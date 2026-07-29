Под давлением высокого «ключа»: Татарстан накрыла волна банкротств бизнеса

Число конкурсных производств в республике взлетело на 35% за год, по России — двукратный рост субсидиарки

Фото: Реальное время

Татарстан закрепился в пятерке регионов страны с самым большим числом банкротств бизнеса. В первом полугодии в отношении предприятий республики стартовало на треть больше конкурсных производств, чем годом ранее, а прирост за второй квартал еще значительнее — 46%. Причем доля удовлетворенных требований кредиторов снизилась до 11%, а объем субсидиарной ответственности вырос в 2,5 раза. В попытке переломить тренд власти делают ставку на реформу института банкротства. Поможет ли это спасти бизнес — в комментариях экспертов «Реального времени».

Двойной рост субсидиарки до полутриллиона рублей

В России растет волна банкротств бизнеса — в первом полугодии суды ввели 3 547 процедур в отношении юрлиц, или на 11% больше, чем годом ранее. К лету тенденция усилилась: количество конкурсных производств во втором квартале года, по сравнению с первым, выросло на 16% — до 1 904.

Как и раньше, процедуру финансовой несостоятельности предприятий инициировали в основном конкурсные кредиторы. Но сейчас их меньше, чем годом ранее: 60,4% против 68%. Доля ФНС как инициатора банкротств российских компаний, напротив, заметно возросла — с 15,1% до 22,7%. Причем заявлений налоговики подали в два раза больше — 6 601 в апреле — июне против 3 307 в январе — марте. В общей сложности за полгода надзорный орган потребовал банкротства 9 808 организаций — это почти в пять раз больше, чем годом ранее (2 188).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Удвоилось и количество банкротных дел по искам самих должников, достигнув 16,5%. На работников приходится 0,4% заявлений. Наряду с этим выросло число сообщений о намерении обратиться в суд с требованием признать организацию финансово несостоятельной: 5 610 (+16%) со стороны кредиторов и 868 (+25%) от должников.

Что касается обязательств банкротов, доля удовлетворенных требований кредиторов снизилась до 11%, следует из данных ЕФРСБ (без учета дел, где размер удовлетворенных требований превышает размер включенных). Так, за январь — июнь в реестры российских компаний-должников включили требования на общую сумму свыше 1 трлн рублей, которые удовлетворили лишь на 111,5 млрд.

При этом сумма субсидиарной ответственности, к которой привлекли погоревших бизнесменов, кратно возросла, достигнув рекордных значений — 521,9 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в первом полугодии 2025-го, и на 16% выше, чем за весь минувший год.

В II квартале года ввели 31 процедуру внешнего управления и финансового оздоровления предприятий — это 0,9% от всех процедур (без учета наблюдения). В январе — июне 2025-го число подобных процедур равнялось 23, или 0,7%, таким образом, прослеживается тенденция к росту востребованности реструктуризации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан на 5-м месте в России по числу банкротств бизнеса

Республика вошла в топ-5 регионов страны с наибольшим числом стартовавших во втором квартале года банкротств бизнеса. Вышло 57 сообщений об открытии конкурсных производств — это на 46% больше, чем годом ранее, и на 21% больше, чем в первом квартале 2026-го. Татарстан лидирует по этому показателю в Поволжье, в масштабах России его опережают только Москва (479), Московская область (142), Санкт-Петербург (140) и Свердловская область (68).

Ранее республика разделяла 6-ю строчку с Новосибирской областью по числу стартовавших в первом квартале года банкротств — 47. Всего в первом полугодии в нашем регионе было открыто 104 конкурсных производства, или на 35% больше, чем в прошлогоднем аналогичном периоде.

Реальное время / realnoevremya.ru

Справедливости ради, стоит указать, что в первом полугодии 2024-го в Татарстане также наблюдался всплеск банкротств и значения были даже выше нынешних — тогда опубликовали 152 сообщения о начале процедуры. Этот тренд наблюдался по всей стране. Текущий рост показателей хоть и не достиг тех же отметок, но уже тревожит аналитиков.

В первом полугодии в республике было подано 105 заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Это примерно соответствует прошлогодней цифре — 102.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Некоторые предприятия просто не способны заплатить те налоги, которые им доначисляют»

Волна корпоративных банкротств в России — это отложенный эффект нынешней политико‑экономической ситуации, и у тренда сразу несколько мощных драйверов, считает казанский юрист Павел Тубальцев. Ключевую роль здесь, по его словам, играет усилившееся давление ФНС:

— Налоговая усилила нажим на участников гражданского оборота. Проверки и письма, которые шлют всем подряд: «У вас там есть технический НДС в прошлые периоды и вычеты по налогу на прибыль — пожалуйста, заплатите». При этом судебная перспектива отстоять права налогоплательщика сегодня практически нулевая. Некоторые предприятия просто не способны заплатить те налоги, которые им доначисляют, и они валятся в банкротство. То есть это банкротство не притворное, а прямо самое что ни на есть настоящее, — подчеркнул он.

Не менее серьезный фактор, по его словам, — высокая ключевая ставка ЦБ и фактическая недоступность кредитования для бизнеса: «Кредитоваться невозможно. Все кассовые разрывы нечем заполнять финансово. Если раньше человек мог взять кредит, рассчитаться по долгам и дальше как‑то работать, то сейчас у него такой возможности нет: даже под эти проценты банк не даст денег. Банки зарегулированы, и им тоже риски не нужны — кредитовать кого попало они не будут». Сжатие экономики и потеря рынков дополнительно подталкивают компании к несостоятельности.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

При этом активность кредиторов в банкротных процедурах снижается, и причина — в резко выросших госпошлинах: «Государство установило такие госпошлины, что даже включиться в реестр иногда вопрос — надо это или выбросить документы в печку? Поддерживать процедуру банкротства и доводить ее до логического конца сейчас очень накладно. В среднем финансовом сегменте это иногда даже на руку недобросовестным лицам: можно просто объявить себя банкротом или дождаться, пока тебя обанкротят, а кредиторы не станут вступать в процесс из‑за высокой цены входа».

Комментируя более высокую динамику банкротств в Татарстане (35% против 11% в среднем по России), Павел Тубальцев отмечает, что в экономически развитых регионах статистика выглядит ярче как раз из‑за масштаба: «Здесь больше предприятий и больше из них испытывают влияние отрицательных экономических последствий. По моему опыту, очень многие банкротства спровоцированы именно проверками: приходит налоговая и доначисляет 60—80 млн рублей — предприятие просто не способно такую нагрузку выдержать». Причем варианты для компромисса практически закрыты, отметил юрист: «Реструктуризация возможна, только если получишь банковскую гарантию, а это по сути тот же кредит, который взять негде. Соответственно, это банкротство».



«Ожидаем, что будет побит антирекорд ковидного 2020 года по банкротствам»

— Высокие налоги для российского бизнеса, укрепление рубля и отсутствие соразмерного роста «таможни» для иностранных товаров — все это привело к тому, что российский бизнес на родном рынке вынужден выживать, — согласен с оценкой проблемы руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. — Многие бизнесы не в состоянии платить новые налоги, мы ожидаем, что будет побит антирекорд ковидного 2020 года и количество банкротств превысит 10% по итогам 2026 года.

По словам эксперта, новые налоги для российского бизнеса без соразмерного роста «таможни» для иностранных продуктов привели не к росту поступлений в бюджет, а настоящему обвалу. Поэтому доля удовлетворенных требований кредиторов упала до 11%. «Бизнес все «проел», нет денежных средств на текущие платежи ФНС, не то что кредиторам», — заметил Алексей Курасов.



Относительно реформы института банкротства и перспектив новых механизмов (санация, реструктуризация) сделать процедуру реабилитационным инструментом для бизнеса спикер выразил мнение, что инициатива преследует другие цели:

— Основная цель реформы — защитить банковские активы, чтобы было проще изымать в пользу крупных кредиторов активы, — считает собеседник издания.

«Активы выводят в отдельные структуры, а на «операционной» компании накапливаются долги»

Экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов подчеркнул, что за сухими цифрами стоит комплекс экономических проблем. «Высокие ставки по кредитам и возросшая налоговая нагрузка вкупе породили ситуацию, в которой многим проще закрыть бизнес, чем продолжать его деятельность», — отмечает он. Многие предприниматели, по его словам, заранее минимизируют риски: основные активы выводят в отдельные структуры, а на «операционной» компании, которая ведет текущую работу, в итоге накапливаются долги — и именно она чаще всего становится кандидатом на банкротство. Особую роль в усилении давления на бизнес также играет сформировавшаяся правоприменительная практика по субсидиарной ответственности.

— Сейчас банки выдают кредиты под субсидиарную ответственность, и под нее подпадают все лица, которые контролируют деятельность предприятия. Нормативно‑правовая база и практика сложились так, что руководители, видя приближение банкротства, обязаны своевременно принять меры, и если они этого не делают — это расценивается как их вина, — поясняет эксперт, добавив, что, таким образом, у собственника и директора фактически остается мало пространства для маневра: банкротство может быть инициировано как самим руководителем, так и кредиторами.

При этом активность налоговых органов объясняется не только усилением контроля, но и внутренними регламентами: как только задолженность достигает определенного порога и проходит установленный срок, у ФНС фактически возникает обязанность подать иск. «С одной стороны, это правильная процедура — запускать дело нельзя, государство должно собирать налоги, иначе наступит анархия. С другой стороны, при нынешних ставках бизнес просто не в состоянии их оплачивать», — констатирует спикер.

В долгосрочной перспективе сложившаяся динамика грозит ухудшением общей экономической ситуации. «Если сейчас не переломить тренд, экономика будет ухудшаться. Бюджет напрямую влияет на многие сектора — выплаты бюджетникам, строительство, инфраструктуру, оборонку. Нет контрактов — сокращается строительство, падают экономические показатели», — резюмирует эксперт. По его словам, в этих условиях вопрос баланса между наполнением бюджета и сохранением жизнеспособности бизнеса выходит на первый план.



«Задача — перезапустить саму философию института банкротства»

Оценивая всплеск корпоративных банкротств в России, эксперты критикуют текущую модель процедуры и возлагают надежду на реформу. В минувшее воскресенье Владимир Путин подписал закон о создании института добанкротной санации предприятий и судебной процедуры реструктуризации долгов.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Документ расширяет набор реабилитационных механизмов для должников, в том числе до начала банкротства, например, впервые вводит новую процедуру — реструктуризацию долгов юридических лиц. Теперь она может включать в себя не только отсрочку и рассрочку, но и реорганизацию бизнеса, в том числе продажу части имущества. Срок реструктуризации — до 4 лет, с возможным увеличением вдвое по решению собрания кредиторов.

Законом также предусмотрен механизм адресной внесудебной санации: кредиторы и должник смогут урегулировать спор без запуска процедуры несостоятельности. Соглашения могут заключаться с одним или несколькими кредиторами на разных условиях. При соблюдении ряда требований такие соглашения нельзя оспорить в суде.

Для крупных должников с активами от 1 млрд рублей возможна комплексная санация — ее утверждает суд сроком до 4 лет с возможностью продления еще на два года. Условия санации распространяются на всех кредиторов, включая несогласных, при поддержке независимых (более 50% обязательств без учета санкций и процентов) и соблюдении принципа недопустимости ухудшения условий для неприсоединившихся.

При этом запрещено менять порядок и сроки уплаты налогов, компенсаций за вред жизни и здоровью, алиментов, штрафов, а также пересматривать без одобрения заказчика условия контрактов по гособоронзаказу.

— Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный, — объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов, — отметил Алексей Юхнин, руководитель «Федресурса».

«Наша задача — перезапустить саму философию института банкротства. Потому что сейчас даже устойчивый бизнес может столкнуться с временными финансовыми трудностями. Компаниям нужны работающие правовые механизмы, позволяющие урегулировать задолженность и выйти из кризиса, сохранив бизнес. Действующая модель на это не рассчитана», — указал Михаил Бештоев, директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития России. По его словам, сейчас система банкротства остается сугубо ликвидационной:

— Процедуры часто сознательно затягиваются и начинаются тогда, когда спасать уже нечего. Мы переходим к модели раннего вмешательства и реабилитации. Во-первых, вводится добанкротная санация — это инструмент предотвращения банкротства без возбуждения производств по делу о банкротстве. Во-вторых, формируется новая судебная процедура реструктуризации долгов.

В-третьих, создаются инструменты препятствования убыточной деятельности должника даже в ходе ликвидационной процедуры, подчеркнул спикер, добавив, что именно такая архитектура отвечает современным экономическим задачам страны.