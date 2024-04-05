Итоги дня: старт сезона электросамокатов, даты пересдачи ЕГЭ, квота на хадж
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 5 апреля:
- На паркинге в казанском ЖК «Весна» произошел пожар, на 4-м этаже загорелся автомобиль BMW. Ущерб нанесен и рядом стоящим машинам. О пострадавших не сообщается.
- На сайте Avito выставлен на продажу культурный центр «Маяковский». За готовый бизнес с оборудованием и мебелью продавец просит 3,5 миллиона рублей. Значительную часть дохода приносит субаренда.
- На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение в Апатитах, в результате которого он был ранен ножом в живот. Подозреваемый заявил, что совершить нападение ему приказал голос в голове. Состояние губернатора оценивается как тяжелое.
- Специалисты IT-сферы, предприниматели и работники государственного управления чаще всего покупают квартиры бизнес- и комфорт-класса. Доля айтишников среди покупателей жилья бизнес-класса составляет 21%, а доля предпринимателей — 13%. Однако льготные кредиты на покупку жилья для айтишников оказались не такими доступными и популярными, как их позиционируют власти.
- За март жители Татарстана потратили более 2 миллионов 157 тысяч часов на звонки, из них более 800 тысяч — от мошенников. Чаще всего татарстанцы общались с Москвой и Московской областью, а также с соседними республиками и областями.
- По данным исследования, Казань и Набережные Челны возглавили список городов с самыми высокими зарплатными предложениями.
- На проспекте Камалеева в Казани повреждена контактная сеть, из-за чего перестали ходить троллейбусы. В пробке стояло около 15 троллейбусов, на месте отрабоб аварийные службы предприятия «Метроэлектротранс».
- В связи с проведением работ по подключению двух водопроводов здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала к централизованным сетям водоснабжения города Казани с 11 по 12 апреля будет прекращена подача воды в часть Вахитовского и Приволжского районов, а также ожидается понижение давления воды в некоторых зданиях этих районов.
- Рустам Минниханов принял участие в благотворительном ифтаре в рамках культурно-просветительского проекта «Шатер Рамадана» в Москве. Он вручил ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» муфтию шейху Равилю Гайнутдину. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал проект «Шатер Рамадана» отражением социальной, культурной и просветительской работы мусульманской уммы.
- По данным оператора мобильной связи «Летай», казанцы потратили 2 969 783 гигабайта за март, что составляет четверть всего трафика по Татарстану. Самым популярным мессенджером в регионе стал Telegram с долей в 58%, опередив WhatsApp (41%) и Viber (2%).
- С 5 апреля Московская фондовая биржа приостановила торги депозитарными расписками (ГДР) компании X5 Group, владеющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и другими. Причиной стал иск Минпромторга по закону об экономически значимых организациях. Финансовые аналитики прогнозируют возвращение X5 Group на биржу не ранее конца августа — начала сентября текущего года.
- Глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев спросил у исполнительного директора РАВВ Елены Довлатовой, на сколько увеличится тариф ЖКХ при повышении оплаты труда работникам отрасли на 50%. Предложение депутатов Госдумы закладывать в тариф расходы на индексацию зарплаты работников ЖКХ не ниже уровня МРОТ было поддержано.
- За четвертую неделю марта 2024 года в Татарстане произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо: бензин марки АИ-95 подешевел на 8 копеек, что соответствует 0,16%.
- В Казани начался сезон проката электросамокатов и велосипедов: число парковок увеличилось до 2 тысяч, а их общая вместимость составила 20 тысяч единиц. Однако не все жители России поддерживают использование средств индивидуальной мобильности на улицах города.
- На прошедших в Москве чемпионате и первенстве России по ушу сборная Республики Татарстан завоевала призовые места: Михаил Минаков и Карина Прокопьева заняли третьи места, Альмира Гарифуллина и Екатерина Осипова — вторые.
- ПАТП №2 закупит мужские рубашки на 702 тысячи рублей, — узнали из сайта «Госзакупок». Голубые сорочки с 38 по 45 размеры в количестве 360 экземпляров планируют приобрести для сотрудников. При этом за последние 6 лет убытки ПАТП №2 составили полмиллиарда рублей.
- В марте 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в Татарстане снизилась на 6,2% и составила 1,5 миллиона рублей, а стоимость новых моделей уменьшилась в среднем на 1,4%, до 2,9 миллиона рублей. Однако некоторые модели продемонстрировали обратную динамику, и их стоимость за прошедший месяц увеличилась, например, Haval F7x (+6,5%) и Changan Uni-K (+4,1%).
- ГКУ «Главтатдортранс» ищет подрядчика для реконструкции дороги «Казань — Йошкар-Ола» — Волжск в Зеленодольском муниципальном районе. На ремонт выделят 245 млн рублей. Работы по ямочному ремонту должны быть выполнены с момента заключения контракта до 11 ноября 2025 года.
- Утвержден проект расписания ЕГЭ на 2024 год: 4 июля можно будет пересдать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а также информатику, обществознание, русский язык, физику и химию, 5 июля — экзамены по биологии, географии, базовой и профильной математике, истории, литературе и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что доступность бесплатного обучения в российских вузах растет уже на протяжении последних трех лет. Более 60% выпускников 11-х классов могут претендовать на бюджетные места, а в колледжах и техникумах доступно около 600 тысяч мест.
- По данным финансовой отчетности, в 2023 году ООО «Агрокомплекс „Ак Барс“» потеряло чистую прибыль по РСБУ на 98%, до 1 млн рублей. Убыток от выручки составил на 32% больше, чем в прошлом году, а объем долгосрочных обязательств компании вырос до 202,5 млн рублей.
- В 2024 году для мусульман из Татарстана выделена квота в 1,8 тыс. мест для совершения хаджа. Стоимость хаджа по четырем тарифам варьируется от $4,5 тыс. до $11,6 тыс. Въезжать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в этом году можно только по хадж-визам.
- Менделеевское АО «Аммоний» стало владельцем АО «Агрофирма Новый Юраш», 100% доли акций которой — 78 миллионов рублей — теперь принадлежат АО «Аммоний». Эта компания принадлежит КАО «Азот», который находится в Кузбассе и является ее главным бенефициаром.
- В Казани с 12 апреля по 5 июня будет закрыта парковка возле Центрального стадиона в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что все работы будут выполнены в срок. На реконструкцию стадиона выделено 1 млрд рублей.
- В рамках рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов встретился с заместителем генерального директора «Газпром-медиа» Тиной Канделаки. Они обсудили вопросы сотрудничества и планы по реализации совместных проектов, в том числе сети региональных блогерских студий «Инсайт Люди».
- В Ростовской области при детонации взрывного устройства на беспилотнике, упавшем в Морозовском районе, пострадали восемь человек. Они проводили следственные мероприятия на месте падения дронов. Пострадавших госпитализировали.
- В Казани из-за строительства второй линии метро ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика с 12 апреля 2024 года по 20 декабря 2026 года.
- ООО «Диалог Авто» нарастило чистую прибыль по РСБУ в 2023 году на 61%, до 42,4 млн рублей. Существенное влияние на финансовый результат оказала прибыль от продажи, которая составила 80,6 млн рублей, что в 4,4 раза больше, чем год назад. Долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оценивались в 79 млн рублей, а краткосрочные — в 940,5 млн рублей.
- В Татарстане суд удовлетворил иск ООО «Нефтяные технологии» к ООО «Ремстрой» о взыскании долга в размере 1,4 миллиона рублей и неустойки в размере 149,7 тысячи рублей. В мае 2022 года между компаниями был заключен договор подряда, по которому «Ремстрой» обязался выполнить работы на Урмышлинском нефтяном месторождении, а «Нефтяные технологии» — оплатить их. Ответчик исполнил обязательства частично, что и стало причиной обращения истца в суд.
- Власти Республики Татарстан установили размеры ежемесячных пожизненных государственных пособий для выдающихся спортсменов, которые имеют стаж не менее 20 лет. С 2024 года выплаты увеличатся и составят от 14 000 до 24 500 рублей. На эти цели в бюджете заложено 864 000 рублей — это решение должно поддержать прославленных спортсменов Татарстана.
- С Набережночелнинской рекламной компании ООО «Реклама-Центр» взыскали 2,5 миллиона рублей по делам трех исков на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Иски были частично удовлетворены Арбитражным судом Республики Татарстан.
- В предстоящие выходные в казанских поселках будет проводиться бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства. Инициатива направлена на обеспечение безопасности животных и профилактику распространения опасного заболевания.
- Бутырский районный суд Москвы вынес приговор в отношении девяти фигурантов дела об экстремизме. Их целью было сорвать выборы депутатов VIII созыва Государственной думы РФ из-за политической ненависти к органам власти России. За свою деятельность они получили различные сроки, а также запрет на занятие деятельностью, связанной с размещением обращений в сетях общего пользования и сети Интернет.
- По данным на 1 марта 2024 года кредитный портфель граждан в Республике Татарстан составил 1,04 трлн рублей, что на 15 млрд рублей больше, чем месяцем ранее. Объем кредитования за февраль превысил 61 млрд рублей, что больше показателей января на 31%.
- Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» в 2023 году составила 233 тыс. руб., что в 4 раза меньше, чем в 2022 году. Выручка компании в 2023-м увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,1 млн руб. При этом себестоимость продаж выросла на 14%, что привело к сокращению валовой прибыли на 366 тыс. руб.
- Военнослужащий из Чувашии получил множественные ранения в зоне специальной военной операции в августе 2023 года при обстреле в одном из поселков Запорожской области. В ходе реабилитации выяснилось, что осколок застрял между аортой и пищеводом. Три бригады врачей провели операцию, благодаря которой удалось избежать кровотечения. Сейчас пациент поправляется.
- Квартал «Полукамушки» ожидает масштабное обновление: восстановление исторического облика зданий и превращение в туристический центр. Инвесторы, выкупившие дома на аукционе, должны будут не только воссоздать исторический облик зданий, но и сделать квартал привлекательным для туристов.
- По итогам первого месяца 2024 года кредитный портфель корпоративных клиентов в Республике Татарстан превысил 985 млрд рублей, показав рост более чем на 2%. Особенно значительный рост показал кредитный портфель крупных предприятий, превысив 681 млрд рублей.
- Участники Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности во главе с заместителем министра энергетики Павлом Сниккарсом посетили Казанскую ТЭЦ-3, где ознакомились с работой газовой турбины 9НА.01 производства General Electric.
Ключевые события 771-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Строевка Харьковской области.
- На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, трех аэромобильных и восьми механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорное, Андреевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Также отражены 15 контратак штурмовых групп 31-й, 67-й, 72-й механизированных, 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил, нацгвардии и теробороны Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.
- На Херсонском направлении слаженными действиями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике подразделений горно-штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области, Работино, Нестерянка, Новоселовка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка и Новотягинка Херсонской области.
Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан