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Песков назвал решение Wildberries помогать продавцам беспрецедентным

13:58, 28.07.2026

Компания заявила о помощи селлерам

Песков назвал решение Wildberries помогать продавцам беспрецедентным
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил решение Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак на склады компании. По его словам, компания беспрецедентно заявила о поддержке селлеров.

— Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки, — передает ТАСС слова Пескова.

На вопрос о возможной господдержке компании он ответил, что ситуация находится на контроле правительства.

Ранее Wildberries начал перестраивать логистику после атак БПЛА, а также запустил промобонусы для продавцов с малыми оборотами.


Вадим Вахрушев

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