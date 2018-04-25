«Спартак» рухнул: кредиторы взыщут 3 миллиарда рублей через распродажу его активов

В июне 552 работника фабрики будут уволены

Знаменитую обувную фабрику «Спартак», оказавшуюся невольной жертвой краха «Татфондбанка», все-таки засосало в смертоносную воронку его долговых обязательств. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добилось в суде признания компании несостоятельным банкротом и введения конкурсного производства для распродажи ее имущества — такое решение приняло первое собрание кредиторов «Спартака» 19 апреля. К этому моменту 552 работника фабрики расписались в получении уведомления об увольнении по сокращению штатов (до 18 июня они остаются в оплачиваемом простое). Таким образом, предприятие со столетней историей под управлением мусинской УК «Шуз Концепт» прекращает свое существование. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кредиторы ведут «Спартак» на распродажу

23 апреля арбитраж ввел конкурсное производство на «Спартаке», которое фактически приведет к распродаже фабрики. На bankrot.fedresurs.ru наконец размещено официальное сообщение об итогах первого собрания кредиторов ОАО «Обувная фабрика «Спартак», которое прошло 19 апреля в Казани. Именно тогда кредиторы выбрали «кровавый» путь: положить казанский «Спартак» на плаху и разделить его по частям.

Общая сумма требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр «Спартака», пока составляет 3,027 млрд рублей, говорится в сообщении, подписанном тогда еще временным управляющим фабрики Шамилем Гариповым. На первое собрание собрались все кредиторы, имеющие в совокупности право голоса на 3,026 млрд рублей, или 99,99% от заявленных требований. Какова в этой сумме доля АСВ как залогового кредитора фабрики, не уточняется. Но, судя по тому, что комитет кредиторов был полностью сформирован из представителей ТФБ (их трое), нетрудно догадаться, что АСВ принадлежит не менее 90% голосов, а значит, именно агентство будет играть первую скрипку в финальной стадии банкротства «Спартака».

Первое собрание кредиторов не поверило в то, что фабрика сможет восстановить платежеспособность. УК «Шуз Концепт», представляющая интересы должника, намеревалась предложить схему мирового соглашения по урегулированию долгов, рассказывала недавно представитель УК Елена Дорохова. Что из этого вышло, неизвестно — в управляющей компании отказались от комментариев, а временный управляющий Шамиль Гарипов не отвечает на звонки по мобильному телефону. Зато известно, что кредиторы единодушно выступили за «хирургическое вмешательство» по удалению долговой «язвы» в 3 млрд рублей, проголосовав в пользу конкурсного производства сроком на 6 месяцев.

23 апреля арбитраж ввел конкурсное производство на «Спартаке», которое фактически приведет к распродаже фабрики. Фото Максима Платонова



Кроме того, АСВ перехватило контроль за ходом банкротства фабрики, отстранив Шамиля Гарипова из «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа», утвержденного на позиции управляющего с подачи должника УК «Шуз Концепт» в октябре 2017 года. Как говорится в решении арбитражного суда, выдвинута кандидатура управляющего из СРО «Возрождение», который будет выполнять функции реестродержателя. Иначе говоря, УК «Шуз Концепт», которая полтора года оттягивала вступление АСВ в права мажоритарного кредитора «Спартака», утратила контроль над фабрикой.

— ОАО «Обувная фабрика «Спартак» имеет неисполненные обязательства по кредитным договорам перед ПАО «Татфондбанк», — прокомментировали это решение в АСВ. — Определением Арбитражного суда РТ от 03.04.2018 требования ПАО «Татфондбанк» в размере указанных обязательств включены в реестр требований кредиторов должника — ОАО «Обувная фабрика «Спартак». Решением Арбитражного суда РТ от 23.04.2018 ОАО «Обувная фабрика «Спартак» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, а также утверждена кандидатура арбитражного управляющего, избранная кредиторами ОАО «Обувная фабрика «Спартак» на собрании кредиторов, состоявшемся 19.04.2018.

АСВ отказалось пускать журналистов

Публикация сообщения об итогах первого собрания кредиторов произошла, напомним, с опозданием на четыре дня (датирована 23 апреля). Судя по этому, временный управляющий Шамиль Гарипов не сразу получил одобрение доминирующего кредитора в лице АСВ. В чем причина задержки — доподлинно неизвестно. Но за день до собрания «Реальное время» подало запрос в АСВ, выразив заинтересованность в полном освещении поворотного для фабрики события. Уже тогда было известно, что УК «Шуз Концепт» намерена предложить АСВ «бескровный» вариант финансового оздоровления фабрики вместо предполагаемой распродажи. Однако мы получили от АСВ категорический отказ.

В ответе, поступившем в адрес редакции, сообщалось: «АСВ действует в строгом соответствии с российским законодательством. Перечень участников собрания определен законом. Ч. 1 ст. 12 ФЗ «О банкротстве» говорит, что в собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса представитель работников должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия, представитель саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов».

Судя по всему, мажоритарный кредитор просто не захотел преждевременной огласки крайне непопулярного решения.

Только сейчас АСВ смогло вступить в права мажоритарного кредитора и открыть реестр кредиторов. Фото ktovkurse.com



«Шуз Концепт» vs. АСВ

Напомним, что противоборство между АСВ и «Шуз Концепт» началось сразу с момента запуска процедуры банкротства фабрики в августе 2017 года. Изначально заявление о несостоятельности «Спартака» подало само АСВ, выставив долговые требования на 3 млрд рублей. Однако вслед за ним появилась череда «конкурентов», заинтересованных в перехвате дела у агентства. Буквально через 5 дней с аналогичным требованием в суд обратилась казанская вентиляционная компания «АСТ-Климат» с долгом свыше 300 тыс. рублей. А затем и сама фабрика подала иск о собственном банкротстве. В результате первоначальная процедура банкротства была запущена с 5 октября под началом «АСТ-Климат», а временным управляющим был назначен Шамиль Гарипов. В ответ на это представитель АСВ наложил запрет на созыв собрания кредиторов. Процедура временного наблюдения, которая должна была закончиться 8 февраля, растянулась еще на 8—9 месяцев. Из-за запрета АСВ временный управляющий «Спартака» не смог созвать ни одного собрания кредиторов, которое было бы уполномочено распоряжаться имуществом. Оказался нулевым и реестр требований кредиторов «Обувной фабрики «Спартак», хотя в арбитраж регулярно поступали заявления от его кредиторов со всей страны.

Эти 9 месяцев «Шуз Концепт» затягивала судебные процессы по проверке долговых требований ТФБ к «Спартаку». Так что только сейчас АСВ смогло вступить в права мажоритарного кредитора и открыть реестр кредиторов. Это означает, что арбитраж начнет наконец рассматривать требования других кредиторов, поэтому долговые обязательства «Спартака» заметно возрастут.

552 работника «Спартака» получили уведомления об увольнении

Затягивание судебного процесса сыграло на руку трудовому коллективу «Спартака». В эти 8—9 месяцев судебных разбирательств они продолжали худо-бедно работать и получать заработную плату. И лишь когда «Шуз Концепт» окончательно проиграла искусственный спор с АСВ, 200 сотрудников были отправлены в административные отпуска. Дальше стало хуже. Как стало известно «Реальному времени», еще в начале марта глава «Шуз Концепт» Юрий Шрайнер предупредил работников, что им всем придется уволиться, а фабрика прекратит существование с 18 июня. Вероятно, с этого дня начнется отсчет конкурсного производства.

— В середине апреля все работники получили уведомления о том, что с 18 июня они будут уволены по сокращению штата. А до этого времени мы находимся в вынужденном простое, который оплачивается работодателем, — сообщила «Реальному времени» представитель трудового коллектива «Спартака» Татьяна Беляева. — Сейчас мы не выпускаем обувь — последней была отшита летняя коллекция 2018 года. Аванс и зарплату получаем вовремя. По деньгам ущемления нет, но нет работы — вот это беда. Ведь увольняться придется женщинам предпенсионного возраста. Трудовой коллектив «Спартака» на 85% состоял из них.

Затягивание судебного процесса сыграло на руку трудовому коллективу «Спартака». В эти 8—9 месяцев судебных разбирательств они продолжали худо-бедно работать и получать заработную плату. Фото kazangost.ru



По ее словам, никаких особых усилий по их трудоустройству предпринимать не планируется. Почему нет помощи от властей? «А что власти? — переспрашивает Беляева. — Не придет же Минниханов предлагать нам работу. В проходной фабрики вывешены адреса центров занятости каждого района, чтобы люди не были растеряны. Пять лет назад у нас было сокращение 200 человек, но ни один из них не пришел ко мне и не сказал: мы, Татьяна Ивановна, не устроились. Все устроились, слава Богу. И неплохо устроились».