«Не как мертвому припарка, но...»: АЗС разрешили поднять цены на бензин в Татарстане

Литр 92-го подорожал до 38,20 рубля, но до рентабельности далеко — с рынка может уйти малый бизнес

Фото: Максим Платонов

Татарстанским нефтедилерам удалось убедить кабмин в необходимости повышения розничной стоимости бензина. В сетях АЗС уверяют, что и сами не рады подорожанию, да вынуждены поднять расценки вслед за оптовиками, а вот их поведению уже не находят объяснений. Что говорят на самих заводах и насколько новые расценки на топливо ударят по карману автовладельцев — подробнее в материале «Реального времени».

«Мы не понимаем: почему и откуда растут оптовые цены?!»



В сетях АЗС давно жалуются на рост закупочных цен на топливо. В начале апреля, заявив, что достигли «критической ситуации», нефтедилеры обратились в топливную комиссию при правительстве Татарстана со своими рекомендованными расценками для достижения уровня рентабельности. Так, 92-й предлагали поднять до 41 рубля за литр. Судя по всему, дилеров в кабмине услышали, цены разрешили поднять, хоть и не в тех масштабах, на какие рассчитывали продавцы.

— Мы не понимаем, почему и откуда растут оптовые цены, и мы против повышения розничных цен. Но бизнес есть бизнес: купив сегодня за 1 рубль и продавая за 1.20, невозможно завтра, купив за 1.50, продавать за те же 1.20! Мы всегда зависим от оптовых цен и хотим, чтобы они не повышались, — пояснил вынужденное решение Ирек Сулейманов, президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения.

Представители АЗС пишут письма президенту, премьеру, в антимонопольную службу и Минэнергетики, но пока тщетно. А из ФАС и вовсе получили весьма странное разъяснение — руководитель антимонопольщиков заявил, что оптовые цены на топливо растут по двум причинам: мол, это все сезонно и из-за посевной. «Считаю, что он ошибается. Во-первых, настолько большого роста цен из-за сезонности никогда не было. Во-вторых, ну из-за посевной не должен повышаться 92-й и 95-й бензин! Кто сеет на 92-м или 95-м?!» — говорит Сулейманов.





Из ФАС представители АЗС получили весьма странное разъяснение: оптовые цены на топливо растут по двум причинам: сезонно и из-за посевной. Фото Романа Хасаева



Дешевле всего в Ульяновске, дороже всего в Уфе

Еще на 9 апреля Татарстан оставался чуть ли не единственным регионом в Поволжье, где стоимость топлива не росла. На сегодня ситуация, конечно, изменилась. По данным аналитической службы «Реального времени», за прошедшие две недели 92-й бензин в Казани подорожал на 64 копейки (38,04 руб./л), в Набережных Челнах — на 70 (38,09 руб./л), в Нижнекамске — на 40 (37,80 руб./л), в Альметьевске — на 80 (38,20 руб./л). Другая популярная марка — 95-я — больше чем на рубль выросла в столице нефтяников (Альметьевске), здесь этот вид топлива стоит дороже всего в республике — 40,90 руб./л. Наиболее дорогой в Татарстане дизель продают в автограде — за 40,22 руб./л. Газ и 98-й остались на прежнем уровне.

Среди регионов Поволжья дороже всего популярные марки бензина (92-й и 95-й) в Уфе — 38,66 руб./л и 41,30 руб./л соответственно. Самое дорогое дизельное топливо и 98-я марка в Чебоксарах — по 42,40 руб./л и 46,64 руб./л. Заправка газом на АЗС Йошкар-Олы также невыгодно отличается — 18,70 руб./куб.

Дешевле всего залить 92-й и 95-й бензин у соседей по округу в Ульяновске — 37,73 руб./л и 40,53 руб./л. Здесь же самый дешевый дизель — 40,30 руб./л. 98-й и газ меньше всего стоят в Уфе — 44 руб./л и 17 руб./куб.

В Татарстане самый дорогой в масштабах ПФО 98-й бензин, только у нас он стоит дороже 47 руб./л, все остальные расценки — ближе к средним или ниже средних по округу. Последнее повышение хоть и не достигло уровня рентабельности, но должно помочь удержать частных заправщиков на плаву, считает Ирек Сулейманов: «Не скажу, что как мертвому припарка, но хотя бы так. На бирже есть минимум, который обязаны продавать нефтяные компании, — это 10% производимых бензинов. Мы хотим цифру повысить до 15—20%, чтобы больше товара продавали. Мы думаем это сыграет положительную роль, но пока нас не очень слышат».

Наиболее дорогой в Татарстане дизель продают в автограде — за 40,22 руб./л. Газ и 98-й остались на прежнем уровне. Фото Максима Платонова



«Это не из-за акцизов»

О повышении розничных цен на бензин стало известно еще в пятницу вечером из писем татарстанских руководителей сетей АЗС структурным подразделениям. В частности, с 21 апреля предлагалось установить следующие расценки на заправках:

АИ-80 — 36,50 руб./л;

АИ-92 —38,20 руб./л;

АИ-92 ЭКО — 38,90 руб./л;

АИ-95 — 40,90 руб./л;

ДТЕ — 40 руб./л;

ДТЕ-ЭКО — 41 руб./л;

ДТЛ — 40 руб./л;

ДТЛ-ЭКО — 41 руб./л.

— Цены на АЗС выросли из-за того, что выросли закупочные, а они поднялись в целом по рынку, — сообщил «Реальному времени» начальник управления реализации нефтепродуктов ТАИФ-НК АЗС Наиль Шайдуллин. На вопрос: можно ли считать это предельным повышением розничных цен на ближайшее время — эксперт ответил уклончиво: «Все зависит от того, как поведут себя оптовые цены на заводах и на бирже. Цены на май мы пока не знаем, но с января по апрель они выросли значительно!»

С акцизным повышением рост закупочных цен продавцы не связывают: «Это не из-за акцизов! Рост акцизов — это всего лишь 500 рублей на акциз, который составляет больше 10 тысяч», — заметил Шайдуллин. А Ирек Сулейманов добавил, что, по его мнению, реальные причины в подорожании доллара и росте альтернативы поставок на внешний рынок:

— Это чистый бизнес. Нефтяным компаниям выгоднее поставлять на экспорт. Государство никак не сдерживает, смотрит сквозь пальцы, поэтому существенные объемы уходят на экспорт. В ФАС, правда, предупреждение сделали, чтобы заводы побольше поставляли на внутренний рынок. Мы за это давно выступаем, чем больше на рынке товара, тем он будет дешевле, — пояснил Сулейманов.

В «Башнефти» отказались официально комментировать проблему, в разговоре же добавили, что причин для повышения две — сезонный фактор и рост акцизов. Фото Acodered / wikipedia.org

Оптовики подняли цены на 3 тысячи рублей за тонну

Договорились о повышении стоимости бензина в минувшую пятницу на заседании рабочей группы в Управлении по обеспечению рационального использования и качества ТЭР при кабмине.

— Произошел резкий рост закупочных цен от заводов-производителей и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Оптовые цены резко выросли, и предприятия нефтепродуктообеспечения — татарстанские компании, «Лукойл», Ассоциация предприятий (частные предприятия) — обратились с предложением рассмотреть вопрос по розничным ценам на топливо на АЗС. 20 апреля прошло заседание, где были даны рекомендации по всем видам топлива, — сообщила «Реальному времени» начальник планово-аналитического отдела Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ Людмила Александрова.

Для сравнения эксперт привела несколько показателей, на сколько выросли оптовые цены на топливо: «Возьмем самую популярную марку бензина — 92-ю. Вот уфимская группа НПЗ — в начале марта у них цена была 39120 рублей за тонну, а на апрель уже 43700. По ТАИФ-НК в марте было 42000, в апреле — уже 45000. И так же на Санкт-Петербургской бирже — цена тоже выросла на 3 тысячи».

В топливной комиссии также не знают причин столь резкого подорожания товара у оптовиков: «Никаких пояснений нам не дают, мы ведь оптовые цены не контролируем». Специалисты добавляют, что это общая тенденция по всей России.

В «Башнефти» корреспонденту «Реального времени» отказались официально комментировать проблему, в разговоре же добавили, что причин для повышения две — сезонный фактор и рост акцизов. В «Татнефти» на запрос нашего издания к моменту публикации не ответили.