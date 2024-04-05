Минниханов посетил благотворительный ифтар в Москве

Рустам Минниханов принял участие в благотворительном ифтаре в рамках культурно-просветительского проекта «Шатер Рамадана» в Москве. Это мероприятие ежегодно организуется Духовным управлением мусульман РФ, ДУМ Москвы и правительством Москвы.

Гостем шатра Республики Татарстан стал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

— Рамадан — это время, когда мы можем сблизиться. Где бы мы могли встретиться, если бы не было таких мероприятий? Мы тоже такую традицию завели — провели республиканский ифтар. И сегодня мы имеем возможность здесь, в Москве, в нашей столице, провести это событие — ифтар, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Как сообщили организаторы, в этом году в рамках проекта планируется проведение благотворительной акции в поддержку семей участников СВО. пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов вручил ряд республиканских государственных наград. Так, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».



Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также обратился к участникам. Он подчеркнул, что «Шатер Рамадана», который открывает свои двери ежегодно, является отражением социальной, культурной и просветительской работы, которую ведет мусульманская умма. Он также выразил уверенность, что сегодняшний ифтар принесет радость, удовлетворение и вдохновение для дальнейших побед и добрых деяний.

Напомним, 29 марта в Казани прошел XII Республиканский ифтар. В этом году он получил статус международного и проходил под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». На мероприятие были приглашены иностранные послы и консулы. В общей сложности в нем приняли участие 12 тысяч верующих.

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Рената Валеева