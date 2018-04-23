«Это лучшее, что было со мной после рождения сына»

Что говорили «барсы» после победы в Кубке Гагарина

Как все уже знают, казанский «Ак Барс» накануне обыграл ЦСКА и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Спортивная редакция «Реального времени» выдала текст «с колес», а сегодня вашему вниманию стенограмма экспресс-интервью главных действующих лиц этой победы.

Зинэтула Билялетдинов: «А губастиков сюда не пускать»

Начать, безусловно, стоит с главного героя — тренера чемпионов Зинэтулы Билялетдинова, который вновь доказал, что является лучшим тренером КХЛ прямо сейчас. Билл показал, что в минуты триумфа готов на откровения в СМИ.

— Кого можете выделить?

— Команду! Конечно, каждый играл на своем уровне, но все выполняли одну задачу. Отдача была огромная, я не могу кого-то упрекнуть, даже язык не повернется. Они все честно трудились — одни забивали, другие оборонялись. Вся команда работала, они молодцы, я очень рад за них.

— Зинэтула Хайдярович, вы еще держите обиду на прессу? За глупые вопросы?

— Вы знаете, про меня говорят, что я не хочу общаться. Я хочу общаться, но хочу уважения. Чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь, думали, какие вопросы задаете. Тогда и они будут уважать вас, отвечать достойно и говорить то, что на самом деле. Мы должны делать все для хоккея, чтобы люди получали удовольствие. Тогда мы тоже будем открытыми, будем говорить то, что мы видим, что считаем нужным, какие мы принимаем решения. И вам будет интересно. А губастиков сюда не пускать.

Зинэтула Билялетдинов: «Конечно, каждый играл на своем уровне, но все выполняли одну задачу. Отдача была огромная, я не могу кого-то упрекнуть, даже язык не повернется»

— Гарипов был половиной команды или даже больше?

— Он молодец. Для него плюс, что он смог преодолеть себя. Были у него неудачи, но он нашел ключ, чтобы преодолеть. Он прежде всего себе доказал, что может играть на хорошем уровне и выигрывать. Я рад за него.

— За восемь лет Кубок Гагарина изменился?

— Кубок за восемь лет не изменился, а вот время прошло очень быстро. Очень давно хотелось, но не всегда получается. Работали много.

— Какая игра была самой тяжелой?

— Я стараюсь не обобщать, главное — каждая игра. Сегодня меня спросили — это главная игра? Это одна из главных, но главной была и первая, и вторая. И в первом раунде тоже игры были. Все, что мы прошли, это заслуга всей команды.

— Много ребят на уколах играло?

— Травм было достаточно. Но ребята молодцы, все хотели играть, никто не уходил в сторону.

— Какой момент в финале был самым сложным?

— Надо собраться с мыслями. Все игры были сложными. Сегодня игра шла до одной шайбы. Все могло произойти, но мы, честно говоря, не хотели ехать в Москву. Это нас заставляло немного волноваться, но ребята справились.

— Был особый настрой из-за того, что у ЦСКА восемь олимпийских чемпионов, а из вашей команды на Олимпиаду никого не взяли?

— В финале играют только сильные. Они олимпийские чемпионы, я их поздравляю, они здорово сработали на Олимпиаде. Но у нас в целом была очень сильная команда, организованная. Было какое-то соперничество тренерское и командное.



Зинэтула Билялетдинов: «Я люблю хоккей, люблю ребят. Я с них много требую, конечно, но отношусь к ним с большим уважением»



— Со СКА в финале было бы сложнее?

— Как я сейчас могу ответить на такой вопрос? Не знаю. Финал — это финал. Во всяком случае, мы отдали бы все.

— У вас контракт 1+1, сейчас будет пролонгация?

— Даже не думаю об этом. Собираюсь работать, я люблю свою работу, ценю ее. Работаю честно.

— Что вас мотивирует? Вы ведь уже столько выиграли — чемпионат мира, кубки?

— Я люблю хоккей, люблю ребят. Я с них много требую, конечно, но отношусь к ним с большим уважением. Мне нравится с ними быть, общаться, я не устаю от этого.

Джастин Азеведо «Счастлив здесь, хочу остаться в «Ак Барсе»

А вот лучший бомбардир плей-офф Джастин Азеведо был относительно немногословен, но сказал главное, что волнует сейчас казанских болельщиков. «Малыш Ази» хочет остаться в Казани.

— Невероятно, что мы сделали в этом сезоне. Я горжусь нашей командой и не просто горжусь, а просто счастлив от того, что играю в «Ак Барсе». Мы так уверенно победили в плей-офф, что самому не верится. Говорите, я стал первым иностранцем — лучшим бомбардиром Кубка Гагарина? Так это не моя заслуга, а всей команды, настолько хорошо играли все без исключения ребята на всех игровых позициях. Я не думал ни об НХЛ, ни о чем другом. Я хочу остаться в Казани. Я обожаю этот город и эту команду. Такую красивую церемонию награждения устроили.



Взял пример со старшего товарища и лучший снайпер плей-офф Станислав Галиев — он тоже не стал растекаться мыслью по древу.

— Я всегда ставлю перед собой только высокие цели и знал, что «Ак Барсу» по силам завоевать Кубок Гагарина. Мы все старались, у нас была одна цель, и мы дошли до конца. В решающем матче нам удалось переиграть ЦСКА за счет командных действий и веры в победу.



Джастин Азеведо: «Мы так уверенно победили в плей-офф, что самому не верится»



Александр Свитов: «Ази показал сумасшедший сезон»

Капитана Александра Свитова перед сезоном некоторые СМИ чуть ли не провожали на пенсию, однако в плей-офф главный боец «Ак Барса» был одним из лидеров команды по силовым приемам, а игроки ЦСКА к пятой игре серии от него уже буквально шарахались.

— Курица клюет по зернышку, не надо никуда торопиться. Долго шли к этому чемпионству, слава Богу, дошли до него. Эмоции у всех самые положительные. Чемпионство — важное событие. Это радость и счастье для всех. Не только для ребят, но и для тех, кто работает с нами, для их семей.

— Вы себя всю серию держали в руках, хотя Телегин в прошлом матче провоцировал. Было желание ответить?

— Я уже много лет в лиге. Я не тафгай, и никогда не считал себя им.

— В чем особенность этого «Ак Барса»?

— Звезды так сошлись.

— Звезды — это ЦСКА и СКА?

— Наверное. Сплоченность была, в этом году все удачно сложилось, получилось все то, что планировали. Ази просто сумасшедший сезон показал.

— У вас заканчивается контракт.

— Давайте пока не будем это обсуждать. Будем праздновать.

Александр Свитов: «Долго шли к этому чемпионству, слава Богу дошли до него»



Эмиль Гарипов: «Как говорят русские, пути господни неисповедимы»

Еще один герой финальной серии против ЦСКА, безусловно, голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов. Воспитанник татарстанской школы хоккея совершил феноменальный скачок в уровне игры в плей-офф.

— Как говорят русские, пути господни неисповедимы. На все воля Всевышнего, и это главное. Не я победил, мы победили. Победила вся Казань!

— Персонально что чувствуешь?

— Просто успокоение. Что все закончилось и теперь можно отдохнуть. Морально. Я всегда ставлю перед собой самую высокую задачу, выиграть кубок и стать чемпионом. Никаких других задач не ставил никогда.

— Ты образца регулярного чемпионата и ты во время плей-офф — две большие разницы. Это один из самых мощных качественных скачков, которые случались в КХЛ. В чем секрет этого феномена?

— Честно говоря, не знаю. Я просто тренировался так же, как и всегда.



Эмиль Гарипов: «Я всегда ставлю перед собой самую высокую задачу, выиграть кубок и стать чемпионом»



Алексей Потапов: «Мой друг еще в ноябре сказал: «Я приеду к тебе на финал»

Пока главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пытался из звезд сделать команду, Зинэтула Билялетдинов лепил чемпионов из «списанных» хоккеистов — середняков КХЛ. Один из таких — Алексей Потапов, который оказался не нужен родному нижегородскому «Торпедо» и без которого нельзя представить действующего обладателя Кубка Гагарина. После игры Потапов с удовольствием общался с журналистами.

— Когда в ноябре переходили в «Ак Барс», думали, что выиграете Кубок?



— Мне мой друг еще в ноябре сказал: «Я приеду к тебе на финал». Я тогда посмеялся, но сейчас он приехал, а мы выиграли.

— Какие ощущения были на последних минутах ?

— Вы знаете, за десять минут до конца на арене играла музыка. Я не помню, какая именно, но очень ритмичная. И мы каждый по цепочке начинали хлопать, и это придавало нам просто куража. Я смотрел на свои руки, у меня волосы стояли дыбом. За десять минут у нас уже был победный настрой.

— Был ли какой-то ритуал перед матчами?

— Это такая тонкая грань. Это конек завязать, это прийти на разминку после определенного партнера по команде, это взять только половинку банана и не больше. Здесь тонкая нить, которую можно сорвать, и вся серия полетит не так как надо.

— Казань уже можешь назвать родным домом?

— Это действительно мой дом. Некоторые болельщики из Нижнего Новгорода говорят — как же ты быстро освоился. И я хочу сказать огромное спасибо, что меня здесь так приняли.



Роб Клинкхаммер: «Это лучшее, что было со мной после рождения сына»

Автор победной шайбы канадский форвард Роб Клинкхаммер после финальной сирены был сверхэмоционален.

— Это невероятно. Просто крутые ощущения. Когда я поднял кубок — это были невероятные ощущения. Я запомню этот момент навсегда.

Роб Клинкхаммер: «Этот гол запомню на всю жизнь и буду рассказывать внукам о нем»



— Ты мало забивал, зато сразу умудрился забросить золотую.

— Это лучшее, что было со мной после рождения сына! Это самый важный гол в моей карьере. Пик моей карьеры, моей семьи. Я счастлив, что разделил эти чувства со своей женой, ребенком. Весь год получился не самым лучшим, я мало забивал. Но этот гол запомню на всю жизнь и буду рассказывать внукам о нем. Очень счастлив.

Данис Зарипов: «Кубок Татарина? Может, в КХЛ задумаются о переименовании?»

Закончим ретроспективу словами Даниса Зарипова, у которого чемпионских перстней победителя Кубка Гагарина еще больше, чем у самого титулованного клуба лиги «Ак Барса». Уже пять.

— Кубок Татарина? Может, теперь руководство КХЛ задумается о таком переименовании? (Смеется.) Эмоции после каждой победы одинаковые — максимально положительные. Их ни с чем не сравнить. Мы начинали сезон с желанием победить, и нам это удалось.