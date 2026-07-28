Пострадавшие при атаках на объекты Wildberries получили более 40 млн рублей

Особое внимание уделяют психологическому состоянию селлеров

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила о выплатах пострадавшим из‑за атак на логистические объекты компании — сумма превысила 40 млн рублей. Первые перечисления тяжело пострадавшим и семьям погибших были сделаны 21 июля, пишет ТАСС.

— Wildberries (входит в группу RWB) подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании. На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяют психологическому состоянию людей, уточнили в пресс-службе. Сотрудники кол‑центра работают с участниками событий и их родственниками: оценивают состояние, выявляют потребность в дополнительной поддержке и консультируют по актуальным вопросам.

В компании также подчеркнули, что избежать большого числа жертв удалось благодаря системной подготовке к чрезвычайным ситуациям. На объектах Wildberries на регулярной основе проходили учения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня высоко оценил решение Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак на склады компании. По его словам, компания беспрецедентно заявила о поддержке селлеров.



Галия Гарифуллина