Лидер из Бугульмы и футбол без границ: итоги первого круга чемпионата Татарстана

От кубковых баталий до мини‑футбола в Петербурге

Футболисты с буквами «СССР» на форме снова на высоте. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Федерацией футбола Татарстана

Первый круг чемпионата Татарстана по футболу завершился неожиданной расстановкой сил: лидером турнирной таблицы стала команда «Нефтяник» из Бугульмы. Секрет успеха во многом связан с фигурой Ильмира Нурисова — игрока, который в юности противостоял звездам сборной Испании, а теперь забивает решающие голы в республиканском чемпионате. Параллельно в любительском футболе республики кипит жизнь: игроки кочуют между лигами, мини-футболом и футзалом, а составы команд меняются буквально по ходу сезона.

Кубковое противостояние Казани и Челнов

Окончание июля стало знаменательным для татарстанских футболистов, участвующих во всевозможных соревнованиях под эгидой Федерации футбола Татарстана и не только. Поначалу болельщики команд могли наблюдать за первыми матчами в рамках полуфинала Кубка Татарстана. Его можно назвать противостоянием Казани и Набережных Челнов, причем представители автограда пока выглядят немного предпочтительнее.

В матче в Казани гости добились большего, чем можно было рассчитывать изначально, выиграв со счетом 2:1. «Турбина-Строитель» удивительным образом дважды «взрывалась» в концовках таймов, забивая в добавленное время первой и второй 45-минуток. Кстати, челнинцы вышли на игру в футболках красного цвета с надписью «СССР». На нашей памяти в Казани в рамках большого футбольного соревнования команда с таким названием выступала на «Кубке Дружбы» лет 15 назад. И в ее составе среди прочих играл известный Александр Бубнов. В конкретном случае речь шла об аббревиатуре, не связанной с Советским Союзом.



Опытные арбитры — Андрей Сергеев (в центре) и Наиль Сейфетдинов (справа). предоставлено realnoevremya.ru Федерацией футбола Татарстана

Теперь в домашнем поединке турбиностроителям досталась более легкая часть задачи — удержать имеющееся преимущество. Челнинцы на пути к Кубку уже обыграли полноценного лидера прошлого сезона — «Алабугу» из Елабуги — и готовы противостоять полноценному фавориту сезона 2024 года в игре, которую можно считать скрытым финалом.

Все это замечено не в обиду представителям второй пары полуфиналистов — ФК «КАМАЗ» и «Кукмара Бабай». Тут все произошло в зеркальной последовательности: хозяева поля забили первыми, но, ведя в два мяча, пропустили гол в добавленное время второго тайма. Молодость против опыта — так можно охарактеризовать это противостояние, поскольку аксакалу татарстанского футбола Владимиру Клонцаку и его молодым подопечным противостоит коллектив молодого наставника Романа Шапшинского с умудренными опытом игроками. Более того, к двум чемпионам России среди ДЮСШОР разных лет Никите Михайлову и Александру Панцыреву, двум казанским «миньщикам» Руслану Казакову и Павлу Петрову, двум братьям-близнецам Алексею и Дмитрию Ларину присоединился еще и экс-«рубиновец» Артур Сагитов. Суммарные опыт и мастерство «бабаев» приблизили их к командам Бугульмы и Елабуги, которые также предпочитают ориентироваться на бывалых футболистов.

Да видали мы этих испанцев!

Тот же трансфер Сагитова посреди сезона можно было бы назвать топовым, если бы также не пошел в дозаявочный период «Нефтяник» из Бугульмы. Два бывших профи, 35-летний Виталий Устинов и 25-летний Виктор Грязин, плюс 27-летний легионер Ландри Нзимен Чамедьеу, или же сокращенно — Ландри, — это свежая, хотя и не совсем молодая кровь, влитая в живой организм нынешнего лидера сезона.

«КАМАЗ» (в синих футболках) в противостоянии с «Медиа Рубин». предоставлено realnoevremya.ru Федерацией футбола Татарстана

В составе играет Ильмир Нурисов, ныне работающий тренером «Школы футбола Лайк» в Набережных Челнах. Ранее Нурисов видел тренера новоиспеченных чемпионов мира Луиса де ла Фуэнте и его подопечных по сборной Испании Унаи Симона, Микеля Мерино, Родри. Помимо того, Марко Асенсио, Хесуса Вальехо, Борху Майораля, Родриго, Себальоса. Это был финал чемпионата Европы 2015 года в Греции, где Россия дошла до финала, уступив Испании. Опередив там Францию с Маркусом Тюрамом и Люка Эрнандесом, Кингсли Команом и Бенджамином Паваром, а также Германию — с Надиемом Амири, Лероем Сане и Джонатаном Та, Тимо Вернером и Максом Кристиансеном. Голландию — с Френки де Йонгом и игроками, перешедшими в состав сборных Кабо-Верде (Ларос Дуарте) и Кюрасао (Жерван Кастанир). Австрию — с братьями Александром и Ксавьером Шлагерами.

Пока основная масса из перечисленных звезд мирового футбола рубилась на полях чемпионата мира, Нурисов помогал Бугульме закрепиться на первом месте в чемпионате Татарстана, забив в «крайней» игре два гола, что привело его «Нефтяник» к победе, а подопечных по детской футбольной школе — к желанию «накидать лайков тренеру». В эти же сроки другой тренер — наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов побывал на матче команд «Кукмара Бабай» и «Алабуга», невольно став участником спонтанной фотосессии и организованной автограф-сессии.

Радик Ахмадуллин обсуждает матч с Дмитрием Игдисамовым (крайний справа). предоставлено realnoevremya.ru Федерацией футбола Татарстана

«Слабость» сильного состава — в востребованности игроков

Если завершать тему с дозаявками, то упомянем, что перед матчем в Елабуге местной «Алабуги» и казанской «Алга Групп-Трудовые резервы» состав казанцев пополнился экс-игроками «Алабуги» Данилом Вороновым и Дмитрием Цветковым, а также экс-игроком сборной Узбекистана 49-летним Владимиром Барановым, папой действующего игрока Ильи Баранова. Новички будут притираться к старожилам во время перерыва между кругами, а пока «Алабуга» разгромила гостей со счетом 4:0.

Необходимо отметить, что перерыв получится вполне себе реальным, а не «косметическим». В том числе потому, что завершились турниры по всем версиям мини-футбола. Последним из них был питерский турнир «Белые ночи», куда от Татарстана отправился казанский «Солвар». Потеряв лидера прошлогоднего состава Марата Хайруллина, уехавшего в Казахстан, где Марат Наильевич назначен спортивным директором ФК «Актобе». Теперь он возьмет на себя строгий контроль спортивных вопросов и внесет свой вклад в возрождение команды. Марат Хайруллин — игрок, ставший легендой команды «Актобе».

Без его участия «Солвар» выиграл республиканский этап турнира по футболу 6х6 с участием ФК «Алга Групп-Трудовые резервы» и «Алга Ритм», а также «Истории улыбки» и «Золотого Казана», «Профис сервиса» и «Этажей», команд высшей и первой лиги чемпионата Татарстана, и попал в число 48 участников «Белых ночей».

Участникам матча «Кукмаре Бабаю» и «Алабуге» представилась возможность показать свое мастерство перед нынешним наставником столичного ЦСКА Дмитрием Игдисамовым. предоставлено realnoevremya.ru Федерацией футбола Татарстана

Отъезд в Санкт-Петербург привел к тому, что перед последним матчем первого круга игроков лишились команды Бугульмы и Елабуги, казанские «бабаи» и «стрелки», поскольку «слабость» сильных команд заключается в востребованности игроков из их составов. Как суперклубы вынуждены мириться с тем, что их футболисты востребованы в национальных и молодежных сборных, так и в чемпионате Татарстана постоянно сталкиваются с тем, что игроки участвуют в вариациях мини-футбола или футзале.

Какой тигр — этот Арслан Радикович!

Промежуточные итоги первого круга чемпионата Татарстана мог кардинально изменить результат отложенного матча между «Стрелой — историей улыбки» и «Элметом». Но, уступив на казанском «Электроне» гостям из челнинской «Турбины-Строителя» в более статусном матче на уровне полуфинала Кубка, «стрелки» затем реабилитировались перед своими болельщиками в игре чемпионата. Ведя в концовке игры два мяча, они в контратаке забили третий, доведя матч с одним из фаворитов сезона до разгрома — 3:0. Что любопытно, это третий подряд разгром, зафиксированный при судействе члена судейской бригады Арслана Ахмадуллина.

В наступившем перерыве между кругами татарстанские болельщики могут наблюдать за матчами ФК «Родня», созданной на базе одноименной команды, ранее выступавшей на республиканском уровне, а сейчас перешедшей в число участников чемпионата и Кубка МФС «Приволжье», по сути, третьей лиги российского профессионального футбола. Для людей, погруженных в тему, это объединение коллективов «Родни» (с их руководителями Альбертом Гимаевым и Маратом Гиззатовым) с дружиной «Сокола» (с его спортивным директором Ильясом Минневалиевым).

Наставник челнинского «КАМАЗа» Владимир Клонцак. предоставлено realnoevremya.ru Федерацией футбола Татарстана

Подобные переливания из одного вида футбола в другие его варианты, из одного чемпионата в другой, из команды в команду характерны для любительского футбола в его классическом понимании. Так, мы вынуждены попрощаться с казанской командой «Динамо», чей голкипер Илья Ванечкин как раз перешел в состав «Родни», а наставник Александр Ивлев возглавил юных футболистов «Академии «Рубина» 2016 года рождения.

Напомним, что недавно его подопечные выиграли международный турнир в Казани, сам Ивлев подчеркнул схожесть церемонии награждения турнира с церемониалом чемпионата мира 2018 года. Обе церемонии проходили под проливным дождем, который можно считать счастливым для победителей. В этот раз ими оказались юные «рубиновцы», и Ивлев отметил: «Спортшколе «Динамо» футбол сейчас оказался не нужен на таком уровне развития. Это их право. Поэтому мы доиграли зимний чемпионат Татарстана, чтобы после него подопечные могли найти себе новые команды для продолжения карьеры, а лично я с февраля начал работать в «Академии «Рубина». Мы сейчас трудимся с Алексеем Хораськиным, одним из двух братьев этого футбольного семейства, а я тружусь на смену Виталию Никитину. Соответственно, ребята мне достались не только умудренные футбольными навыками, но и любящие прозу и — особенно — поэзию, большим мастером которой является Виталий Сергеевич. Приходится соответствовать».