Посторонним вход воспрещен: Мосбиржа закрыла торги для X5 Group

Фото: Максим Платонов

С 5 апреля Московская фондовая биржа приостановила торги депозитарными расписками (ГДР) крупнейшей по обороту компании в продуктовой рознице в России — X5 Group, владеющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Красный Яр», «Слата», а также дискаунтерами «Чижик». Кроме того, компания развивает онлайн-продажи через Vprok.ru и экспресс-доставку, а также логистический сервис 5Post и сеть доставки суши и роллов «Много лосося».

Причиной стал иск Минпромторга по закону об экономически значимых организациях (ЭЗО), в число которых недавно попала «дочка» X5 Group ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Включение в данный список предполагает принудительную смену «гражданства» (редомициляцию) с голландского на российское. Фактически последним торговым днем стало 2 апреля. О возможных сроках возращения на биржу не сообщается. Финансовые аналитики прогнозируют, что это случится не ранее конца августа — начала сентября текущего года.

— Холдинг X5 Group, депозитарные расписки которого торгуются на Мосбирже, зарегистрирован в Нидерландах. С 2022 года это технически ограничивает возможности компании для выплаты дивидендов, которые она ранее платила регулярно. Поэтому смена регистрации в Россию (редомициляция) могла бы позволить Х5 опять выплачивать их. Однако возможности для самостоятельной редомициляции в РФ у Х5 ограничены из-за специфики ее текущей юрисдикции… Задача этой реорганизации по закону — перевести владение бизнесом в российскую юрисдикцию. Соответственно, граждане и резиденты РФ, а также желающие нерезиденты будут владеть бизнесом Х5 напрямую в России (с сохранением доли в компании), а не через «прослойку» из голландского холдинга. По процедуре также возможно, что российская Х5 выкупит долю голландской, оставшуюся после этого перевода владения, — рассказала «Реальному времени» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова.

По ее словам, после подачи иска Минпромторгом в случае положительного решения суда запускается процесс реорганизации, который займет около 4 месяцев.

— Весь процесс перевода в РФ, судя по закону, может занять около 4,5 месяца с даты решения суда. Основная часть этого времени — срок, когда акционерам нужно отправить в ЭЗО заявление с информацией, необходимой, чтобы вступить в прямое владение акциями ЭЗО. Для граждан и резидентов РФ это 3 месяца с даты уведомления о решении суда. Для других желающих перевести права владения — 4 месяца... В результате реорганизации на Мосбирже будут торговаться акции российского юрлица вместо депозитарных расписок голландского холдинга X5 Group, как это происходит сейчас. Периметр бизнеса и доля компании на рынке не должны поменяться, — полагает Суханова.

Отметим, что по итогам 2023 года доля компании в продуктовой рознице достигла 15%, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 2%. Выручка компании выросла на 21% — до 3,15 трлн рублей, тогда как весь оборот продуктовой розницы в России — только на 8%. 80% доходов пришлось на «магазины у дома» «Пятерочка».

По прогнозам эксперта, компания продолжит показывать хорошие финансовые результаты в 2024 году, несмотря на рост расходов на персонал. В самой X5 Group также заверяют, что на работе магазинов процесс по смене юрисдикции и приостановка листинга на Мосбирже не скажутся.

На конец 2023 года у компании было 24,5 тысячи магазинов по всей стране. Она занимает лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге, у нее значительное присутствие в европейской части России и растущее на Дальнем Востоке.

В Татарстане у X5 867 магазинов «Пятерочка» (4% всех магазинов этого формата у Х5), 17 супермаркетов «Перекресток» (2%) и 37 дискаунтеров «Чижик» (2,5%).

Напомним, что на прошлой неделе акционеры еще одной «иностранки» — кипрской HeadHunter Group Plc (HH) на годовом собрании одобрили смену юрисдикции компании. Теперь крупнейший российский портал по подбору и поиску персонала с клиентской базой свыше 515 тысяч компаний получит «прописку» в специальном административном районе (САР) Калининградской области.

Галия Шакирова