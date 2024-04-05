Кредитный портфель корпоративных заемщиков в Татарстане вырос более чем на 17 млрд рублей

По итогам первого месяца 2024 года кредитный портфель корпоративных клиентов, зарегистрированных в Республике Татарстан, увеличился более чем на два процента и превысил 985 млрд рублей. Об этом «Реальному времени» рассказали в Нацбанке республики.

Особенно значительный рост показал кредитный портфель крупных предприятий — он вырос более чем на два процента, или на 17 миллиардов рублей, и составил 681 млрд рублей. Это значительный показатель, который свидетельствует о привлекательности региона для бизнеса и его потенциале в сфере кредитования.

Портфель кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) также вырос, хотя и менее значительно. На первое февраля 2024 года он превысил 304 миллиарда рублей, увеличившись на 0,1%, или 422 миллиона рублей, по сравнению с показателем на начало года.

Однако общая сумма кредитования бизнеса в январе 2024-го снизилась на 53% по сравнению с декабрем 2023 года и составила около 97 миллиардов рублей. Объем кредитов, выданных крупным предприятиям в январе текущего года, составил около 70 миллиардов рублей (-57%, или -92 миллиарда рублей). Кредитование субъектов МСП по итогам января 2024 года составило почти 27 миллиардов рублей (-38%, или -17 миллиардов).

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Артем Гафаров