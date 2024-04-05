На ремонт дороги «Казань — Йошкар-Ола» — Волжск выделят 245 млн рублей на ремонт

Государственное казенное учреждение «Главтатдортранс» ищет подрядчика для реконструкции дороги «Казань — Йошкар-Ола» — Волжск в Зеленодольском муниципальном районе. На ремонт выделят 245 млн рублей. Это станет первым этапом по обновлению асфальтного покрытия.

Срок выполнения работ по ямочному ремонту охватывает период с момента заключения контракта до 11 ноября 2025 года. Согласно описанию объекта закупки, будет отреставрировано 560 метров покрытия в Зеленодольском муниципальном районе.

В рамках реконструкции пройдут земляные работы, устройство искусственных сооружений, устройство электросети, работы по обустройству автомобильной дороги и налаживание наружных сетей канализации.



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Рената Валеева