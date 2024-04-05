Татарстанцы заняли призовые места на чемпионате России по ушу

В Москве с 1 по 4 апреля прошли чемпионат и первенство России по ушу. В турнире приняла участие сборная Республики Татарстан.

В команду вошли 8 спортсменов: Наргиза Валиева, Альмира Гарифуллина, Артем Белов, Елизавета Ильина, Кирилл Кириллов, Михаил Минаков, Екатерина Осипова и Карина Прокопьева.

Спортсмены показали следующие результаты:

3-е место — Михаил Минаков в дисциплине «наньцюань» среди юниоров;

3-е место — Карина Прокопьева в дисциплине «наньгунь» среди юниорок;

2-е место — Альмира Гарифуллина и Екатерина Осипова в дисциплине «дуйлянь цисе» среди женщин.

Напомним, вчера спортсменки из Татарстана, Рания Рахманова и Арина Алексеева, стали призерами первенства России по вольной борьбе. Они заняли второе место в весовой категории до 40 килограмм и третье в весовой категории до 57 килограмм соответственно.

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Рената Валеева