.

— Ты образца регулярного чемпионата и ты во время плей-офф — это один из самых мощных качественных скачков, которые случались в КХЛ. В чем секрет этого феномена?

— Честно говоря, не знаю. Я просто тренировался так же, как и всегда, — объяснил голкипер «Ак Барса» корреспонденту «Реального времени».

Эмиль Гарипов: «Я всегда себе ставлю самую высокую задачу — выиграть кубок и стать чемпионом, никаких других задач не ставил никогда». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

Во втором периоде на льду в штрафной бокс вновь угодил Яруллин. Честно говоря, без тщательного видеопросмотра было не разобрать, что именно инкриминировали судьи защитнику «Ак Барса». Впрочем, ЦСКА из рук вон плохо реализует лишнего в финальной серии. Не получилось и на этот раз.

В целом во втором периоде инициативой завладел ЦСКА, но контратаки «Ак Барса» выглядели опаснее. Так, запомнился острый прострел Ландера, который в касание замыкал Азеведо. Но в этой ситуации ЦСКА буквально спас Ларс Юханссон. А судьи продолжали удалять Яруллина, который явно подвел свою команду в сегодняшней игре. Три удаления за два неполных периода — явно не из тех достижений, которыми можно похвастаться.

Неспортивное «кино»

А концовка периода осталась за «Ак Барсом». Александр Бурмистров заработал на себе нарушение, и казанцы почти полторы минуты разыгрывали «отложенный штраф», чуть не забросив вшестером против пятерых. В итоге основная часть большинства перешла на заключительный период.

В самом его начале Азеведо здорово перевел под щелчок в одно касание Иржи Секачу, однако Юханссон успел переместиться. Но атака продолжилась, Антон Ландер прострелил на пятак, откуда Роб Клинкхаммер под оглушительный рев трибун открыл счет — 1:0. Наставник гостей взял видеопросмотр на помеху вратарю явно на всякий случай, поскольку, как говорится, и намека на это не было. Однако судьи долго и упорно прокручивали эпизод, высматривая хотя бы микроскопический повод отменить гол, но, видимо, так его и не нашли.

— Что ты думаешь об этом празднике? — спросили журналисты у автора победного гола после игры.

— Это невероятно. Просто крутые ощущения. Когда я поднял кубок — это были невероятные ощущения. Я запомню этот момент навсегда.

— Ты мало забивал, зато сразу умудрился забросить золотую.

— Это лучшее, что было со мной после рождения сына! Это самый важный гол в моей карьере. Пик моей карьеры, радость для всей моей семьи. Я счастлив, что разделил эти чувства со своей женой, ребенком, — сказал Клинкхаммер. — Весь год был не самым лучшим, я мало забивал. Но этот гол запомню на всю жизнь и буду рассказывать внукам о нем. Очень счастлив.

Само развитие игры живо напомнило сценарий последнего периода седьмого матча серии против ярославского «Локомотива» 2009 года, когда казанцы завоевали свой первый Кубок Гагарина. Те же 0:0 по итогам двух третей игры и тот же гол «с мясом» с пятака ближе к середине третьего периода. В дальнейшем «Ак Барс» мастерски засушил игру, как говорится, самым привычным образом, и под дикие «заряды» трибун довел дело до логического конца.

Опять «Кубок Татарина»!!!

Видео автора

Финальная сирена попросту утонула в другой звуковой волне. В воздух полетели клюшки и краги «барсов», на лед высыпала команда в полном составе. Затем под своды «Татнефть Арены» взлетел главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, подбрасываемый подопечными. Тем временем самым ценным игроком плей-офф был признан Джастин Азеведо, вклад которого действительно невозможно переоценить.

Следующий взрыв децибелов случился, понятно, в момент, когда Александр Свитов вознес кубок над головой. Последовал взрыв конфетти. Впрочем, желающие могут посмотреть все на видео. Все оценки еще впереди, а пока «Реальное время» предлагает просто порадоваться. За очередной «Кубок Татарина».

«Курица клюет по одному зернышку, не надо сразу торопиться никуда. Долго шли к этому чемпионству, слава Богу, дошли до него», — дал комментарий после матча капитан команды Александр Свитов.



Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов