По решению суда челнинский «Ремстрой» заплатит 1,4 млн рублей долга

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

В Татарстане закончилось рассмотрение дела по иску ООО «Нефтяные технологии» к ООО «Ремстрой». Истец требует взыскать с ответчика 1,4 миллиона рублей долга и еще 149,7 тысячи рублей неустойки.

Согласно материалам дела, 27 мая 2022 года между компаниями был заключен договор подряда. По нему ООО «Ремстрой» обязалось выполнить работы на Урмышлинском нефтяном месторождении, а ООО «Нефтяные технологии» должно было принять и оплатить их.

Генподрядчик перечислил субподрядчику аванс в размере 1,1 миллиона рублей на выполнение строительно-монтажных работ. Несмотря на это, ответчик исполнил свои обязательства об оплате только частично, перечислив истцу аванс в размере только 800 000 рублей. Претензию истца от 6 декабря 2023 года с требованием об оплате долга он оставил без удовлетворения. Это и стало причиной обращения истца с настоящим иском в суд.

Сумма долга на момент рассмотрения спора по существу составила 1,4 миллиона рублей. Суд принял решение взыскать эту сумму с ООО «Ремстрой» в пользу ООО «Нефтяные технологии». Также ответчик должен будет выплатить истцу 149,7 тысячи рублей неустойки.

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Рената Валеева