В Татарстане подешевел бензин марки АИ-95

Фото: Максим Платонов

За четвертую неделю марта 2024 года произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Бензин марки АИ-95 в Татарстане подешевел на 8 копеек, что соответствует 0,16%, а весь остальной бензин не изменился в цене по сравнению с прошлой неделей.

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА ДО ЦЕНА ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, % АИ-92 49,28 49,28 0 АИ-95 53,22 53,14 -0,16% АИ-98 и выше 66,67 66,67 0 Дизельное топливо 59,82 59,82 0

Данные в таблице приведены за период с 25 марта по 1 апреля 2024 года.



Кроме того, в Татарстане также снизились на 6,2% цены на подержанные автомобили. Средняя стоимость таких авто составила 1,5 миллиона рублей, а ценник на новые модели уменьшился в среднем на 1,4%, — до 2,9 миллиона рублей.

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Олег Исаков