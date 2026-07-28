С 4 по 28 августа в Казани пройдут плановые отключения горячей воды
Они связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей
С 4 по 28 августа в Казани пройдут плановые отключения горячей воды. Они связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей.
С 4 по 14 августа ограничения коснутся ряда домов на улицах Волгоградской, Декабристов, Ибрагимова, Короленко и Ямашева. Еще на десятках улиц горячей воды не будет 18—21 или 25—28 августа. Общий список домов, попадающих под отключение, опубликовали на сайте мэрии.
Сроки отключения воды могут быть скорректированы. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций казанцам необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43.
Напомним, с 1 августа собственники жилья получат квитанции за услуги ЖКХ нового образца. Изменения в платежных документах обусловлены реформой, вступившей в силу с начала июля: строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» теперь будут разделены для повышения прозрачности начислений.
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