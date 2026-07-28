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Послом России в КНДР стал Андрей Подъёлышев

16:00, 28.07.2026

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

Послом России в КНДР стал Андрей Подъёлышев
Фото: скриншот с сайта МИД России

Послом России в КНДР стал Андрей Подъёлышев — его освободили от обязанностей главы российской дипмиссии в Нигерии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

— Назначить Подъёлышева Андрея Леонидовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике, — говорится в указе.

Напомним, недавно Владимир Путин высоко оценил уровень двусторонних отношений России и КНДР. Он передал благодарность руководству и народу Северной Кореи за содействие в проведении СВО.

Галия Гарифуллина

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