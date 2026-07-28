До 2030 года в Татарстане отремонтируют почти 1,5 тыс. лифтов

Самый большой объем работ проведут в 2027 году

Фото: Динар Фатыхов

До 2030 года в Татарстане отремонтируют 1 474 лифта. Из них 425 подъемника заменят в 2027 году, 479 — в 2028 году и еще 446 — в 2029 году. Такие цифры озвучил и. о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин на заседании в Кабмине РТ.

— Вопрос о замене лифтов находится на особом контроле. Перед нами стоит масштабная задача, поставленная правительством: к 15 февраля 2030 года все лифты с истекшим сроком службы (25 лет к этой дате, — прим. авт.) должны быть заменены, — указал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом программа капремонта в регионе в 2026 году охватит 813 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. На работы направят 11,1 млрд рублей. Источниками финансирования станут местный бюджет (1,2 млрд), бюджет республики (1,4 млрд) и средства собственников (8,3 млрд).

На сегодня программа выполнена на 60%, однако качество работ оставляет желать лучшего. При проведении проверок надзорные органы выявили 875 нарушений. Какие типовые ошибки совершают исполнители капремонта, как жителю дома проверить, сколько денег «накоплено» на счете дома по этой статье расходов, а также какие муниципалитеты лидируют в реализации программы — в материале «Реального времени».

Никита Егоров