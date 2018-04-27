«Когда стали возникать препятствия к изучению татарского языка, народ будто встрепенулся»

В день рождения Тукая депутат Госсовета Разиль Валеев рассказал о том, в каком направлении еще предстоит развиваться премии имени классика татарской литературы

Фото: Максим Платонов

26 апреля, в День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая, в Казани состоялось награждение лауреатов государственной премии имени Тукая — главной республиканской премии, которая присуждается за достижения в сфере литературы и искусства. Награды вручал президент Татарстана Рустам Минниханов. Об особенностях премии Тукая 2018 года и о том, в каком направлении престижной награде еще следует развиваться, рассказал «Реальному времени» член комиссии по присуждению премии, депутат Государственного совета РТ, писатель и поэт Разиль Валеев.

«Премия присуждена творческой группе «Таттелекома», а не ему одному — Лутфулле Шафигуллину»

— Разиль Исмагилович, как член комиссии по присуждению, вы видели много отборочных процедур и церемоний. Было что-то особенное в этот раз?

— Премия присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства. Получил ее писатель Камиль Каримов, активно работающий больше 40 лет. Все единогласно проголосовали за него — и в Союзе писателей, который выдвигал, и в Комиссии по присуждению премии. Художник Михаил Кузнецов хорошо известен в республике и за ее пределами. Из не совсем обычного то, что премию получили представители компании «Таттелеком» как творческая группа, которая много сделала для возрождения и увековечения наследия татарского и русского народов.

— Многие восприняли это как премию Лутфулле Шафигуллину лично.

— Премия присуждена творческой группе, а не ему одному. Кроме того, что они помогли многим деятелям культуры и искусства, они сохраняют наследие и очень бережно относятся к нему. Творческая группа «Таттелекома» создала интересные концепции многих музеев. Например, это музей классика татарской литературы Туфана Миннуллина на его родине в Камско-Устьинском районе. Они создали музей Шигабутдина Марджани на его родине в Арском районе. Занялись возрождением старинной православной церкви в селе Хотня.

«Творческая группа «Таттелекома» создала интересные концепции многих музеев. Например, это музей классика татарской литературы Туфана Миннуллина на его родине в Камско-Устьинском районе». Фото tatarstan.ru



А ведь создание музея — это не только реставрация, это и большой научный труд. Надо изучить жизненный путь и творчество тех, кому музей посвящен. Это трудоемкая, щепетильная работа. И «Таттелеком» делает то, что не успевают сделать Министерство культуры и другие государственные органы. Это пример многим другим руководителям.



«У нас неоднократно обсуждались кандидатуры Фаузии Байрамовой и Айдара Халима»

— Вы знакомы с Камилем Каримовым и Михаилом Кузнецовым? Чем лично вам близко их творчество?

— Я хорошо знаком с творчеством Каримова. Его отличает то, что он пишет о современных людях. В последнее время многие татарские писатели пишут на исторические темы или о своих детских годах, проведенных на селе. А у Каримова люди, которые рядом с нами живут и ходят. Он поднимает проблемы, которые возникают сегодня. У него образный и очень острый язык. Долгое время Каримов работал в журнале «Чаян», и отношение к фактам, которые совершаются, у него оттуда. Поэтому он очень популярен. Больше тридцати лет Министерство культуры и Национальная библиотека проводят конкурс «Книга года». По всем библиотекам Татарстана, а их больше полутора тысяч, они каждый год изучают, какие книги читают больше всего. Книги Каримова неоднократно оказывались самыми читаемыми.

Конечно, были и другие достойные кандидатуры. Например, писатели Ахат Гаффар и Зиннур Хуснияр. Думаю, что в будущем и они получат премию Тукая.

— А как выбирали Михаила Кузнецова?

— С самим Кузнецовым я не знаком, но знаю его творчество. Кстати, среди художников конкуренция была сильнее всего. Каждая кандидатура обсуждалась. Конечно, о художниках говорили больше их коллеги и искусствоведы. Я больше участвовал в обсуждении писателей. Только творческую группу «Таттелекома» обсуждали все члены комиссии.

У нас неоднократно обсуждались кандидатуры Фаузии Байрамовой и Айдара Халима, и я считаю, что они вполне заслуживают премии. Пишут всю жизнь, и их произведения популярны в народе



— Есть ли писатели и деятели искусств, которые, на ваш взгляд, так и не получили премию Тукая, хотя, безусловно, достойны этого?

— Да. У нас неоднократно обсуждались кандидатуры Фаузии Байрамовой и Айдара Халима, и я считаю, что они вполне заслуживают премии. Пишут всю жизнь, и их произведения популярны в народе. Но по ряду причин они так премию и не получили.

Есть еще одна недоработка: мы мало выдвигаем на соискание премии Габдуллы Тукая представителей творческой интеллигенции из других регионов России. Татары проживают не только в Татарстане. Только четверть проживает в нашей республике. Например, в Башкортостане очень много прекрасных поэтов, прозаиков и художников, и они тоже должны иметь возможность получить премию. В будущем году мы должны учесть это.

— А есть лауреаты не из Татарстана?

— Конечно. Несколько лет тому назад премию получил художник из Казахстана Камиль Муллашев. Такая практика у нас была. Это же прописано в 14-й статье Конституции Республики Татарстан, что республика оказывает содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами Татарстана. Но мы должны работать над этим более активно.

«Когда стали возникать препятствия к изучению и преподаванию татарского языка, народ будто встрепенулся»

— Нет сомнения, что Габдулла Тукай — классик татарской литературы. Но наверняка отношение к поэту меняется со временем. Вы это замечаете?

— Я не преувеличу, сказав, что чем дальше, тем Тукай популярнее становится. О нем издаются новые книги. В прошлом году вышла «Энциклопедия Тукая» — это результат 25-летней работы Академии наук РТ. Фонд «Джиен», председателем которого я являюсь, издал научно-популярный двухтомник о жизни и творчестве Тукая. Туда вошло много документов, которые не были изданы до этого. Их не пропускали по разным причинам. В советское время цензура была. И подобные книги про Тукая все больше и больше издаются. Тукая переводят в Турции, исследуют в Германии и Китае. Он все больше и больше известен не только в России, но и за ее пределами.

Когда стали возникать препятствия к изучению и преподаванию татарского языка, народ будто встрепенулся. Даже те люди, которые до этого не очень интересовались татарским языком, стали изучать и отдавать своих детей на курсы или в детские сады с родным языком



— Как языковой конфликт повлиял на интерес общества к татарской литературе?

— Когда стали возникать препятствия к изучению и преподаванию татарского языка, народ будто встрепенулся. Даже те люди, которые до этого не очень интересовались татарским языком, стали изучать и отдавать своих детей на курсы или в детские сады с родным языком. Как будто татары проснулись! Как будто обухом по голове ударили!

— На церемонии вручения вы видели Рустама Минниханова. Как он отнесся к вашим достаточно резонансным выступлениям в Государственном совете по языковому вопросу?

— Президента сегодня видел и общался с ним. Если он свою реакцию прямо не высказал, то я думаю, что он все это воспринял нормально. Мы же ничего плохого не сказали. Сказали, что для защиты языка надо лучше работать всем государственным и общественным структурам, в том числе нам — депутатам. В этом ничего плохого нет. Мы своего президента уважаем. Он активно продвигает экономические интересы Татарстана. Вместе с этим сейчас настало время более активно заниматься языковыми вопросами.