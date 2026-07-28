Путин призвал моментально реагировать на несправедливость к участникам СВО

Поддержка боевых дружин на поле боя и членов их семей — одна из важнейших задач для всех ветвей власти, подчеркнул российский лидер

Президент России Владимир Путин призвал моментально реагировать на несправедливость к участникам СВО. Об этом он заявил во время встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Поддержка боевых дружин на поле боя и членов их семей — одна из важнейших задач для всех ветвей власти, подчеркнул российский лидер. По его словам, нужно делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их близкие чувствовали заботу со стороны государства.

— Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, вместе с фондом «Защитники Отечества» работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает, — сказал Путин.

Напомним, в Татарстане 72% участников спецоперации, вернувшихся с фронта, смогли устроиться на работу. Бойцам и их детям предлагают льготные условия для обучения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.