Газуй, пока молодой: как 25-летний бизнесмен получил долю в крупнейшем газотрейдере Татарстана

Родственники совладельца компании «АСИС-инвест» связаны с руководством «Газпром межрегионгаз Казань»

Один из крупнейших газотрейдеров, зарегистрированный в РТ, — «АСИС инвест» недавно обзавелся новым совладельцем: 75% компании отошли к 25-летнему казанскому предпринимателю Евгению Захватову. Ранее за ним числились лишь строительные микропредприятия с весьма скромной выручкой, однако именно через них можно проследить партнерские связи ближайших родственников Захватова с главой «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Ханбиковым. Подробнее — в материале «Реального времени».

Молодой совладелец

Совладельцем одного из крупнейших трейдеров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), компании ООО «АСИС инвест», стал 25-летний предприниматель из Казани Евгений Захватов, следует из материалов системы «СПАРК-Интерфакс». Изменения в составе учредителей произошли 28 марта: Захватов внес в уставный капитал ООО 75 тыс. рублей и стал владельцем доли в 75%. Ранее уставный капитал составлял 25 тыс. руб., предприятием полностью владела его директор Лилия Забирова, бывший начальник управления реализации газа АО «Газпром межрегионгаз Казань».

О масштабах деятельности компании «АСИС инвест» трудно судить по ее последней финансовой отчетности: за 2016 год компания получила чистую прибыль в 12,6 млн рублей при выручке 14,1 млн рублей. Куда красноречивее данные биржи: ООО «АСИС инвест» торгует газом на СПбМТСБ с июня 2016 года и за этот период заключило сделки более чем на 21 млрд руб., в том числе в марте 2018 года — на 1,76 млрд руб., а в феврале — на 2 млрд рублей.

На сайте компании сказано, что с июля 2016 года ее доля во всем проданном на СПбМТСБ газе составляет 18,13%, всего она заключила 523 сделки по покупке 1815,19 млн кубометров газа. При этом сама компания существует с 2009 года, но в открытых источниках из ранних периодов присутствует только бухгалтерский баланс за 2014-й и 2015 год — судя по этому балансу, какой-либо деятельности до 2016 года она не вела.

С момента выхода «АСИСа» на биржу компания «Газпром межрегионгаз Казань» прекратила участие в торгах, сообщает «Интерфакс».

Евгений Захватов также владеет ООО «Гранд Строй» — микропредприятием, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий (прибыль — 569 тысяч рублей за 2016 год при выручке чуть более миллиона рублей).





Связь нового трейдера с «Газпром межрегионгаз Казань» через руководство «АСИС инвест» достаточно очевидна. Фото yandex.ru (kalynevich)



Родственно-партнерские связи строителей и газовиков

Если связь нового трейдера с «Газпром межрегионгаз Казань» через руководство «АСИС инвест» достаточно очевидна, то приход нового совладельца вызывает много вопросов: как молодой предприниматель, до этого владевший довольно скромным бизнесом, вдруг получил контроль над трейдером с многомиллиардными контрактами? Чем он приглянулся игрокам газового рынка?

Здесь следует обратить внимание на то, что до основания нынешнего ООО «Гранд Строй» Евгений Викторович Захватов в период с 2010-го по 2013 год владел долей в 32% в компании с точно таким же названием, ликвидированной в 2015 году. Еще 32% принадлежали при этом Оксане Викторовне Захватовой, а еще 40% — Виктору Петровичу Захватову, бывшему владельцу ныне ликвидированной строительной компании «Альтаир» (застройщик ЖК «Московский» и ЖК «Ягодная слобода»). Судя по всему, здесь идет речь об отце, сыне и дочери.

Схожую связь можно проследить и через другую ныне ликвидированную компанию, ООО «Вектор» (основной род деятельности — управление недвижимым имуществом). Там Евгений Захватов в разные периоды владел от 20 до 40% компании, с 2012 года все 100% отошли к Виктору Захватову.

Компания «Альтаир» включала в себя более десятка различных юрлиц, почти все они уже ликвидированы. Но основным можно считать ЗАО «Альтаир», зарегистрированное в селе Осиново Зеленодольского района (к слову, там же родился Евгений Захватов). Директор этой компании — Сергей Жерехин, он же ранее руководил упомянутыми выше ООО «Вектор» и «Гранд Строй».

Виктору Захватову в ЗАО «Альтаир» принадлежали 50%, также он был там генеральным директором. А еще 50% принадлежали… Ринату Ханбикову, генеральному директору АО «Газпром межрегионгаз Казань» и депутату Госсовета РТ с 2004-го по 2014 год!

Еще 50% в ЗАО «Альтаир» принадлежали Ринату Ханбикову, генеральному директору АО «Газпром межрегионгаз Казань» и депутату Госсовета РТ с 2004-го по 2014 год. Фото Максима Платонова

В опубликованной в интернете биографии Ханбикова можно найти упоминание, что в 1993—1994 гг. он возглавлял АО «Альтаир», занимавшееся газификацией районов Татарстана. В упомянутом ЗАО «Альтаир» Ханбиков не занимал руководящую должность, но совладельцем числился вплоть до ликвидации компании в 2017 году. Основана она была в 1994 году. В любом случае можно говорить о старых бизнес-связях между Ханбиковым и Виктором Захватовым.

«Реальному времени» не удалось связаться с Евгением Захватовым или Виктором Захватовым, а также с компанией «Гранд Строй». В «АСИС Инвесте» отказались от каких-либо комментариев, ответ от руководства компании «Газпром межрегионгаз Казань» к настоящему моменту еще не поступил.