Ночной таран на казанской улице: один полицейский погиб, второй — в нейрохирургии

Фото: социальные сети

Как ранее сообщало «Реальное время», этой ночью в Казани на пересечении улиц Волгоградской и Декабристов произошло ДТП, в котором один сотрудник ГАИ погиб, а второй получил серьезные травмы. Это второй за последние полгода случай, когда казанские сотрудники ГАИ пострадали при задержании нарушителей: в ноябре 2017-го 25-летний военный следователь Игорь Пилипенко протащил на внедорожнике KIA и едва не столкнул под колеса троллейбуса лейтенанта полиции, который остановил его за нарушение правил проезда перекрестков. В сентябре 2016 года 23-летний бизнесмен Тимур Алаев на «Ауди А5» наехал на инспектора Ленара Гилемханова, остановившего его в рамках рейда по тонировке. А в апреле 2015-го в Набережных Челнах 37-летний Булат Саетов протащил на своем BMW остановившего его за проезд на красный инспектора ГАИ почти 300 метров…

По информации источника «Реального времени» в МВД, иномарка попала в поле зрения сотрудников ДПС около часа ночи на улице Восстания: полицейские заметили, что левая сторона серебристого BMW полностью разбита. Внутри находились двое мужчин, лица которых почти полностью скрывали низко опущенные капюшоны. Завидев инспекторов, водитель попытался свернуть, чтобы уклониться от встречи с ними, а жест пытавшегося остановить машину инспектора проигнорировал и, напротив, резко прибавил скорость…



В погоню за нарушителем двинулось несколько экипажей ДПС, и в 01.16 на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской, проскочив светофор на красный, BMW врезалась в двигавшийся ей навстречу со спецсигналами патрульный автомобиль. В Lada Priora находились 29-летний комвзвода ДПС капитан полиции Вячеслав Морозов и старший инспектор ДПС 42-летний старший лейтенант полиции Юрий Матренин. Наиболее серьезные повреждения при столкновении полицейская машина получила с той стороны, где находился Матренин.

Оба инспектора и водитель BMW — по информации источников «Реального времени», это 31-летний житель Казани Артур Сатрутдинов — были доставлены на скорой в горбольницу №7



Оба инспектора и водитель BMW — по информации источников «Реального времени», это 31-летний житель Казани Артур Сатрутдинов — были доставлены на скорой в горбольницу №7. Как сообщили корреспонденту «Реального времени» в клинике, Юрий Матренин получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, не приходя в сознание, а Вячеслав Морозов, госпитализированный в отделение нейрохирургии с черепно-мозговой травмой, находится в удовлетворительном состоянии.

У погибшего 42-летнего Юрия Матренина осталось две дочери-школьницы, у 29-летнего Вячеслава Морозова — трое детей.

По информации источников «Реального времени», в отношении предполагаемого виновника смертельной аварии — 31-летнего Артура Сатрутдинова, который в 2015 году уже был по суду лишен права управления автомобилем сроком на один год, — Главным следственным управлением МВД по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

У погибшего 42-летнего Юрия Матренина осталось две дочери-школьницы, у 29-летнего Вячеслава Морозова — трое детей



— Погибший сотрудник ДПС был отличным, опытным работником. У него стаж службы — двадцать лет, — прокомментировал «Реальному времени» ночное происшествие начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. — Очень жаль терять таких специалистов… У нас нет статистики, как часто возникают у водителей конфликты с сотрудниками ДПС, потому что конфликт конфликту рознь, одно дело, когда водитель просто спорит с инспектором ДПС, другое — когда начинает драться. В таких случаях водитель привлекается судом к уголовной ответственности по статье 318 (за применение насилия в отношении представителя власти, — прим. ред.). А статистику происшествий, когда инспекторы так или иначе пострадали в результате конфликтов с нарушителями, мы будем готовы озвучить позже.