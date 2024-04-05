Инженерно-технические специальности получат больше всего бюджетных мест в вузах России

Фото: Максим Платонов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на выставке-форуме MMCO-2024 заявил, что доступность бесплатного обучения в российских вузах увеличивается уже на протяжении последних 3 лет.

В этом году более 60% выпускников 11-х классов могут претендовать на места, финансируемые из государственного бюджета. В колледжах и техникумах доступно около 600 тысяч мест.

Эксперт также назвал топ-5 приоритетных для государства направлений подготовки с максимальным количеством мест:

инженерно-технические специальности; педагоги; врачи; специалисты в сфере IT; специалисты в сфере сельского хозяйства.



Председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что определиться с профессией школьникам помогает система профориентации.

— Начиная с 5 класса, школьники узнают о профессиях не только в теории, но также посещают производства, обучаются и встречаются с представителями компаний, — отметил он.

Кроме того, к этой профориентации добавляется социальный блок — «Обучение служением». По поручению президента программа была запущена в 135 пилотных университетах в прошлом году, а в этом году к ней подключатся и школы. Цель проекта, чтобы к 2030 году каждый молодой человек мог в ходе своего обучения реализовать социальные проекты по своей профессии.

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Олег Исаков