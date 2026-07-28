Песков назвал решение Wildberries помогать продавцам беспрецедентным
Компания заявила о помощи селлерам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил решение Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак на склады компании. По его словам, компания беспрецедентно заявила о поддержке селлеров.
— Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки, — передает ТАСС слова Пескова.
На вопрос о возможной господдержке компании он ответил, что ситуация находится на контроле правительства.
Ранее Wildberries начал перестраивать логистику после атак БПЛА, а также запустил промобонусы для продавцов с малыми оборотами.
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