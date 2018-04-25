«Родным языкам дают отставку в школьной программе»

Госсовет Татарстана неожиданно превратился в место для дискуссий

Внесение предложения о добровольном изучении государственных языков в Госдуму вызвало новый, немного затихший перед выборами президента шквал недовольства в Татарстане. На этот раз депутаты решили не молчать и категорически высказались о «глупости, нелогичности» и даже «подлости» нового законопроекта. Досталось на сессии Госсовета РТ и его председателю Фариду Мухаметшину с президентом республики Рустамом Миннихановым, которые, по мнению депутатов, могли бы активнее отстаивать татарский язык. За заседанием, на котором в течение нескольких часов была открыта свободная трибуна, наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Мы вправе ожидать от нашего президента более деятельного участия»

На 37-м заседании Госсовета РТ в повестке значился 41 вопрос, однако практически все время до перерыва ушло на обсуждение темы, которой в плане не было совсем. После внесения 10 апреля предложения о добровольном изучении государственных языков в Госдуму РФ татарстанские депутаты взбунтовались и написали обращение Госсовета РТ к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Первым говорить о наболевшей теме к трибуне вышел Ринат Закиров. Для своего выступления он выбрал государственный язык республики — татарский. Следом за ним потянулись высказываться другие депутаты. Разиль Валеев говорил о том, что право устанавливать государственные языки — это одна из особенностей конституционно-правового статуса республик, отличного от статуса других субъектов России. Председатель Комитета ГС по образованию, культуре, науке и национальным вопросам опасается, что изменения в законопроекте приведут к постепенному выхолащиванию изучаемых в школе родных языков, а в будущем грозят утратой родных языков и национальной идентичности.

— Мы надеемся, что наш голос будет услышан депутатами Государственной думы и этот законопроект не будет принят. Необходимо сохранить право на изучение родного языка в обязательной части образовательной программы, — отметил Валеев.

Разиль Валеев опасается, что изменения в законопроекте приведут к постепенному выхолащиванию изучаемых в школе родных языков, а в будущем грозят утратой родных языков и национальной идентичности



Прозвучала в выступлении депутата и критика Госсовета с президентом Татарстана, последний на заседании не присутствовал.

— Мы видим в прессе и чувствуем на себе, что в адрес Государственного совета и президента республики звучит много критики за недостаточную последовательность отстаивания позиций по сохранению татарского языка. Мы вправе ожидать от нашего президента более деятельного участия в разрешении данного вопроса, тем более учитывая его авторитет в России. Наш депутатский корпус и его председатель Фарид Мухаметшин должны держать на постоянном контроле реализацию конституционных прав народов республики, — распылившись, воинственно заявил Разиль Валеев.

В отличие от обычных заседаний Госсовета РТ, депутаты на этот раз были оживлены и внимательно слушали выступающих, не отвлекаясь на другие дела. Следующим на очереди к трибуне был депутат Дмитрий Самаренкин, который начал с того, что последние две недели к нему обращаются чуваши, также недовольные новым законопроектом, внесенным на рассмотрение в Госдуму.

— Люди всерьез озабочены будущим своего языка. Они сразу же уловили истинную тональность и цель данного законопроекта как губительного и негуманного по своей природе, — отметил Самаренкин и выразил, по его словам, общее мнение народов, которое заключается в том, что этот законопроект до добра не доведет. «Госсовет должен сказать свое твердое «нет» данному законопроекту», — лаконично закончил депутат.

«Похоже, данные депутаты явно поторопились и не дают себе отчета, куда они идут»



— То, что сказал Дмитрий Анатольевич Самаренкин про чувашей, в полном объеме касается всех народов. Мы это закрепили во время общего собрания в Доме дружбы народов Татарстана, когда на пике было обсуждение вопросов изучения татарского языка несколько месяцев назад. Единогласно все председатели национальных культурных объединений Республики Татарстан тогда проголосовали за обязательное изучение татарского языка в рамках школьной программы, — поддержал коллег Ирек Шарипов.

«Люди всерьез озабочены будущим своего языка. Они сразу же уловили истинную тональность и цель данного законопроекта как губительного и негуманного по своей природе», — отметил Самаренкин



Предложение исключить родные языки из обязательных учебных планов вызвало у депутата разве что недоумение.

— Инициатива данных депутатов Госдумы по сути является революцией в кавычках. Это «революция» в языковой сфере, радикальный поворот национальной политики. Родным языкам, по которым идентифицируется наша национальность, дают отставку в школьной программе, сводят их к факультативу, к выбору… кройки и шитья, что ли?! Похоже, данные депутаты явно поторопились и не дают себе отчета, куда они идут. Как известно, дорога в ад тоже выстлана благими намерениями, — заметил Шарипов.

Обсуждаемый законопроект он назвал крайне непродуманным и даже вредным для многонациональной России.

— Нашу страну ни раз проверяли на прочность недруги, так зачем нам самим копать яму вместо того, чтобы сплотиться перед внешними вызовами? А звоночки, они есть, — предупредил депутат.

Он пояснил, что уже сегодня детей разных национальностей делят согласно школьной программе и депутаты хотят это узаконить.

— Когда-то и рабство было законным. И колониализм был законным. Холокост был законным с точки зрения того государства, которое потом было признано преступным. Репрессии были законными во время Сталина. Мы не должны допустить, чтобы то, что не принимается народом, стало законным. Законность не всегда означает справедливость — это может быть и признак власти. Но наши законы должны быть качественными и справедливыми. Мы считаем, что этот закон несправедлив по отношению к сотням народов Российской Федерации, — высказал свое мнение Шарипов.

Ирек Шарипов обсуждаемый законопроект назвал крайне непродуманным и даже вредным для многонациональной России



«Бывают случаи, когда молчание равносильно соучастию»

К этому времени уже стало понятно, что в зале заседаний Госсовета открылась свободная трибуна. Желающих выступить еще было более чем достаточно, и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин решил дать им слово. Хотя мог бы этого и не делать.

— Легче легкого нажать [кнопку] и сказать: давайте поставим на голосование предложение прекратить прения. Я думаю, мы так с вами поступили на прошлом заседании Государственного совета, за что вы меня сегодня критикуете. Также критикуют люди разных национальностей, особенно татарская часть населения. Тогда, я не оправдываюсь перед вами и нашими избирателями, была очень ответственная избирательная кампания действующего президента Владимира Владимировича Путина. Выбор был небольшой, скажем прямо, в этом списке. И дальше проводить дискуссию в парламенте на эту тему было равнозначно вбиванию клина между русскими и татарами. Все дальше и глубже — в семью, школу, в образовательные учреждения. Мы тогда с вами, я думаю, поступили правильно, — ответил на критику о бездействии властей Мухаметшин.

По его словам, в список желающих выступить записалось уже 15—16 депутатов. Председатель Госсовета попросил депутатов больше не записываться, а выступающих — быть лаконичнее и не повторяться. Таким образом, очередь дошла до директора театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова, который мягким, вкрадчивым голосом заговорил о глобализации, распространении интернета и миграции населения из сел, что негативно влияет на сохранение родных языков.

— В этой связи ограничения в развитии татарского языка у народа с более чем тысячелетней историей и духовной культурой лишены, мягко скажем, здравого смысла, — высказал свое мнение творческий деятель, заметив, что «развитие языка не терпит невежества».

Следом за директором оперного театра вышел Ильшат Аминов, голос которого буквально загремел на два этажа зала заседания. Депутат заявил, что в силу разных причин долго не хотели обострять эту проблему и, как следствие, получили не очень приятный результат.

Ильшат Аминов: «Бывают случаи, когда молчание равносильно соучастию. Что мы получили в результате? Нас не услышали. Мы получили закономерный итог»



— Все хотели как-то деликатно решить этот вопрос. И это критическое замечание я обращаю в первую очередь к себе. Бывают случаи, когда молчание равносильно соучастию. Что мы получили в результате? Нас не услышали. Мы получили закономерный итог, — на этом моменте Аминову из-за превышения времени выступления отключили микрофон, но с разрешения Мухаметшина снова включили. Правда, спикер легко справлялся и без него: — Какая-то группа депутатов ГД втихаря подготовила и без широкого обсуждения уже внесла законопроект, где изучение [национального] языка становится факультативным. Эти депутаты, среди которых есть и представители национальных республик, я надеюсь, не по злому умыслу, а, скорее, по недомыслию написали фактически приговор родным языкам, — недоумевал генеральный директор ТНВ.

По очереди уже готовился к выступлению Хафиз Миргалимов, который остался недоволен тем, что такие важные вопросы, касающиеся языков, решают не на публичных обсуждениях, а в кулуарах Госдумы.

Так как желающих выступить меньше не становилось, а основную повестку заседания еще даже не начали рассматривать, Фарид Мухаметшин снова взял слово и предложил закончить обсуждение выступлениями Марата Галеева и Рафила Нугуманова.

— Может быть, они консолидированно что-то скажут. Я еще раз говорю — нас убеждать, уговаривать в этом деле не надо. Мы все за единую, неделимую многонациональную Россию. Чего нас убеждать с этой трибуны? Нам надо подумать, как решить эту проблему и определить, с чем мы выйдем на федеральный уровень для того, чтобы найти правильное решение, — на всякий случай обозначил задачи председатель Госсовета.

Как татар «развели»

Марат Галеев заговорил о Конституции России, ее федеративном строе и полномочиях республик, входящих в ее состав. В частности, по определению государственных языков и, как следствие, наличию образовательных стандартов страны с учетом многоязычия. А вот с добровольностью изучения родных языков председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству категорически не согласился.

С добровольностью изучения родных языков Марат Галеев категорически не согласен



— Как оно может быть добровольным? Это в принципе некий нонсенс. Мне кажется идет подмена понятий добровольности изучения с добровольностью использования, применения, — пришел к выводу Галеев, подытожив, что российский федерализм нуждается в осмыслении.

Рафил Нугуманов, которого, несомненно, также волнует проблема сохранения татарского языка, сконцентрировался в своем выступлении на несбывшихся обещаниях. По его словам, и общественность, и депутаты рассчитывали, что их мнения и обращения все-таки будут учитываться. Но на выходе стало ясно, что их просто «развели».

— Нас «развели», и в этом помогал наш полномочный представитель [Михаил Бабич]. Он успокаивал общественность, нас успокаивал. Обидно, конечно, за себя, за всех, за народ, — признался заместитель председателя комитета ГС по законности и правопорядку.

По предложению коммуниста Артема Прокофьева Мухаметшин дал возможность высказаться непосредственно депутатам, представляющим Татарстан в Госдуме. Но у них желания выступить почему-то не появилось. Зато часть депутатов Госсовета так слово и не получила — дискуссию решили прекратить.

На тропе борьбы за свой язык

Закрывал больную тему сам председатель Госсовета. Прежде всего он поблагодарил коллег за выдержанный тон обсуждения и в очередной раз повторил, что их главная задача — найти с федеральным центром решение, которое позволит сохранить национальные языки и не ущемит русский государственный язык. То есть уточнил, что решать вопрос нужно мирным путем.

Закрывал больную тему сам председатель Госсовета



Кстати, по словам Мухаметшина, в Татарстан, помимо чувашей, о которых говорил Самаренкин, за поддержкой в отстаивании родных языков обращаются якуты, жители Кавказа, финно-угорские и другие народы, которые также недовольны законопроектом, внесенным на рассмотрение в Москве.

Судя по всему, такую поддержку они получат — Госсовет РТ хоть и не единогласно, но одобрил подготовленное обращение к Володину о сохранении обязательного изучения национальных языков.