«Ривьера» под наблюдением: «Работаем, как работали»

«Татфондбанк» банкротит одну из составляющих туристического драйвера Татарстана. Среди кредиторов — новое лицо

Фото: Максим Платонов

Казанская «Ривьера» готовится к решающему суду в эту пятницу: рассмотрят дело о признании ее банкротом. В начале года «Татфондбанку» удалось инициировать процедуру наблюдения в отношении развлекательного комплекса. В реестр требований к должнику включились около десятка кредиторов, среди которых и «УК МДМ» с суммой требований почти на 700 млн рублей.

Несбывшиеся планы с казино и океанариумом

АСВ атаковало казанскую «Ривьеру» исками о банкротстве еще в прошлом году. По первому заявлению ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» удалось расплатиться с «Татфондбанком»: сумма была незначительная — 3,27 млн рублей. Но вскоре, в октябре, последовал еще один иск, уже почти на 160 млн рублей. Именно он и довел «Ривьеру» до введения процедуры наблюдения. 22 января этого года татарстанский арбитраж включил требование ТФБ в размере 135,4 млн долга, 15,9 млн процентов за пользование кредитом, 2,4 млн неустойки в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника.

Как уже рассказывали нашему изданию в «Ривьере», долги образовались, еще когда в комплексе планировали открыть казино. «Татфондбанк» помог реструктурировать задолженность комплекса перед «МДМ Банком» и вложился в новый проект океанариума. Стройка последнего так и не успела начаться из-за краха ТФБ. Теперь АСВ требует все вложенные в «Ривьеру» средства. Речь не обо всем ГРК в целом с отелем и аквапарком, а только о развлекательном комплексе, а он изначально проектировался под казино.

— Однако вскоре после реализации этого проекта формат казино был практически полностью запрещен на территории России, как следствие, развлекательный комплекс утратил ключевую бизнес-составляющую. Это привело к тому, что комплекс перестал генерировать ожидаемый доход и перешел в 2009 году во владение «МДМ Банку», — пояснили тогда в комплексе.

Суд назначил РК «Ривьере» временного управляющего Алексея Владимировича Бобровского, члена ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Стройка океанариума так и не успела начаться из-за краха ТФБ. Фото Максима Платонова

Кредитор с суммой требований на 700 млн

Следом за ТФБ в реестр кредиторов «Ривьеры» вошли еще свыше десятка компаний, среди них большинство дружественных и подконтрольных ей. Например, застройщик комплекса «Сувар Девелопмент», рестораны «Токио», «Каравелла», «Бабушкина сковородка», «Ривьера-Панорама», спорт-бар «Фанатос», а также сам культурно-развлекательный комплекс «Ривьера», отель «Ривьера», кинотеатр «Ривьера-Синема».

Но основным кредитором стала, похоже, «Управляющая компания МДМ» с суммой требований почти на 700 млн рублей (694 500 000), где 17,3 млн составляют пени. В эту стоимость оценили заложенное у УК МДМ имущество должника. Это сам четырехэтажный развлекательный комплекс «Ривьеры», в материалах суда он фигурирует, как здание киноцентра площадью 22,7 тыс. кв. м, где сегодня расположены концерт-холл «Эрмитаж» и рестораны «Каравелла», «Панорама» и другие вышеперечисленные организации. Под обременением оказался и пирс на Казанке протяженностью 95,60 кв. м, а также шесть земельных участков под самим комплексом и прилегающие к нему территории. Кадастровая стоимость самого крупного участка площадью 15 983 кв. м оценивается в 129,8 млн рублей.

В самой УК МДК «Реальному времени» сообщили, что воздержатся от комментариев по данной теме. Руководитель компании Дмитрий Александрович Зайцев, в совладельцах компании значится само ООО «УК МДМ» с долей 99,99%. Однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», с февраля 2012-го по март 2016 года управляющей компанией единолично владел «Бинбанк», а после этого периода фирму разделили и передали офшору на Нормандских островах «Фридом Прайвет Кэпитал Фандс ПСС Лимитэд» (55,75%) и ООО «Бин Инжиниринг» (44,25%). Доля последнего перешла УК МДМ в июне 2017 года.

Елена Войтко считает, что на деятельности комплекса процедура наблюдения никак не отразится. Фото Максима Платонова

«Ривьера»: «Нормально все. Работаем, как работали»

На вопрос о том, как сказывается процедура наблюдения на работе развлекательного комплекса, коммерческий директор «Ривьеры» Елена Войтко коротко сообщила в разговоре по телефону: «Нормально все. Работаем, как работали». Более развернутый комментарий компания прислала позже:

— На деятельности комплекса процедура наблюдения никак не отразится, объекты работают в прежнем режиме, клиентам оказываются услуги в том же объеме, — сообщил нашему изданию исполнительный директор развлекательного комплекса «Ривьера» Сергей Голобурдов. На вопрос, будет ли «Ривьера» выставлена на продажу, ответил категорично: «Нет».

В начале апреля конкурсный управляющий провел собрание работников РК «Ривьеры». Голобурдов заверил, что увольнять никого не собираются: «На собрании обсуждался вопрос о сохранении формата работы объекта без изменений, соответственно, сокращение штата не планируется».

В комплексе не теряют надежду выйти на мировое заключение с оппонентами в исках по банкротству: «Процесс обсуждения продолжается». Однако на просьбу назвать общую сумму требований к «Ривьере» не ответили: «Кредиторы не готовы раскрывать эту информацию».

Что касается планов УК МДМ, чей предложенный регламент работы комитета кредиторов ЗАО «РК «Ривьера» утвердили на собрании кредиторов, Сергей Голобурдов сообщил без подробностей: «Регламент регулирует внутренние процедурные вопросы по времени и регулярности собраний, месту их проведения и составу участников».

В комплексе не теряют надежду выйти на мировое заключение с оппонентами в исках по банкротству. Фото Романа Хасаева

«Это как кредиторы решат»

Решать судьбу «Ривьеры» будут в эту пятницу в татарстанском арбитраже. На последнем собрании кредиторы решили подать ходатайство в суд о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Образовали комитет кредиторов ЗАО «РК «Ривьера» в составе трех человек: В.И. Виноградского, А.Р. Олобикяна и И.В. Арцыбашева. На Игоря Арцыбашева возложили обязанность представителя собрания кредиторов.

Управляющий должника Алексей Бобровский в беседе с корреспондентом «Реального времени» не стал исключать возможность продажи развлекательного комплекса: «Это как кредиторы решат, они свою волю выразили. Теперь, как суд решит. Если это будет процедура конкурсного производства, то, на усмотрение конкурсного управляющего, оно предусматривает под собой ликвидацию общества и, как следствие, увольнение», — добавил Алексей Бобровский.

По его словам, с регламентом работы комитета кредиторов можно будет ознакомиться непосредственно в суде.

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