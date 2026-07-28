В Татарстане хотят запретить держать опасных собак в коммунальных квартирах

Проект постановления предлагает обязать намордники на поводке до 1,5 м

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В Татарстане могут ужесточить правила содержания домашних животных. Документ предлагает запретить содержание потенциально опасных собак в коммунальных квартирах и помещениях, где проживают несколько семей. Исключение сделают для животных, которые уже есть у владельцев на момент вступления постановления в силу.

Также владельцев собак высотой в холке от 55 см могут обязать выводить животных в подъезды, лифты и во дворы только в наморднике и на поводке длиной не более 1,5 метра.

Кроме того, предлагают расшифровать понятие «места общего пользования»: лестничные площадки, коридоры, лифты, колясочные, чердаки, подвалы, а также дворы, парковки, гаражи, детские и спортивные площадки.

Соответствующий проект постановления правительства республики проходит антикоррупционную экспертизу.

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Вадим Вахрушев