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Водителю, протаранившему автомобиль ДПС в Казани, грозит второе уголовное дело

13:26, 27.04.2018 2
Водителю, протаранившему автомобиль ДПС в Казани, грозит второе уголовное дело
Фото: из соцсетей

В отношении предполагаемого виновника аварии могут возбудить второе уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его расследование могут доверить СУ СКР по РТ.

Как стало известно «Реальному времени», материалы дела о ночном столкновении BMW под управлением 31-летнего Артура Сатрутдинова с патрульной Lada Priora уже сегодня могут быть переданы в прокуратуру.

Пока официально объявлено об одном уголовном деле в отношении подозреваемого: по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Подробности — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:41
    Экий красавчик!
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  • Анонимно 13:52
    Он еще за первое не отсидел....
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