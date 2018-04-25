«Пилите ногти дома»: бизнес и власти требуют от мамочек в декрете противоположного

Владелица «Бахетле» увидела конкурентов в домохозяйках, а государство придумало условный доход, чтобы экономить на пособиях

Фото: Олег Тихонов

Дискуссию в обществе вызвало заявление владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой о том, что мамы в декрете, пекущие торты на заказ, обирают ее сеть. Бизнесвумен назвала их «недобросовестными конкурентами» и «псевдопредпринимателями» и попросила Рустама Минниханова «остановить это». Между тем трудиться женщин заставляет не желание уничтожить крупный бизнес, а элементарная нехватка средств. Государство практически не оказывает декретницам социальной поддержки, а службы соцзащиты советуют им не выпрашивать пособия, а идти «пилить ногти и клеить ресницы». В конфликте разбиралось «Реальное время».

«У нас, добросовестных производителей, забирают объемы»



Владелица «Бахетле» Муслима Латыпова на днях стала героиней таблоидов (и не только), пожаловавшись на мам в декрете, которые угрожают ее бизнесу. По словам бизнесвумен, «недобросовестные конкуренты и псевдопредприниматели забирают объемы у торговой сети «Бахетле»:

— Они в соцсетях все заполонили. Они один пирог приготовили, входят в кураж, переманивают специалистов и у нас, добросовестных производителей, забирают объемы. Что только не производят — весь ассортимент «Бахетле»! А в каких условиях? В квартире, гараже, бане. Там ведь есть домашние животные! — возмутилась Латыпова на Совете по предпринимательству при президенте РТ и попросила Рустама Минниханова «остановить это».

К Латыповой присоединилась владелица салоны красоты Айгуль Муртазина, которая пожаловалась на мамочек в декрете, которые на дому делают салонные процедуры и переманивают клиентов. «Цены у них намного ниже», — обратила внимание аудитории Муртазина.

Выступление бизнесвумен вызвало резкую критику в соцсетях. Мамочки в декрете, которых обвинили в том, что они создают угрозу крупному бизнесу, возмутились: «Платите не 50 рублей пособия по уходу за ребенком в месяц, а 50 тысяч, тогда будете иметь право бороться с домашними тортами».

Устроить ребенка до 3 лет в детсад в Татарстане практически невозможно. Фото Максима Платонова

Условно работает: в соцзащите придумали мифический доход

Надомной работой в основном действительно занимаются женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. И не от хорошей жизни. Устроить ребенка до 3 лет в детсад в Татарстане практически невозможно. Чтобы выполнить майский указ Путина о том, что все дети от 3 лет должны быть обеспечены местами в детсадах, в республике не только строили новые учреждения, но и закрывали ясли в старых, чтобы на этих площадях открыть группы для старших детей.

Государство не оказывает матерям практически никакой поддержки. Пособие по уходу за ребенком от полутора лет действительно составляет 50 рублей в месяц. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то семья имеет право еще на 307 (!) рублей пособия в месяц на ребенка до 16 лет.

Но даже эти 307 рублей получить не так просто. Со 2 января 2017 года в Татарстане введена еще одна парадоксальная мера, из-за которой мамочки в декрете вынуждены работать нелегально. При расчете среднедушевого дохода для начисления детского пособия применяется так называемый условный доход. Неработающей женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком старше 1,5 лет, к реальному доходу в 50 рублей плюсуют мифические 6 365 рублей. В некоторых случаях с этой суммой среднедушевой доход превышает установленный порог, тогда семья не считается малообеспеченной и не получает пособие на ребенка.

— Мне отказали в выплате пособия, применив условный доход, с ним мы уже не проходили по малообеспеченности. Но реально я этот доход не получаю, у нас в семье работает только муж на бюджетном предприятии. Службы же должны руководствоваться только реальными документами о доходах? До полутора лет я получала пособие по уходу за детьми. Теперь нет, и доходы у нас резко упали, — возмущается Лиана Галимова, мама троих детей, двое из которых — близнецы.

По словам Галимовой, в отделении соцзащиты ей посоветовали не жаловаться и зарабатывать — «пилить ногти и клеить ресницы» дома. Мол, все мамочки в декрете так делают.

«Невозможно прожить на сумму меньше 6 тысяч — это закон биологии. Поэтому если она не голодает вместе с семьей, значит, у нее эти доходы есть, но она о них нам не сообщает», — прокомментировала чиновница. Фото mtsz.tatarstan.ru



«Мама может выйти на неполный рабочий день, выполнять надомную работу»

По словам заместителя министра труда занятости и социальной защиты Натальи Бутаевой, мера введена специально, потому что родители «не предоставляют информацию о доходах, на которые живут».

— У нас есть случаи, когда мамы предоставляют информацию, что живут на 50 рублей в месяц. Согласитесь, наверное, этого не может быть. Я слабо представляю себе человека, который живет на 50 рублей. А вообще, в соответствии с законом РФ, предоставление гражданином неполных сведений является основанием для отказа в назначении пособий. Чтобы нивелировать эту ситуацию, было принято решение, по которому если гражданин представляет информацию, что его доход меньше, чем размер затрат на питание в прожиточном минимуме — это у нас 6 365 рублей, то ему в доход учитывается этот размер, — прокомментировала «Реальному времени» Наталья Бутаева.

Замминистра добавила, что «эта та сумма, которую человек получает априори при любом раскладе, но по каким-то причинам скрывает от органов социальной защиты». По словам Бутаевой, «поскольку ребенку исполнилось 1,5 года, мама может как-то решать вопросы по своему трудоустройству — выйти на неполный рабочий день, выполнять надомную работу и так далее». «Как работать, если у тебя трое детей, из которых двое близнецы?» — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

— Закон не рассматривает варианты «как?». Он есть и есть. Если мама приходит и говорит, что все мы впятером голодаем, то, как правило, мы выходим по месту жительства. Не было ни одного случая, чтобы подтвердился факт голодания. Все живут в нормальных условиях, не имеют долгов за квартиру, за детсады, но при этом предоставляют в государственные органы информацию о том, что они живут на доходы меньше прожиточного минимума даже на продукты питания. Невозможно прожить на сумму меньше 6 тысяч — это закон биологии. Поэтому если она не голодает вместе с семьей, значит, у нее эти доходы есть, но она о них нам не сообщает, — прокомментировала чиновница.

По словам Натальи Бутаевой, «если есть муж и он зарабатывает 30 тысяч, то Центр занятости старается найти ему работу, на которой он бы получал не 30, а 40 тысяч». Фото mtsz.tatarstan.ru



«Ну ни для кого не секрет, что они ногти пилят дома!»

По словам Натальи Бутаевой, «если есть муж и он зарабатывает 30 тысяч, то Центр занятости старается найти ему работу, на которой он бы получал не 30, а 40 тысяч. Мы идем на любые варианты подработки».

— Не всегда это активно рекламируется, но вообще у нас все женщины, которые находятся в отпуске по уходу, имеют право на переобучение востребованным профессиям. Мы учим парикмахеров, маникюристов и так далее. Ну ни для кого не секрет, что они ногти пилят дома! Понятно, что она с двумя детьми к станку не встанет, но элементарно вносить вклад в семейный бюджет, наверное, может. Она трудоспособная мать, у нее доход меньше 6 365 не может быть, потому что она трудоспособна! Она должна свои 6 тысяч заработать, — уверена Бутаева.

В итоге получается конфликт. Министерство соцзащиты настаивает на том, что мамочки в декрете должны работать, ведь государство таким образом экономит на выплате пособий: «Мы исходим из того, что человек сам должен решать свой вопрос, чтобы мысли о том, что соцзащита должна полностью содержать вашу семью, не возникало». А крупный бизнес требует пресечь все попытки «декретниц» заработать, потому что они, производя продукцию или оказывая услуги на дому по более низким ценам, составляют конкуренцию.

— Обязанность по содержанию детей лежит на родителях. Об этом говорит Семейный кодекс РФ. Прежде всего родители обязаны содержать своих детей, а государство оказывает меры поддержки в определенных ситуациях. Семья должна для себя решить, чем она будет кормить детей, кто за ними будет смотреть. А потом, если у них какие-то проблемы, обращаться к государству, — резюмирует Наталья Бутаева.