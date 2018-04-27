Билл и его команда: кто тащил «Ак Барс» к третьему Кубку Гагарина

Топ-5 творцов знаковой победы

У победы много отцов, поражение — всегда сирота. Как водится, желающих назвать своей победу «Ак Барса» в юбилейном сезоне КХЛ хватает. И все-таки настоящих творцов этого достижения не так много. Спортивная редакция «Реального времени» выделяет пять человек, сделавших хоккейную сказку былью.

Зинэтула Билялетдинов — это его победа и его команда

В Татарстане так исторически сложилось, что все чемпионские команды ассоциируются, как правило, с именем конкретного тренера. «Рубин» — это Курбан Бердыев, «Зенит» — Владимир Алекно, а «Ак Барс», разумеется, — Зинэтула Билялетдинов. Фигура последнего — центровая в истории «барсов», при том что золотую дорожку казанскому хоккею проложил ныне покойный Юрий Иванович Моисеев. Четыре из пяти главных трофеев российского хоккея, принадлежащих «Ак Барсу», были завоеваны именно с Биллом. После поражения в финальной серии Восточной конференции от «Магнитки» год назад «Реальное время» писало, что руководству «барсов» не стоит экономить средства для точечного усиления состава, а уж Билялетдинов результат обеспечит. Как видим, именно этот сценарий принес Казани третий Кубок Гагарина.

Нынешнее чемпионство «Ак Барса» — самое знаковое для самого Билялетдинова. Именно оно развеяло последние сомнения в том, что Зинэтула Хайдярович — сильнейший тренер в истории КХЛ. Своей работой в последние три сезона специалист показал, что умеет лепить чемпионскую команду не только из звездной россыпи в «ростере», но и из немалого количества местных кадров, а главное, из малоизвестного «молодняка». Кто мог предположить перед началом сезона, что тот же Алексей Потапов, по сути, списанный из нижегородского «Торпедо», станет не просто обладателем Кубка Гагарина, но и неотъемлемой ключевой деталью механизма «Ак Барса». Те же слова можно смело отнести к Никите Лямкину, да и местный воспитанник Василий Токранов знатно прибавил именно при Билялетдинове. Кроме того, специалист показал тренерскую гибкость, удалив слабые места из игры Станислава Галиева, найдя общий язык с Александром Бурмистровым и умело «внедрив» в коллектив Даниса Зарипова с его лидерскими качествами — так, чтобы не пошатнулись при этом позиции признанного капитана клуба Александра Свитова.

Ну и главный козырь опытнейшего тренера — та самая «система Билла», которая уже стала феноменом российского хоккея. Как и у Курбана Бердыева в футболе, у команд Зинэтулы Билялетдинова свой узнаваемый стиль. Опять же, как и у Бердыева, рецепт успеха Билялетдинова отнюдь не в таланте или «способностях» игроков, а в их высокой работоспособности и характере. «Труд» и «работа» — эти слова на пресс-конференции, посвященной завершению сезона, Зинэтула Хайдярович произносил чаще всего.

Азеведо и вовсе стал лучшим бомбардиром завершившегося Кубка Гагарина. Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru

Джастин Азеведо — сохранить «малыша Ази»

Бесспорный лидер команды на льду, который во многом определял игру легионерского ударного звена «Ак Барса» в отчетном сезоне. Во многом благодаря 30-летнему миниатюрному канадцу на высоком уровне провели его Антон Ландер и Иржи Секач. Сам же Азеведо и вовсе стал лучшим бомбардиром завершившегося Кубка Гагарина. Статистика феноменальная — 9 шайб и 15 голевых передач в 19 матчах. У ближайшего преследователя в бомбардирском списке КГ-2018 уфимца Линуса Умарка всего 17 очков по системе «гол+пас». Отметим, что Азеведо также лидирует с пятью шайбами в чарте решающих голов среди своих одноклубников.

Поразительно, но «малыш Ази» умудрился стать одним из лидеров клуба и по силовым приемам на льду — на его счету 24 «хита» в плей-офф. Особенно запомнился его борцовский бросок во второй казанской игре серии против челябинского «Трактора», которым он сбил с ног куда более габаритного Артема Пеньковского (вдруг вздумавшего проучить канадского «малыша» на кулаках). Все эти факторы делают решение лиги признать его самым ценным игроком плей-офф единственно верным. Теперь приоритетная цель тренерского штаба «Ак Барса» и генерального менеджера клуба Рафика Якубова в том, чтобы сохранить Джастина в клубе — 30 апреля его контракт заканчивается.

Именно позиция вожака при Александре Свитове никогда не вызывала вопросов



Александр Свитов — настоящими капитанами не разбрасываются

В стане «барсов» хватает возрастных хоккеистов и постарше 35-летнего капитана команды. 38-летний Андрей Марков и 37-летний Данис Зарипов не дадут соврать. Но именно позиция вожака при Александре Свитове никогда не вызывала вопросов. Ведь, как сказал Билялетдинов на упомянутой пресс-конференции, Марков по своей натуре скорее молчун, а Зарипов при всех своих достоинствах никогда не был капитаном команды, оставаясь в тени сначала Алексея Морозова («Ак Барс»), а затем Сергея Мозякина («Металлург»).

«Свитов — настоящий капитан, — говорил Билялетдинов. — Он держит команду, в хорошем смысле. У него просто огромный авторитет. Мне с капитанами вообще везло и везет». Это действительно так. Алексей Морозов был настоящим лидером команды на льду и в раздевалке, и Александр Свитов в этом плане нисколько не уступает. С поправкой на разные роли на льду: на счету Свитова всего 4 (1+3) очка в плей-офф. Но это не имеет никакого значения, если вспомнить другие цифры. Играя в четвертом звене классических чеккеров, капитан умудрился завершить сезон с показателем полезности «+7». Он также один из лидеров команды по силовым приемам (здесь, впрочем, ничего удивительного нет). Причем особенно досталось от него игрокам ЦСКА, в серии с которым он был самым агрессивным в составе обеих команд (22 «хита»). Люди, которые разбираются в хоккее, безусловно, заметили, что уже со второй игры серии «кони» буквально шарахались от Свитова, стремясь избавиться от шайбы при виде накатывающего капитана «барсов».

К этому стоит добавить, что именно капитан цементировал игру «Ак Барса» в меньшинстве и оказал большое влияние на становление других бойцов невидимого фронта — Лукоянова и Потапова. Последний и вовсе может считать Свитова одним из главных «реаниматоров» его карьеры. Контракт Александра заканчивается 30 апреля, и нет никаких сомнений в том, что Билялетдинов по собственной воле ни за что не расстанется с капитаном, который свой лучший хоккей в сезоне приберег для финальной серии Кубка Гагарина. Такими вожаками не разбрасываются.

Классическая история про превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя

Эмиль Гарипов — преображение сезона

Классическая история про превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя. Пусть не обижаются на автора этих строк самые преданные поклонники таланта Эмиля Гарипова, но весь регулярный сезон местный воспитанник не вселял в него оптимизма своей игрой — в плей-офф с такой делать было нечего. Чтобы понять, что это не журналистская блажь, достаточно поднять записи гостевой на официальном сайте клуба или посмотреть популярные неангажированные паблики «ВКонтакте», посвященные «барсам». «Дыра», «Дырипов» — и это еще не самые громкие эпитеты, полученные Эмилем от болельщиков по ходу сезона (сейчас все, понятно, берут свои слова назад).

По ходу плей-офф (после второй игры с «Магниткой», в которой Гарипов последний раз чудил) казанский голкипер резко прибавил, прежде всего ментально. Обрел небывалую уверенность. И главное, не только покончил с нервозностью и «привозами», но и стал регулярно спасать команду в сложных ситуациях, подчас отражая самые «мертвые» броски. Итоговые цифры потрясают воображение — 94,4% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,5. Да, в первом показателе по итогам сезона его опережают Карри Ряме («Йокерит») и Павел Францоуз («Трактор»), а по второму только Ряме, но тут надо понимать, что Гарипов «выбил» эту статистику за 19 матчей, тогда как у Ряме их было всего 6, а у Францоуза 12. Понятно, что чем больше матчей, тем сложнее поднять процент отраженных бросков и коэффициент надежности.

В последние два сезона популярно мнение, что финский тренер вратарей «Ак Барса» Ари Мойсанен — чуть ли не единственный наставник Эмиля Гарипова. Безусловно, этот специалист мог подкрутить отдельные детали в технике казанского воспитанника, но мы видим, что на первое место в деле преображения Гарипова нужно ставить психологию. Процитируем Зинэтулу Билялетдинова на той же пресс-конференции: «Тут большая заслуга Сергея Абрамова, который воспитал этого игрока. После неудачных игр Гарипов нашел возможность исправить свою игру и показать себя с лучшей стороны. И его заслуга, что он как спортсмен смог преодолеть эти трудности».

Отдельно хочется сказать о человеке, без которого Эмиль Гарипов давно завершил бы спортивную карьеру. Огромную роль в становлении Эмиля как хоккеиста (да и как человека), сыграл его отец, который привел его шестилетним в детскую школу «Ак Барса». Автор этих строк может свидетельствовать из своего опыта общения с Рамилем Гариповым, что это настоящий отец, который всегда горой за своего сына. В интервью «Реальному времени» Гарипов-старший рассказал много интересного о непростой спортивной судьбе своего сына.

Констатируем, что Эмиль Гарипов доказал всем сомневающимся (в том числе и спортивной редакции «Реального времени»), что является идеальным «номером один» для команды Билла.

Якубов будто не заметил скачка в уровне ответственности после перехода в «Ак Барс» и повторил тот же «трюк» с Кубком Гагарина

Рафик Якубов — не заметил ступеньки ВХЛ-КХЛ

По управленческим меркам 51-летний Рафик Якубов довольно молод, но уже сейчас обещает стать едва ли не сильнейшим хоккейным менеджером страны. Экс-капитан чемпионского «Ак Барса» 1998 года дал быстрый результат, завоевав еще с альметьевским «Нефтяником» Кубок Братины на посту генменеджера. А самое удивительное, что Якубов будто не заметил скачка в уровне ответственности после перехода в «Ак Барс» и повторил тот же «трюк» с Кубком Гагарина.

Понятно, что наследство ему досталось вполне себе чемпионское, что он сам и признавал на той же пресс-конференции. Официально Рафик Якубов был назначен генеральным менеджером «Ак Барса» 30 сентября прошлого года, однако, по некоторым данным, он принимал участие в комплектовании команды еще летом, когда казанский клуб пополнили, в частности, Станислав Галиев, Антон Ландер и Андрей Марков. Но в любом случае те же Роб Клинкхаммер и Алексей Потапов стали «барсами» уже по ходу сезона, а процент неудачных переходов устремился к нулевой отметке. При этом Якубов ничего «не испортил» (не наломать дров — тоже непростая задача для генменеджера) и сумел наладить рабочие отношения с Зинэтулой Билялетдиновым, который, как любой великий тренер, кротостью нрава и простотой характера не отличается.

Грядущее межсезонье станет настоящим вызовом для Рафика Якубова. Нужно сохранить костяк и не перестараться с усилением, ведь работать предстоит с составом действующего чемпиона. Впрочем, «Рафа», как называли Якубова болельщики в 90-х, — настоящий капитан и должен с этим справиться.