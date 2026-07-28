В Пестречинском районе Татарстана при рождении малыша будут выплачивать 15 тыс. рублей
Рождение ребенка должно быть зарегистрировано в отделе ЗАГС местного исполкома
В Пестречинском районе Татарстана при рождении малыша женщинам будут единовременно выплачивать 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Чтобы получить поддержку, молодая мама должна быть зарегистрирована по постоянному месту жительства на территории района, а рождение ребенка — в отделе ЗАГС его исполкома.
— Выплата носит заявительный характер. Деньги не придут автоматически — нужно подать заявление, — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в Госдуме выступили с инициативой сделать услугу «социальная няня» федеральной гарантией. Сейчас она уже действует в ряде субъектов России.
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