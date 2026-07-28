С 4 по 28 августа в Казани пройдут плановые отключения горячей воды

Они связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей

Фото: Динар Фатыхов

С 4 по 28 августа в Казани пройдут плановые отключения горячей воды. Они связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей.

С 4 по 14 августа ограничения коснутся ряда домов на улицах Волгоградской, Декабристов, Ибрагимова, Короленко и Ямашева. Еще на десятках улиц горячей воды не будет 18—21 или 25—28 августа. Общий список домов, попадающих под отключение, опубликовали на сайте мэрии.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сроки отключения воды могут быть скорректированы. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций казанцам необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43.

Напомним, с 1 августа собственники жилья получат квитанции за услуги ЖКХ нового образца. Изменения в платежных документах обусловлены реформой, вступившей в силу с начала июля: строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» теперь будут разделены для повышения прозрачности начислений.

Галия Гарифуллина