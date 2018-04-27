Развлечения «Ривьеры» отдали на откуп конкурсному управляющему

Такая процедура в отношении развлекательного комплекса продлится полгода

Арбитражный суд РТ принял решение ввести процедуру конкурсного производства в отношении киноцентра. При этом управляющий должника Алексей Бобровский не исключает возможности продажи всего имущества. «Реальное время» побывало на заседании арбитража.

«Восстановить платежеспособность нет возможности»

История с исками о банкротстве ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», начавшаяся еще в прошлом году, сегодня получила логическое продолжение. Арбитражный суд Татарстана согласился с предложением временного управляющего должника Алексеем Бобровским и принял решение о введении конкурсного производства. Еще до начала заседания Алексей Бобровский отмечал в беседе с корреспондентом «Реального времени», что требования кредиторов не изменились.

— Признаков преднамеренного фиктивного банкротства не выявлено, платежеспособность восстановить нет возможности. У должника достаточно средств для финансирования судебных расходов и расходов управляющего, — отметил в суде временный управляющий должника.

У представителей АСВ и должника не было никаких возражений.

«Вероятна реализация имущества»

Представитель должника Ксения Ершова отказалась от любых комментариев по делу. В свою очередь, временный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» был более многословен.

— Вероятна реализация имущества для погашения требований кредиторов.

— Значит, возможна продажа?

— Да, так.

Уже известно, когда планируется приезд конкурсного управляющего. «Вероятно, он приедет 3 мая, чтобы принимать дела у генерального директора. Это СРО, аналогичная моей», — пояснил Алексей Бобровский.

20 апреля на собрании кредиторов была определена ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» для конкурсного производства. На заседании судья согласился с этим решением и установил для конкурсного производства, которое продлится полгода, кандидатуру арбитражного управляющего Александра Кузьмина.

При этом на развлекательный комплекс по-прежнему ложатся затраты, связанные с выплатой ежемесячного вознаграждения конкурсному управляющему в размере 30 тысяч рублей, а также выплаты шести тысяч рублей заявителю — АСВ, которое несет расходы из-за рассмотрения дела в суде.

По данным, размещенным на официальном сайте ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», организация появилась в 2003 году под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей, учредителями выступили члены бюро правления РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей, — прим. ред.). С 2004 года ассоциацией руководит Наталья Коцюба. Александр Кузьмин вступил в СРО летом 2003 года.

На официальные запросы АСВ «Управляющая компания МДМ», один из основных кредиторов, развлекательный комплекс «Ривьера» пока не подготовили ответов.

Напомним, «Реальному времени» уже рассказывали о том, что долги у развлекательного центра образовались, когда там еще планировали открыть казино. «Татфондбанк» помог реструктурировать задолженность комплекса перед «МДМ Банком» и вложился в новый проект океанариума. Стройка последнего так и не успела начаться из-за краха ТФБ. Теперь АСВ требует все вложенные в строительство средства. Речь не обо всем ГРК в целом с отелем и аквапарком, а только о развлекательном комплексе, а он изначально проектировался под казино.

— Однако вскоре после реализации этого проекта формат казино был практически полностью запрещен на территории России, как следствие, развлекательный комплекс утратил ключевую бизнес-составляющую. Это привело к тому, что комплекс перестал генерировать ожидаемый доход и перешел в 2009 году во владение «МДМ Банка», — пояснили тогда в комплексе.

22 января этого года татарстанский арбитраж включил требование ТФБ в размере 135,4 млн долга, 15,9 млн процентов за пользование кредитом, 2,4 млн неустойки в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника.





P.S. После выхода материала в редакцию поступил комментарий от «Ривьеры».

Генеральный директор ООО «УК «Ривьера» Сергей Гололобов прокомментировал, что имущество продаваться не будет, при этом компания находится в диалоге и продолжает договариваться по разрешению требований кредиторов. Основания для новых исков со стороны АСВ нет. Кредиторы не готовы раскрывать информацию по общей сумме требований. Увольнений персонала не будет. Комплекс продолжает свою работу в обычном режиме, так как договоры у всех арендаторов долгосрочные и на них ситуация с банкротством никак не влияет, поясняет в официальном ответе Сергей Гололобов.