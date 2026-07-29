Сафина Сулейманова: «Нацбренды должны объединяться, чтобы утереть нос западным»

Татарстанский производитель одежды — об импортозамещении, нечестной конкуренции и законе о промышленных образцах

Фото: Динар Фатыхов

В начале 2026 года объем производства одежды в России сократился на 17,2%. Это стало самым значительным падением с апреля 2020 года, когда отрасль была парализована из-за локдауна во время пандемии COVID-19. Эксперты связывают кризис в основном с давлением санкций, ограничивающих поставки оборудования и материалов, дефицитом квалифицированных кадров, падением потребительского спроса. Прогнозы аналитиков неутешительны: в текущем году возможно массовое закрытие как торговых точек, так и производственных мощностей в легкой промышленности. Как с этими вызовами справляются татарстанские производители в интервью «Реальному времени» рассказала владелица бренда спортивной и фирменной экипировки «Айда спорт» Сафина Сулейманова.

«Начать собственное производство сподвигла мама»

— Сафина Рустэмовна, почему выбрали этот сегмент бизнеса и как выстраивали производство?

— В целом мы продолжаем традиции Кукморского района, который всегда славился своими умельцами. Моя бабушка тоже была ветераном труда, она всю жизнь отработала на знаменитой швейной фабрике в Кукморе. Я сама родилась в Казани, но мои корни, мой род идет оттуда, и поэтому я с удовольствием и гордостью говорю про это место. Что у нас только не производят! Кукмор — это город предприимчивых людей. А начать собственное производство меня сподвигла мама. Если бы не она, может, ничего бы и не получилось.

Компания была основана в 2017 году в Кукморе, соответственно, основное производство у нас находится там. На сегодняшний день на нашем производстве задействовано около 20 человек. Работа четко отлажена. Мы используем новые технологии, закупаем хорошее оборудование. У нас есть конструкторский цех, швейный цех и цех, где мы создаем новые коллекции — очень долго и скрупулезно их разрабатываем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь же расположен и вышивальный цех. Всего под производство отведено около 220 квадратных метров и еще примерно столько же задействовано под наши складские помещения. Мы находимся практически в черте города, чтобы нашим сотрудникам было удобно добираться до работы. Сейчас мы арендуем помещение, однако в будущем планируем приобрести свое, чтобы аннулировать статью расходов на арендную плату.

— Через какие каналы происходит сбыт продукции?

— Кроме крупных корпоративных заказов, мы работаем и в рознице. Принимаем заказы онлайн. Мы полностью отказались от работы с крупными маркетплейсами. У нас был печальный опыт, когда нам вернули изделия в крайне неудовлетворительном состоянии. Офлайн-магазины есть в Агропарке и вот сейчас в казанском ЦУМе, где мы не только организовали продажу, но и обустроили мастерскую, проводим мастер-классы по пошиву одежды и росписи по ткани. Мы не привыкли просить, и ЦУМ — это наша первая большая субсидия на сегодняшний день. Мы безгранично счастливы такой возможности, потому что я считаю, что это мост, где, с одной стороны, протягивается рука помощи государства, а, с другой — свои площадки создают резиденты, мастера. В этом как раз и состоит та самая большая помощь, которая может быть оказана правительством, и мы ее в полной мере используем. Я вообще не знаю аналогов такого проекта в России.

«Мы вдохновляемся культурным кодом»

— В этом году в России наметился спад в производстве одежды. Как эта тенденция проявила себя в республике?

— Нынешнее турбулентное время мало на нас отражается, к счастью. Как говорится, делай что должен, и будь что будет. Кроме того, более 20% наших изделий — это одежда для спортивных секций, спортивных клубов и магазины наших партнеров. В прошлом году мы отшили более 10 тысяч наименований одежды.

Несмотря на трудности, наша компания, наоборот, показала рост по итогам 2025 года. По нашим оценкам, это произошло на фоне повышения спроса среди корпоративных клиентов. Такие заказы составляют практически 50%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня мы работаем по трем основным направлениям. Первое — пошив капсульных коллекций с национальной айдентикой Татарстана. В них представлена одежда с элементами народных художественных промыслов. Кроме того, мы состоим в республиканском реестре креативных индустрий.

Второе направление — это создание корпоративного мерча. Отшиваем изделия для промышленных предприятий, различных компаний, госучреждений.

Третье направление — работа со спортивными секциями, федерациями и клубами. Мы — партнеры ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин», часть болельщиков носит нашу экипировку. Мы вдохновляемся культурным кодом, а также национальным колоритом страны и республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Люди приходят в ЦУМ с пониманием, что купят что-то уникальное»

— Вернемся к ЦУМу. Есть резиденты, которые указывают на ошибки в работе Центра уникального мастерства. Разделяете их мнение?

— Этот проект еще только раскручивается. Мы в самом начале пути. Да, изначально были двоякие мнения: с одной стороны, многие заходили и думали, что это что-то наподобие музея, а с другой стороны, были мнения, что площадка станет очередным торговым центром. Поэтому здесь важно показать, что мы все тут живые люди, что это не экспонаты, а одежда.

К тому же, думаю, резидентам стоит задуматься о том, чтобы давать хорошие цены. При всем уважении к брендам платье стоимостью свыше 50 тысяч рублей для среднестатистического жителя Татарстана — это дорого. Возможно, стоит подумать в этом направлении. Конечно, надо осознать, что ЦУМ — это не шоурумная история. Мы не должны стать похожими на все остальные магазины.

Третий момент — нужно больше рассказывать о проекте, о том, что здесь находится и как все работает, чтобы его не сторонились. Все, кто здесь бывает, находятся под большим впечатлением. Может быть, стоило бы в этом направлении еще поработать — повысить узнаваемость ЦУМа. Но ведь эта работа постепенно ведется. Начал работать сайт, появилась реклама. Значит, надо просто подождать и не делать преждевременных выводов. Люди приходят сюда с пониманием, что сейчас купят что-то уникальное, что-то непохожее на другое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раскрою секрет: мы хотим внедрить необычный формат. Я увидела его во время командировки в Южную Корею в магазинах мирового бренда. Там, кроме продажи самих изделий, было организовано производство уникальных наклеек прямо на месте. И туда всегда выстраивалась огромная очередь. То есть клиент может получить любую надпись или изображение на свою футболку или свитшот в режиме реального времени. Такое же направление мы планируем открыть и в ЦУМе. У нас в Татарстане очень любят индивидуальность. Должно быть, поэтому у нас и популярна одежда с республиканской символикой, с картой Татарстана или надписями на татарском языке. Мы решили дальше двигаться в этом направлении. Уже заказали специальное оборудование за 1,4 миллиона рублей и везем сюда вышивальную машину. Кроме того, нам нужен будет еще один мастер.

— Как изменилась ситуация с обеспечением сырьем? Где вы сейчас заказываете ткани и фурнитуру?

— Сейчас ткани, которые мы используем, практически на 100% турецкие, иногда китайские или европейские (из Италии либо Испании), но мы хотим отойти от этого. Недавно у нас состоялась очень плодотворная поездка с делегацией Минпромторга РТ во главе с Олегом Коробченко в Беларусь. Мы были поражены качеством, которое предлагают коллеги. Сейчас в планах — постепенно менять траекторию движения и закупать все больше тканей у наших соседей. Новые закупки мы планируем как раз на август.

Будут создаваться новые коллекции. Сейчас у нас идет процесс обсуждения того, что мы закупаем, в каких объемах и где. На запуск одной коллекции уходит примерно одна тысяча метров ткани. Мы хотим сделать коллаборацию с другими национальными брендами и провести общие закупки через поставщиков, которые готовы эти объемы завозить в Татарстан. Соответственно, мы сможем потом закупать эту ткань частями. Как раз эти вопросы сегодня обговариваются с Беларусью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Думаем начать свое производство тканей»

— Смогли ли наладить производство тканей в России?

— Мы видим, что подвижки в этом направлении есть. В России есть очень хороший производитель мембранных тканей — он находится в городе Шахты. Материал у них чуть дороже, чем у иностранных конкурентов, но очень качественный. На пробу мы приобрели эту ткань и отшили из нее верхнюю одежду, которая отлично себя показала. Кроме того, мы с самого начала работаем с синтепоном, произведенном в Новосибирске. Он ни разу нас не подводил. Но справедливости ради надо сказать, что на этом примеры заканчиваются. На самом деле мы даже думаем начать свое производство тканей и синтепона. Пока обсуждаем такую возможность.

— Произошло ли импортозамещение в производстве оборудования?

— Думаю, это небыстрый процесс. Сейчас все наше оборудование — китайское: и швейные, и вышивальные машинки. Цена за последнее время выросла примерно на 20%. То есть если первую швейную вышивальную машину мы условно покупали где-то за 2 миллиона рублей, то сейчас она нам обходится в 2,9 миллиона. То же самое с нитками и фурнитурой — это либо Китай, либо Турция. Хотя недавно я узнала, что появилось производство качественной фурнитуры в Московской области, что, конечно, радует.

— Насколько высока конкуренция в нише и как в целом относитесь к ней?

— Ни для кого не секрет, что легкая промышленность — это достаточно высококонкурентная ниша. И это отлично: мы всегда в тонусе, работать безумно интересно. Если говорить про конкуренцию в целом, то мне думается, что сейчас настало то самое время, когда национальные бренды должны объединяться, создавать коллаборации, поддерживать и помогать друг другу. Только так мы сможем утереть нос западным брендам.

Показательной площадкой является казанский ЦУМ. Мы, например, дружим со многими нашими соседями, ходим друг к другу в гости, выручаем при необходимости, приходим за советом. Да, мы все разные, и продукция у нас отличается, но в одном мы похожи: мы патриоты своей родины и вкладываем в создание наших изделий не просто силы и время, но и душу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В конкуренции мне не нравится только одно — копирование»

— Сейчас очень популярно производить одежду с национальной или государственной символикой. Есть ли какие-то правила их использования?

— Использовать герб или флаг Татарстана никто не запрещает. Может быть, поэтому их можно встретить на одежде самых разных брендов. А вот символику Казани просто так не нанесешь, здесь действует строгий запрет. Для использования образа Кремля, например, мы купили лицензию, которая действует три года. Это чем-то похоже на авторское право. Однако если будут копировать наши изделия, мы ничем не защищены: доказать это довольно сложно. Конкуренция — это прекрасно. В ней мне не нравится только одно — копирование. Ты отдаешь столько сил на создание нового изделия, а в итоге кто-то берет и делает точно такое же, штампует, да еще и не в лучшем качестве.

Да, проблема такая существует. В нашей отрасли есть понятие промышленного образца, которое охраняется законом, но в реальности получается по-другому. В профессиональном сообществе поднимается этот вопрос. Два года назад мы обсуждали его в Совете Федерации. У нас был целый консилиум, и многие известные российские бренды выходили и спрашивали, что им делать. Одна из коллег даже заплакала за трибуной от обиды. Возможно, законодателям стоит подумать, как решить эту проблему. По той простой причине, что если мы берем за основу промышленный образец и меняем небольшой шов, цвет или расположение кармана, то изделие уже не считается изначальным вариантом. Приходится все оформлять заново. Думаю, что в этом плане есть смысл подкорректировать законодательство.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В чем главная проблема отрасли, по вашему мнению?

— Кадровые вопросы — безусловно. Несмотря на то что мы работаем в городе, где много хороших швей, мы все равно рано или поздно столкнемся с тем, что взамен им должно прийти новое поколение, которое нужно адаптировать. Если не автоматизировать процесс, то необходимо искать их уже сейчас. К нам уже начало приходить поколение зумеров, но с ними нужно работать иначе. Бывает, что они просто не выходят на работу и не отвечают на звонки. Или сначала проходят обучение, а потом просто говорят: «Это не мое» или «Создавать лекала — скучно». К нашей радости, встречаются и молодые люди, которые готовы работать. Сейчас из 20 наших сотрудников трое — представители молодого поколения. Зарплата на нашем предприятии для района достойная: в среднем 57 тысяч рублей, а у отдельных швей — еще больше.

— Что включаете в свою стратегию будущего развития?

— Мы смотрим в сторону открытия новых розничных магазинов. Наш бренд очень любят в районах республики, и мы бы хотели иметь там свое представительство — например, в Набережных Челнах, Нижнекамске или Актаныше. Из реальных планов — открытие точки продаж в новом торговом центре на территории особой экономической зоны «Алабуга». Думаю, это перспектива ближайших месяцев.