Пострадавшие при атаках на объекты Wildberries получили более 40 млн рублей
Особое внимание уделяют психологическому состоянию селлеров
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила о выплатах пострадавшим из‑за атак на логистические объекты компании — сумма превысила 40 млн рублей. Первые перечисления тяжело пострадавшим и семьям погибших были сделаны 21 июля, пишет ТАСС.
— Wildberries (входит в группу RWB) подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании. На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделяют психологическому состоянию людей, уточнили в пресс-службе. Сотрудники кол‑центра работают с участниками событий и их родственниками: оценивают состояние, выявляют потребность в дополнительной поддержке и консультируют по актуальным вопросам.
В компании также подчеркнули, что избежать большого числа жертв удалось благодаря системной подготовке к чрезвычайным ситуациям. На объектах Wildberries на регулярной основе проходили учения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня высоко оценил решение Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак на склады компании. По его словам, компания беспрецедентно заявила о поддержке селлеров.
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