Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» сократилась в 4 раза

По финансовым отчетам компании за 2022 и 2023 годы, чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина», занимающегося производством шин, покрышек и камер, а также их восстановлением, уменьшилась в четыре раза.



Выручка в 2023 году возросла на 15% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,1 млн рублей. Однако себестоимость продаж увеличилась на 14%, достигнув 9,8 млн рублей, что привело к сокращению валовой прибыли на 366 тысяч рублей.

В результате чистая прибыль нижнекамской компании в 2023 году снизилась почти в 4 раза, до 233 тысяч рублей, это на 75% меньше, чем показатели 2022-го года.



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Анастасия Фартыгина