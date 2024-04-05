В Татарстане подешевел бензин марки АИ-95
За четвертую неделю марта 2024 года произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Бензин марки АИ-95 в Татарстане подешевел на 8 копеек, что соответствует 0,16%, а весь остальной бензин не изменился в цене по сравнению с прошлой неделей.
|НАИМЕНОВАНИЕ
|ЦЕНА ДО
|ЦЕНА ПОСЛЕ
|ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
|АИ-92
|49,28
|49,28
0
|АИ-95
|53,22
|53,14
-0,16%
|АИ-98 и выше
|66,67
|66,67
|0
|Дизельное топливо
|59,82
|59,82
|0
Данные в таблице приведены за период с 25 марта по 1 апреля 2024 года.
Кроме того, в Татарстане также снизились на 6,2% цены на подержанные автомобили. Средняя стоимость таких авто составила 1,5 миллиона рублей, а ценник на новые модели уменьшился в среднем на 1,4%, — до 2,9 миллиона рублей.
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