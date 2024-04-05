Новости бизнеса

21:39 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Татарстане подешевел бензин марки АИ-95

20:13, 05.04.2024
В Татарстане подешевел бензин марки АИ-95
Фото: Максим Платонов

За четвертую неделю марта 2024 года произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Бензин марки АИ-95 в Татарстане подешевел на 8 копеек, что соответствует 0,16%, а весь остальной бензин не изменился в цене по сравнению с прошлой неделей.

НАИМЕНОВАНИЕЦЕНА ДОЦЕНА ПОСЛЕИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
АИ-9249,2849,28

0

АИ-9553,2253,14

-0,16%

АИ-98 и выше66,6766,670
Дизельное топливо59,8259,820

Данные в таблице приведены за период с 25 марта по 1 апреля 2024 года.

Кроме того, в Татарстане также снизились на 6,2% цены на подержанные автомобили. Средняя стоимость таких авто составила 1,5 миллиона рублей, а ценник на новые модели уменьшился в среднем на 1,4%, — до 2,9 миллиона рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков
Бизнес Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть708.4
  • Нижнекамскнефтехим105.7
  • Казаньоргсинтез105.6
  • КАМАЗ186
  • Нижнекамскшина81.05
  • Таттелеком1.113