Опубликован проект расписания ЕГЭ-2024 с учетом дней для пересдачи

Фото: Максим Платонов

В России утвердили проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, который включает дни для пересдачи экзаменов.

Согласно проекту приказа:

4 июля можно будет пересдать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а также информатику, обществознание, русский язык, физику и химию;

5 июля — день для пересдачи экзаменов по биологии, географии, базовой и профильной математике, истории, литературе, а также устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Стоит отметить, что в случае пересдачи в зачет пойдет последний полученный результат, а предыдущий аннулируется, даже если он был выше. Таким образом, пересдачи — удел смелых и уверенных в себе, отметили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

Сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются:

23 мая — география, литература и химия;

28 мая — русский язык;

31 мая — базовая и профильная математика.

Изменения коснутся следующих дат:

4 июня — обществознание и физика (ранее только обществознание);

7 и 8 июня — информатика и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (ранее только информатика);

11 июня — биология и письменная часть по иностранным языкам (были ранее 13 июня), история (была 10 июня).

Кроме того, в расписании ЕГЭ скорректированы резервные дни. Последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня, и не позднее 1 июля все участники экзаменов узнают свои результаты. Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля все получат в сроки, позволяющие своевременно подать заявления в выбранные вузы.

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Олег Исаков