«В ответ на требования Запада признаться я выпустил подсолнечное масло «Новичок»

Ульяновский предприниматель Алексей Якушев об экологически чистом нейминге, заказах из Англии и своем фермерском хозяйстве

Бурное обсуждение в соцсетях вызвала шутка предпринимателя из Ульяновской области Алексея Якушева — в ответ на «дело Скрипалей» фермер выпустил партию подсолнечного масла под названием «Новичок». «Реальное время» связалось с бизнесменом и расспросило его о том, помогла ли шутка продвинуть продукцию, не собирается ли он поставлять ее за границу, а также о том, тяжело ли живется фермерам в Ульяновской области и удалось ли в России импортозамещение.

«С нами связались люди, и мы сейчас думаем над тем, как отправить масло в Англию»



— Алексей, почему «Новичок»? Что вы хотели этим сказать?

— Вообще, все началось со смены дизайна бутылки нашего масла «Никольское». Нам нужна была новая этикетка, и мы сделали два варианта: первый был с указанием нашей эко-фермы «Якушев», а второй я решил сделать оригинальным, чтобы порадовать своих друзей.

На прошлой неделе состоялась выставка «Сделано в Ульяновской области», где мы и презентовали наше масло с новой этикеткой для поднятия настроения. Партия была лимитированной, но в связи с ажиотажным спросом я решил выпустить еще одну.

— В первой партии, если не ошибаюсь, было около тысячи бутылок. А сейчас сколько планируете выпустить?

— Первая партия разошлась в первый же день. Люди специально приходили на выставку, чтобы купить наше масло. В этот раз, думаю, сделаем партию побольше, но точную цифру не назову — окончательное решение еще не принято.

На данный момент мы видим достаточно много заявок на этот товар, в том числе, в интернет-магазине. Кстати, за границей его тоже хотят приобрести — с нами связались люди, и мы сейчас думаем над тем, как отправить масло в Англию.

«Все началось со смены дизайна бутылки нашего масла «Никольское». Нам нужна была новая этикетка, и мы сделали два варианта: первый был с указанием нашей эко-фермы «Якушев», а второй я решил сделать оригинальным, чтобы порадовать своих друзей». Фото youtube.com



— Говоря откровенно, это продуманная пиар-кампания или «порыв души»?

— Нет, это не продуманный маркетинговый ход. Просто я — творческий человек. Вообще, на мой взгляд, в фермерстве без этого никуда: каждый год у нас разный, непредсказуемый, плюс мы находимся в зоне рискованного земледелия, так что чувство юмора должно присутствовать всегда. Здесь нет никакой пиар-акции — это просто моя шутка.

— Шутка, возникшая на волне международного скандала. Алексей, а как вы лично относитесь к инциденту в Солсбери?

— Я вижу, как все это разворачивается — весь этот бред, когда обвиняют, не предъявляя доказательств, требуют сознаться в том, что у нас есть этот «Новичок», когда наши оправдываются и говорят, что давно ликвидировали все химоружие, а им на это отвечают: «Нет, не ликвидировали». На этой волне у меня и возникла идея. Раз они так хотят увидеть этого «Новичка» — я его создам.

«Возникает ассоциация не с ядом, а с тем, что на весь этот бред ответили еще большим бредом»



— Вы не боялись отпугнуть покупателя? Ассоциация все-таки с ядом, а не с экологически чистым маслом.

— На мой взгляд, тут немного другая ассоциация — не с ядом, а с тем что на весь этот бред ответили еще большим бредом. Они требовали признаться в том, что у нас есть какое-то химическое оружие, а я в ответ взял и выпустил экологически чистое, натуральное подсолнечное масло.

— По вашим ощущениям, люди поняли шутку?

— Многие отнеслись к этому положительно. Я многим поднял настроение. Кстати, мой друг рассказал мне, что его заграничные товарищи тоже восприняли шутку позитивно. Конечно, есть и те, кто пытается троллить, но что я могу сказать? Всем не угодишь.

— Если резюмировать, как вся эта ситуация отразилась на вашем бизнесе? Возможно, вы заметили какие-то позитивные сдвиги?

— Замечу, что мой бизнес — это не только продажа подсолнечного масла. Основное — это производство экологически чистой продукции: я выращиваю пшеницу, ячмень, семечку подсолнечную. Производство масла — это конечный этап, и, если вдруг люди начали покупать его чуть активнее, то, конечно, это сказывается на моем хозяйстве положительно.

«Я работаю в этой сфере уже 10 лет, а пришел в фермерство случайно: моя супруга из деревни Никольское-на-Черемшане, и в один момент я просто решил купить там участок под дачу». Фото nikofermer.ru

— А не могли бы вы поподробнее рассказать о вашем фермерском хозяйстве?

— У меня 1600 га земли, техника, трактора, комбайны. Хозяйство растениеводческое, и сейчас мы готовимся к весенним полевым работам — будем сеять подсолнечник и ячмень.

Вообще, я работаю в этой сфере уже 10 лет, а пришел в фермерство случайно: моя супруга из деревни Никольское-на-Черемшане, и в один момент я просто решил купить там участок под дачу. Дальше — больше, и теперь у меня фермерское хозяйство вместо дачи. Свою роль также сыграло то, что я выиграл грант — я добавил к нему свои деньги и поставил масло-заводик.

Сельское хозяйство нравится мне своей неповторимостью, природой. Большую часть времени ты проводишь на свежем воздухе, в полях… Плюс мне близко все творческое, а в этой сфере каждый день неповторим.

«Если не поднимать сельское хозяйство, Россию ждет катастрофа»



— Тяжело ли быть фермером в Ульяновской области?

— Быть фермером тяжело везде — практически в любой области, кроме, может быть, Краснодара, поскольку там нет зоны рискованного земледелия. Это тяжелый труд, плюс ты никогда не уверен в том, что что-то вырастет — вы сами прекрасно знаете, какие погодные условия в России.

Без поддержки в этой сфере, конечно, тяжеловато. На Западе фермерам оказывают сильнейшую поддержку — она в десятки раз мощнее, чем у нас, вследствие чего нам достаточно сложно с ними конкурировать. Это сильно сказывается на развитии хозяйства.

Что касается поддержки именно в Ульяновской области, то я не могу сказать, что здесь нас не поддерживают — это не так. Да, конечно, хотелось бы побольше, но это все-таки вопрос к федеральным властям.

«На Западе фермерам оказывают сильнейшую поддержку — она в десятки раз мощнее, чем у нас, вследствие чего нам достаточно сложно с ними конкурировать». Фото facebook.com/pg/nikofermer

— Как со сбытом продукции обстоят дела?

— В этом году это крайне нервная тема. Все началось с того, что минувшей осенью мы вырастили очень большой урожай, и цены на пшеницу и ячмень обвалились в 1,5—2 раза. Денег в хозяйстве убавилось пропорционально обвалу.

Вообще, в данный момент зарабатывают не сельхозпредприятия, а трейдеры — продавцы зерна на экспорт. Вся прибыль остается у них, причем оседает она за границей. Как результат — наши производители купят меньше культиваторов, тракторов, сильнее погрязнут в долгах. Это уже свершившийся факт, и от него никуда не деться.

У меня, к счастью, нет закредитованности, поэтому я чувствую себя более-менее хорошо, однако расширяться (строить новые ангары и так далее) мы в этом году не будем. Надо жить по средствам, а в данный момент их точно не хватит на такое бурное развитие, которое было у нас в прошлые годы. Придется развиваться более медленно.

— Алексей, а удалось ли в России импортозамещение? На вас этот курс положительно сказался?

— Да, импортозамещение на нас крайне положительно отразилось. Люди наконец-то задумались о том, что такое отечественное сельское хозяйство и что для этого нужно. Это дало большой толчок для развития. Однако при этом не было решено множество проблем: контрафакт, пальмовое масло, «дыра» в Белоруссии, через которую везут польскую, украинскую продукцию. На начальном этапе сельхозпроизводители, конечно, выиграли, потому что ручеек контрабанды из Белоруссии немного обмелел, но в данный момент он набрал такие обороты, что весь первоначальный эффект сошел на нет.

Я хотел бы подчеркнуть, что сельское хозяйство необходимо развивать хотя бы потому, что у нас по деревням самая настоящая демографическая пропасть. Что в Ульяновской области, что в Татарстане, что в других регионах — деревни пустуют. Если не принять каких-то кардинальных мер сейчас, то лет через 10 мы получим абсолютно брошенные деревни.

«Сельское хозяйство необходимо развивать хотя бы потому, что у нас по деревням самая настоящая демографическая пропасть. Что в Ульяновской области, что в Татарстане, что в других регионах — деревни пустуют». Фото facebook.com/pg/nikofermer



В данный момент в Ульяновской области, в деревнях, на одного родившегося приходится три умерших. Ситуацию может изменить только налаживание производства в деревнях — сельхозпродукция, переработка и так далее. Холдинги эту проблему не решат. Крайне важно поднимать малый и средний бизнес на селе, поднимать фермерские хозяйства, обычные мелкие хозяйства. Если не сделать этого, Россию ждет катастрофа.