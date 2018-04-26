Метро «отфутболили» к началу мундиаля: строителей «смыло» весенними дождями

Открытия «Дубравной» ждут в МВД и ФСБ для сертификации новой системы безопасности с технологией распознавания лиц

Фото: Олег Тихонов

«Я уверен, что к чемпионату мира по футболу метростроители сдадут станцию «Дубравная», — назвал после долгих уговоров новый срок ввода в эксплуатацию подземного долгостроя гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов. — Я не заказчик и не генеральный подрядчик, не могу ударить кулаком по столу», — горячился он во время пресс-тура по казанской подземке. Возможно, заминка вышла еще и потому, что в новом вестибюле до сих пор не смонтирована электронная система распознавания лиц: «Дубравная» станет первой станцией, которую подключат в серверу МВД и ФСБ.

Досмотр в метро строже, чем на стадионе

Сегодня днем руководство казанского метрополитена устроило пресс-тур для журналистов — дабы продемонстрировать готовность к наплыву футбольных фанатов, для которых придумали такую строгую систему контроля входа, какой нет даже на футбольных стадионах. Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов сообщил, что казанская подземка одной из первых в рамках федерального закона «О транспортной безопасности» провела категорирование объектов и оценку уязвимости метро (то есть метро относится к первой категории транспортной безопасности).

По его словам, все десять действующих станций метрополитена оснащены специальным оборудованием, рекомендованным Центром спецтехники ФСБ России: это комплекс радиационного контроля, система подавления радиоуправления взрывными устройствами, взрывозащитные контейнеры, оборудование для досмотра пассажиров и багажа и арочные металлодетекторы. Контроль за передвижением людей в подземке будет вестись из ситуационного центра, куда будет передаваться вся информация с камер видеонаблюдения. Кроме того, МВД намерено поставить полицейских на каждом входе и выходе, а штат самой службы безопасности увеличится со 120 до 200 человек. «К чемпионату мира будет большое усиление, — рассказал Галявов. — Полицейские и мы будем работать в усиленном составе. Сколько будет от полиции — не знаю, но [они] точно будут усилены. Они уже об этом давно говорят, каждый вход и выход будет охраняться».

Ожидается, что метро будет работать в обычном режиме — то есть до 12 часов ночи. «Но если будет необходимость, то по указанию мэра время работы будет продлено. Посмотрим. Интервал движения поездов останется прежним — 5 минут 31 секунда», — сообщил директор «Метроэлектротранса».

В дни проведения матчей будут открыты кассы для продажи жетонов, хотя предполагается, что пассажиры будут оплачивать проезд в основном через электронные автоматы. С этого года ими оснащены все станции метро.

«Дубравная» под давлением силовиков

Асфан Галявов находился в явно приподнятом настроении, поскольку, как говорил он сам, «все налажено, как и положено». Единственное, его несколько огорчало то, что до сих пор не смонтирована абсолютно новая система безопасности с технологией распознавания лиц. «Метроэлектротранс» начал тестировать ее еще в феврале этого года. «Умные» камеры этой системы наделены четырьмя функциями — распознавание, идентификация, мониторинг и наблюдение. «Дубравная» должна стать первой, где она появится.

— Надеюсь, что в будущем она появится и на остальных десяти станциях, — сказал журналистам Галявов. — Дополнительные затраты оцениваются в 11—14 млн рублей.

Правда, руководство «Метроэлектротранса» не может подать заявку на сертификацию системы распознавания в МВД и ФСБ до тех пор, пока подрядчики не вмонтируют ее в вестибюле. Коллеги Галявова добавили, что пилотные системы уже работают на некоторых станциях метро Москвы и Санкт-Петербурга, но «Дубравная» будет оснащена более совершенными камерами видеонаблюдения.

Отсрочка до чемпионата

— Я уверен, что к чемпионату мира по футболу метростроители сдадут станцию «Дубравная», а там, глядишь, и система распознавания лиц заработает, — назвал-таки после долгих уговоров новый предполагаемый срок сдачи подземного долгостроя Асфан Галявов. — Но я точно не знаю, как на самом деле получится. Я не заказчик и не генеральный подрядчик — не могу ударить кулаком по столу». Напомним, что в Казани первый матч мундиаля пройдет 16 июня.

При этом Галявов не теряет надежды, что открытие станции может состояться и 8 мая, так как для этого «у подрядчиков есть все возможности». Но с другой стороны, заметил он, эти сроки могут сдвинуться. «Из-за плохих погодных условий подрядчики не успевают довести до конца благоустройство входной зоны. Это 40 тысяч кв. метров. Лучше сразу все эти работы сделать, чем потом доделывать. Вы же сами будете потом жаловаться», — заявил Галявов.

Одним словом, дата открытия снова остается под вопросом. «Если сдадут 8 мая, то приму и начну эксплуатировать. Если сдадут 25-го, то тогда приму и будут эксплуатировать», — сказал в конце концов несколько растерянный Галявов. В итоге на «Дубравную» журналистов на повезли.

С открытием 11-й станции казанского метро пассажиропоток увеличится незначительно — лишь на 5—6 тысяч человек, прогнозирует Галявов. По его словам, сейчас метро загружено примерно на 60% — при пропускной мощности 11 станций в 220 тысяч человек в сутки им пользуются от 93 до 115 тысяч человек. А само метро остается убыточным. «Если бы рядом с «Дубравной» был стадион «Казань Арена», то давным-давно сверкал бы вестибюль, и поток был бы побольше», — считают в «Метроэлектротрансе».