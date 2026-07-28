Селлеры отстояли «виртуальные баллы», а проверку поставщиков хотят автоматизировать

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

На прошедшей неделе состоялся ряд значимых налоговых событий, которые можно расценить как шаг к снижению административного давления на бизнес. Так, в Министерстве финансов РФ предложили автоматизировать проверку контрагентов при госзакупках, а в Торгово-промышленной палате (ТПП) — отложить эксперимент по «обелению» рынка аутсорсинга персонала до 1 ноября. ФНС, в свою очередь, закрыла многолетний спор, неожиданно отказавшись от претензий по «виртуальным баллам» маркетплейсов. Подробнее — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

Запрет перекладывать рост НДС на покупателей по старым договорам

На неделе Госдума и Совет Федерации одобрили закон, устраняющий правовой пробел при изменении ставок налога на добавленную стоимость (НДС) в период действия длящихся контрактов. Документ инициирован правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда.

Закон запрещает продавцам требовать с покупателя доплату или пересматривать цену договора в одностороннем порядке, если после его заключения изменились налоговые ставки и у покупателя нет права принять налог к вычету.

В случае подписания президентом документ начнет действовать по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Теперь риск роста фискальной нагрузки полностью ложится на поставщика. Для строительных госконтрактов действуют особые правила, позволяющие менять объемы работ без увеличения цены, однако данный закон закрывает вопрос именно для частного коммерческого сектора, где споры между бизнесом были наиболее острыми.

ТПП предложила отложить налоговый эксперимент с аутсорсингом персонала до ноября

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ поддержала проведение эксперимента по «обелению» отрасли предоставления персонала, однако выступила за перенос его старта на два месяца. Об этом сообщил вице-президент ТПП Вадим Чубаров.

ФНС России приказом от 18 июня утвердила порядок проведения эксперимента, который должен был начаться 1 сентября 2026 года. В рамках модели заказчик услуг (крупные ретейлеры и маркетплейсы) берет на себя расчет части налоговых обязательств кадрового подрядчика и перечисляет их напрямую на единый налоговый счет (ЕНС) исполнителя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ТПП предлагает перенести дату начала на 1 ноября 2026 года, ограничив первый этап территорией Москвы и Московской области.

— В документах должно быть указано, что перечисление части вознаграждения в счет исполнения налоговых обязательств осуществляет заказчик, а не исполнитель, — подчеркнул Чубаров.

Сколько получил бюджет от «повышенного» НДФЛ в 2025 году

Федеральный бюджет в 2025 году получил 763,1 млрд рублей от расширенной пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно материалам к законопроекту об исполнении бюджета за 2025 год, основную долю поступлений — почти 57% (431 млрд рублей) — обеспечил налог с инвестиционных доходов россиян. На трудовые доходы пришлось около 43% (332 млрд рублей). В 2024 году при двухступенчатой шкале поступления составляли всего 339 млрд рублей.

Свыше 90% всех сборов НДФЛ (9,74 трлн руб.) обеспечили две группы граждан: с доходами до 5 млн руб. и те, кто преодолел порог в 2,4 млн руб. Около 6—7% плательщиков обеспечивают порядка трети совокупных поступлений налога.

Налогообложение процентов по банковским депозитам стало самой крупной категорией — 320,2 млрд рублей (около 42% от всей суммы прогрессивного НДФЛ). Дивиденды принесли 88,6 млрд рублей, купоны по облигациям — 6 млрд рублей. Доходы до 2,4 млн руб. облагаются по ставке 13%, свыше — 15%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трудовые доходы:

Ставка 18% (диапазон 5—20 млн руб.) принесла казне 106 млрд рублей — это наиболее «прибыльная» ступень для трудовых доходов.

Ставка 15% (превышение порога в 2,4 млн руб.) — 90,7 млрд рублей.

Ставка 22% (свыше 50 млн руб.) — 70 млрд рублей.

Ставка 20% (20—50 млн руб.) — 38,2 млрд рублей.

Напомним, сумма превышения над стандартными 13% зачисляется напрямую в федеральный бюджет. Рост поступлений во многом объясняется экспертами рекордным объемом средств населения в банках — 67 трлн рублей на начало 2026 года. Налог на проценты по вкладам уплачивается с лагом в один год: в 2025 году граждане платили с доходов 2024 года, когда ключевая ставка ЦБ находилась в диапазоне 16—21%. В текущем году бюджет может получить еще 520—580 млрд рублей от этой категории из-за уплаты налога с высоких процентов 2025 года.

ФНС отменила доначисления селлеру Ozon по «виртуальным баллам» до вынесения судебного решения

Федеральная налоговая служба (ФНС) самостоятельно отменила решение нижестоящей инспекции о доначислении налогов продавцу маркетплейса Ozon из-за операций с бонусными баллами. Заседание Арбитражного суда Москвы, состоявшееся 23 июля, фактически завершилось победой бизнеса: инспекторы признали правовую несостоятельность претензий.

В ходе камеральной проверки за 2023 год инспекция доначислила предпринимателю НДС, приравняв начисление виртуальных баллов к реализации товара или услуги. На недавнем заседании суда представители ФНС сообщили об отмене этого решения на основании статьи 31 Налогового кодекса РФ. Доначисления за 2023 год аннулированы, изменения внесены в базу данных. Ожидается аналогичная отмена акта за 2024 год.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это первый публичный случай, когда ведомство признало ошибку в квалификации лояльности маркетплейсов еще на стадии судебного разбирательства.

Фактическая отмена означает признание того, что передача виртуальных баллов от площадки продавцу не является объектом налогообложения НДС у последнего. Баллы остаются внутренней учетной единицей платформы, а не встречным предоставлением за реализованный товар.

Сотни продавцов на основных маркетплейсах получали аналогичные требования за последние два года. Прецедент создает сильный аргумент для досудебного урегулирования споров без многомесячных судов. До сих пор налоговые органы трактовали сложные механики программ лояльности как схему ухода от НДС. Позиция ФНС де-факто фиксирует статус-кво: налогообложению подлежит только реальный денежный оборот, зафиксированный банком, а не внутренние транзакции внутри IT-экосистемы маркетплейса.

Минфин автоматизирует проверку поставщиков

Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект об автоматизации проверки контрагентов при госзакупках. Механизм оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на базе цифровых сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) предложено интегрировать в процедуры по законам 44-ФЗ (госзаказ) и 223-ФЗ (закупки госкомпаний у малого бизнеса).

Законопроект дополняет существующие требования к участникам закупок (отсутствие долгов по налогам, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков и аффилированности с заказчиком).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оценка достоверности отчетности станет автоматической. Ранее заказчики проверяли только формальное наличие справок из налоговой. Новый механизм позволит системе в режиме реального времени сопоставлять данные заявки участника с базами данных ФНС.

— Реализация проектируемых изменений позволит минимизировать риск представления участниками закупок недостоверной информации <...> а также сократить административную нагрузку на заказчиков за счет исключения необходимости осуществления дополнительных проверок, — поясняют в Минфине.