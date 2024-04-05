Московский суд вынес приговор по делу об экстремизме

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор в отношении обвиняемых в совершении преступлений экстремистской направленности.

Суд установил, что девять фигурантов дела действовали в составе организованной группы. Их целью было сорвать выборы депутатов VIII созыва Государственной думы РФ. Мотивом обвиняемых стала политическая ненависть к органам государственной власти России.

Преступная деятельность осуществлялась через сервисы коротких видеосообщений и мессенджер Telegram. Обвиняемые проводили информационно-агитационную кампанию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также на вовлечение лиц в организацию массовых беспорядков.

Суд приговорил обвиняемых к различным срокам. Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде запрета на занятие деятельностью, связанной с размещением обращений в сетях общего пользования и сети Интернет сроком на 2 года. Также некоторые из осужденных лишены права заниматься определенной деятельностью.

Подробности по каждому из фигурантов дела:

Чебанов Дмитрий Сергеевич — 7 лет и 6 месяцев общего режима;

Чернова Жанна Станиславовна — 5 лет и 2 месяца общего режима;

Крещук Никита Романович — 6 лет общего режима;

Курлов Алексей Сергеевич — 6 лет общего режима;

Абрамов Вячеслав Юрьевич — 6 лет и 6 месяцев строгого режима;

Садриев Ильдар Илдусович — 6 лет и 6 месяцев строгого режим;

Ламанов Дмитрий Сергеевич — 6 лет общего режима;

Кузнецов Игорь Васильевич — 6 лет общего режима;

Платонова Мария Андреевна — 5 лет и 2 месяца общего режима (с отсрочкой отбывания наказания на период ее беременности и достижения ребенком возраста 14 лет);

Нагибин Игорь Геннадьевич — 8 лет общего режима со штрафом в размере 15 тыс. рублей;

Яночкин Алексей Сергеевич — 6 лет общего режима.

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Анастасия Фартыгина