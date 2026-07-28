В Вахитовском районе Казани частично на сутки отключат воду

Воды не будет в связи с подключением двух водопроводов для Центра фигурного катания им. Алины Загитовой

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Казани частично на сутки отключат воду. Ограничения будут действовать с 09:00 4 августа до 11:00 5-го. Воды не будет в связи с подключением двух водопроводов для Центра фигурного катания им. Алины Загитовой, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат по следующим адресам:

Девятаева, 1б, 1к, 8, 9; 7/1;

Зайцева, 8, 10, 14, 29, 29а, 31, 15, 17;

Ирек, 1б, 1к, 2, 5; 1/2/79в, 30;

Кызыл Татарстан, 20;

Мазита Гафури, 2а, 2а, к. 1, 4, 4а, 26а, 34а, 46, 46а, 50, 50, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 71, к. 1, 3, 14, 216; 71, стр. 3, 71ж, 71, к. 3/1;

Меховщиков, 2а, 3, 4, 4а, 7; 14; 2, 40, 40а, 40б, 44, 72, 72, к. 1, 2, 3, 4; 75, 78, 79, 79в/1/2; 79, к. 116; 79/1, 80, 80а, 80, к. 1, 2, 4, 5; 80/1, 82, к. 1; 82а, 84, 86;

Портовая, 2, 6, 21, 37, к. 1, 2; 37в, к. 1, 2; 19, 19, к. 1, 19а, 19а, к. 1, 23, 23, к. 1, 2; 23а, б; 25, 25, ст. 1, 25, к. 1, 25а, 25а, к. 1; 27, к. 1; 27, 27а/1, 27а/2, 27а/4, 27а/5, 37г, стр., 39а.

1-я Столбищенская, 1-я Тракторная, 2-я Тракторная, 3-я Тракторная, 4-я Тракторная, 2-я Гаражная, 2-я Комбайнерская, 2-я Столбищенская, 2-я Юл Урам, Волнистая, Загородная, Кисловодская, Комбайнерская, Крестьянская, Коллекторная, Кукушкинская, Лесная (Поповка);

Магистральная, Оранжерейная, Орловская, Параллельно-Кисловодская, Парниковая, Параллельно-Прогонная, пер. 1-й Юл Урам, пер. Юл Урам 2-й, пер. Кисловодский, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Пригородная, Прогонная, Продольно-Кукушкинская, Проселочная, Радищева, Русловая, Теньковская, Тихорецкая, Тракторная, Турбинная, Услонская, Учительская, Юл Урам, Яшь Кыч;

2-я Тихорецкая, 10, 10а, 10б, 12, 12, к. 1; 12а, 39, 39а,в; 41, 41, к. 1;

Алебастровая, 1, к. 1, 2, 3, 4; 1а, 1а, к. 3, 5, 6; 1б, 7, 7к1, 11, 11, к. 1, 2, 3; 11/1, 11/2, 11а, 11б;

Владимира Кулагина, 21, 23, 23, к. 1, 2, 3, 4; 25, 25, к. 1, 3, 4;

Крутовская, 41а, 47, 49, 51, 1, 3, 3, к. 1, 8; 8, к. 1, 20, 20/1, 20, к. 1, 2, 3, 4; 20а/1, 26, 26, к. 2, 3, 4, 6, 7, 8; 26а, 26б, 26в, 26в, к. 8, 26г, 26ж, 26и, 26к, 26к, к. 2,3; 26н, 26м, 26л, 16, 33, 41, 41/1, 43;

пер. Безымянный, 1, 1, к. 1, 2, 3, 1а, 2, 6;

Складская, 20, 28, 28а, 30;

Тихорецкая, 2, 2, к. 2, 3, 5; 2, стр. 1, 2; 2а, 2а/1, 2б, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 2в, 5, к. 2, 3; 6, 6а, 6а, к. 2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7; 7, к. 2; 7а, 7а, к. 1, 2; 7б, 7д, 7д, к. 2; 7л, 7, ст. 2, 4; 7в, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 9, 9, к. 1; 9а, 9е, 11, 11, к. 1, 11а, 13;

Шевченко, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 38, 37, 35;

Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б, 1, 2, 4, 6; 1б, 1б, к. 1, 2а, 2а/1, 3, 3а, 3в, 3, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 3/1, 3/2, 5, 5а, 5, к. 1, 2, 8а, 6г, 6д, 9, 9/1, 10, к. 2; 12б, 12в, 20, 20, к. 1, 20а, 22, 30, 30, к. 2, 30а, 30б, к. 1, 2; 30в.

тер. СНТ №3 НПО «Завод СК им. Кирова», пирс «Лесная Гавань», ГСК «Вахитово», ГСК «Магистральный-3», ГСК «Приволжский», ГСК «Якорь».



Будет организован подвоз воды автоцистернами. Заявки принимаются по телефону АДС 231-62-60.

Напомним, с 4 по 28 августа в Казани пройдут плановые отключения горячей воды. Они связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей.

Галия Гарифуллина