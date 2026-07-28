В Татарстане 98% избирательных участков оснастят видеокамерами на выборах

Камеры будут работать в 2 743 участках, за исключением временных

Фото: Динар Фатыхов

Центральная избирательная комиссия Татарстана утвердила порядок применения средств видеофиксации на выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В этом году системами видеоконтроля будут охвачены 98% избирательных участков.

— Видеонаблюдение, как и наблюдатели на выборах, — это важнейший механизм обеспечения открытости голосования. Такое решение укрепляет доверие граждан к избирательной системе и является одним из ключевых стандартов проведения выборов на территории Российской Федерации, — заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратье.

Камеры установят в территориальных и участковых комиссиях. Исключение — временные участки в больницах, санаториях и СИЗО.

В их объектив попадут ключевые этапы: организация голосования, перемещение бюллетеней в сейф-пакеты, их хранение, а также подсчет голосов и составление итоговых протоколов.

Всего на территории республики будут открыты 2 743 избирательных участка. Голосование пройдет с 08:00 до 20:00. Ранее ЦИК Татарстана сообщил, что почти 94% избирательных участков разместят на первых этажах.

Вадим Вахрушев