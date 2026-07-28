Казань стала одним из лидеров в Татарстане по темпам выполнения капремонта домов

В городе отремонтировано 33 дома с начала текущего года

Фото: Артем Дергунов

Лидерами по готовности программы капремонта домов являются Актанышский (готовность — 100%, отремонтировано 4 дома), Алексеевский (99%, 4 дома) районы, Челны (76,9%, 22 дома), Казань (61,8%, 33 дома) и Нижнекамский район (54,13%, 14 домов). Об этом сообщил гендиректор Фонда ЖКХ республики Айрат Абузяров на заседании в Кабмине РТ.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день готовность программы капремонта домов в Татарстане составляет 60%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года готовность составляла 56%.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Несмотря на высокие плановые показатели выполнения ремонта, качество работ оставляет желать лучшего. При проведении проверок надзорные органы выявили 875 нарушений. Какие типовые ошибки совершают исполнители капремонта, как жителю дома проверить, сколько денег «накоплено» на счете дома по этой статье расходов, а также какие муниципалитеты лидируют в реализации программы — в материале «Реального времени».

Никита Егоров