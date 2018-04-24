«Все говорят, что с завтрашнего дня Армения станет совершенно другой»

Как армяне отмечали отставку премьер-министра — глазами казанского стилиста Алены Михайловой

Казанский стилист Алена Михайлова прилетела со своей подругой в отпуск в Ереван практически в тот самый момент, когда Серж Саргсян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении. Девушки застали город в исторический момент — то, чего народ добивался 10 лет, совершилось. В интервью «Реальному времени» Алена рассказала, как Ереван отмечал отставку премьера, что люди думают о своем будущем и почему это событие сравнимо с национальным праздником.

«Нас больше всего поразило единство людей и их общая радость»

— Вы прилетели как раз во время празднования отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна?

— Мы прилетели в 15.30 по местному времени, пока получили багаж, вышли к выходу из аэропорта — нас перехватил таксист, его звали Тигран. Подсказал, где прям тут можно обменять деньги. В банковском отделении аэропорта мы спрашивали, что творится в городе. Нам сказали, что сейчас в Ереване беспокойно, но через несколько минут все закончится, так как премьер-министр подаст в отставку. Мы вышли из банка, и радостный таксист сказал, что отвезет нас бесплатно, так как случилась радость — премьер объявил о своей отставке!

— Как народ отреагировал на отставку премьера? Что говорил, как отмечал?

— Нас больше всего поразило единство людей и их общая радость, которая уравнивала всех! Люди разных возрастов и профессий бросили все свои дела и вышли на улицы поздравлять друг друга и всех прохожих! Они дарили цветы, сигналили, танцевали! Таксист от самого аэропорта сигналил всем прохожим, кричал, что это большая радость для них и победа, которой они ждали 10 лет. Все ехали к площади республики с флагами, музыкой. Тигран предложил тоже отвезти нас туда, чтобы увидеть этот исторический момент. Все нарушали правила движения, снимали номера, гнали по встречке, повсюду были флаги, крики «Победа!» на армянском. Все высовывались из люков машин (мужчины, женщины, дети, бабули). Таксист сказал, что сегодня можно все! Это то же самое, как если бы сборная России выиграла ЧМ по футболу. Хотя нет, это даже круче!

— Какие настроения в Ереване?

— На улицах до самой ночи ощущение большого праздника! Подобное у нас можно увидеть разве что на Новый Год, так как только он ощущается, как всеобщий праздник. Даже в метро на эскалаторах люди аплодируют, пока едут, и улыбаются друг другу.

— Чувствуется, что люди десять дней протестовали? Озлобленности нет?

— Озлобленности и агрессии нет абсолютно. Общая радость подхватывает и несет волной! Люди счастливы! Они открывают шампанское и танцуют прямо на улицах города, гуляют с барабанами, бесконечно сигналят.

Озлобленности и агрессии нет абсолютно. Общая радость подхватывает и несет волной!



«Полиция вместе с обычными людьми отмечает это событие»

— Где люди собираются, чтобы отметить отставку?

— Все собираются в центре, толпа со всего города целый день туда тянулась. Все бегают с трубами (как у фанатов на футболе), многие просто стоят на улице и обнимаются, сидят в ресторанах, поют национальные и патриотические песни, пьют и поздравляют друг друга.

— Полиции в городе много?

— Полиция вместе с обычными людьми отмечает это событие. Тигран, увидев военных, сказал: «Еще несколько дней назад они были против нас, а сегодня вместе с нами празднуют победу».

— Магазины, кафе — все работает или сотрудники тоже отмечают?

— Да, даже в самом центре рестораны работают. Что происходит в магазинах, мы не успели заметить, так как поздно вышли гулять в город. Но аптеки, продуктовые, ларьки — все работает. Музеи не работают, так как в полночь еще начался и день памяти геноцида армян, и два эти события наложились друг на друга, поэтому горожане просто забыли о работе. Тигран сказал, что еще дня три-четыре ничего толком работать не будет. Хотя мы видели, что даже общественный транспорт работает.

— Можно ли сравнить этот день по ощущениям с национальным праздником?

— Да! Это поистине национальный праздник! Чем-то напомнил нам 9 Мая или Новый Год.

«В полночь еще начался и день памяти геноцида армян, и два эти события наложились друг на друга, поэтому горожане просто забыли о работе». Фото vk.com/id83238675

— Что люди говорят теперь уже о бывшем премьере? Как относятся к оппозиции, во главе которой Никол Пашинян?



— Они благодарны этому человеку за его смелость! За то, что он взял на себя ответственность и повел всех за собой. Все говорят, что с завтрашнего дня Армения станет совершенно другой, но определенного плана пока нет, и эта растерянность для первого дня объяснима…

— Народ строит планы на будущее или пока просто выдыхает, радуется?

— Ощущение, что все пока просто выдохнули и радуются. На вопрос: «Чего ждете?» — никто пока четко не ответил. Все просто говорят: «Главное, что это закончилось!».

— Как вам первое впечатление от армян? Они доброжелательные? Как относятся к русским?