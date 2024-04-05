На проспекте Камалеева в Казани троллейбусы парализовали движение транспорта
В Казани на проспекте Камалеева временно перестали ходить троллейбусы. Это вызвано повреждением контактной сети, рассказали «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».
На данный момент на проспекте Камалеева скопилось около 15 троллейбусов, передает корреспондент издания «Реальное время». Водители стоят в пробке. В «Метроэлектротрансе» рассказали, что на месте уже работают аварийные службы предприятия.
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