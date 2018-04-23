Карен Карапетян назначен врио премьер-министра Армении

Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



«Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер», — говорится в сообщении.

Отметим, что Карапетян уже был премьером страны — с 13 сентября 2016 года по 9 апреля 2018 года. После указом президента Армении Армена Саргсяна был отправлен в отставку. Однако продолжал исполнять обязанности в качестве и. о. премьер-министра до избрания нового главы правительства 17 апреля 2018 года.

Напомним, что сегодня премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля.