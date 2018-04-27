Водителю, протаранившему автомобиль ДПС в Казани, грозит второе уголовное дело

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В отношении предполагаемого виновника аварии могут возбудить второе уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его расследование могут доверить СУ СКР по РТ.

Как стало известно «Реальному времени», материалы дела о ночном столкновении BMW под управлением 31-летнего Артура Сатрутдинова с патрульной Lada Priora уже сегодня могут быть переданы в прокуратуру.

Пока официально объявлено об одном уголовном деле в отношении подозреваемого: по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Подробности — в материале «Реального времени».