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Карен Карапетян назначен врио премьер-министра Армении

17:19, 23.04.2018
Карен Карапетян назначен врио премьер-министра Армении
Фото: government.ru

Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер», — говорится в сообщении.

Отметим, что Карапетян уже был премьером страны — с 13 сентября 2016 года по 9 апреля 2018 года. После указом президента Армении Армена Саргсяна был отправлен в отставку. Однако продолжал исполнять обязанности в качестве и. о. премьер-министра до избрания нового главы правительства 17 апреля 2018 года.

Напомним, что сегодня премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля.

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