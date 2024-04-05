«Тянуть не надо»: зарплату в ЖКХ поднимут до «средней по району»

К 2028 году заработную плату производственных работников на всех предприятиях ЖКХ Татарстана доведут до среднего уровня

Фото: Динар Фатыхов

«Если поднять оплату труда хотя бы на 50%, то на сколько увеличится тариф ЖКХ для потребителей? Вы считали?» — с пристрастием спрашивал глава ГК по тарифам Александр Груничев у главного «лоббиста» — исполнительного директора РАВВ Елены Довлатовой, которая «пробила» индексацию через механизмы тарифного регулирования. И хотя у регулятора остались опасения, что включение расходов на оплату труда в тарифы приведет к их «пляске» (МРОТ вырос на 19%), новую инициативу поддержали. В ответ Татарстан предложил убрать «потолок» предельно допустимого уровня роста оплаты ЖКХ и в тех муниципалитетах, где ввели новые БОС.

Зарплату в ЖКХ «привязали» к тарифу

Тарифная кампания на 2025 год сулит немало неприятных сюрпризов для рядового потребителя. И хотя продолжают действовать «красные» запреты, ограничивающие рост коммунальных тарифов в пределах инфляции, новые законодательные инициативы способны радикально изменить общий контур тарифного регулирования. Одной из них оказалось февральское предложение депутатов Госдумы закладывать в тариф расходы на индексацию зарплаты работников ЖКХ не ниже уровня МРОТ.

Неоднозначность «привязки» зарплаты к тарифу в том, что МРОТ может меняться как угодно, а значит, следом могут «пуститься в пляс» тарифы ЖКХ. К примеру, в прошлом году МРОТ поднялся на 18,5% (на 3 тысячи рублей), и тарифы в Татарстане выросли в среднем на 15%. Каким образом учитывать расходы на оплату труда в тарифах на водоснабжение и водоотведение на 2025 год? Эту непростую коллизию затронули на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам, посвященной регулированию водоснабжения и водоотведения.



Водоканалы просят дать больше МРОТ

Сейчас средняя зарплата работников в сфере водоснабжения и водоотведения составляет 33—34 тысячи рублей, что в 1,5—2 раза ниже, чем в республике. Перед регулятором стоит глобальная проблема — повысить заработную плату в отрасли, при этом удержать тарифы в пределах допустимого уровня, отметила заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Водоканалы ставят вопрос о повышении заработной платы основному персоналу, учитывая затраты в тарифах на долгосрочный период», — сообщила она. По ее словам, в стране ежегодно поднимается МРОТ, растет индекс потребительских цен, что работодатель обязан учитывать в зарплате персонала водоканалов. Однако руководство водоканалов не может этого сделать без согласования затрат в тарифах, пояснила она. «И тут возникает диссонанс: с одной стороны, водоканал обязан довести среднюю заработную плату до определенного уровня. А с другой — в тарифном регулировании не предусмотрено».

Как «разбогатели» сантехники в Муслюмово

Несмотря на такую казуистику, в прошлом году предприятиям ЖКХ удалось поднять зарплату своим работникам. Так, в АО «Муслюмовские инженерные сети» зарплата выросла на 302% — с 14,7 до 44,4 тысячи рублей. Но это исключение. Большинство добилось повышения сверх МРОТ — 19,4 тысячи рублей. «В рамках тарифной кампании — 2024 заработная плата основного производственного персонала максимально доведена до среднего уровня по соответствующему муниципальному району с учетом оценки доступности тарифов для потребителей», — рассказала Лариса Хабибуллина. По ее данным, оплата труда для 92% персонала стала выше МРОТ, для 4% — доведена до средней по муниципальному району. При этом средний тариф на водоснабжение и водоотведение составил 34—35 рублей за кубометр.

Теперь взят новый курс — довести зарплату на всех предприятиях отрасли до уровня средней по району. Правда, повышение хотят сделать не мгновенным, а постепенным. По словам Ларисы Хабибуллиной, в рамках тарифной кампании на 2025 год зарплату поднимут в 10% организаций, в 2026 году — 20% организаций, в 2027-м — в 40% организаций, 2028-м — 100% организаций. По оценкам ГК по тарифам, это коснется примерно 6 тысяч работников, занятых в сфере водоснабжения и водоотведения.



Если поднять зарплату на 50%, то на сколько увеличится тариф?

В дискуссию включилась исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова, которая считается лоббистом индексации через механизмы тарифного регулирования. Она присоединилась по видеотрансляции. По ее словам, до сих пор зарплата отставала в 2 раза от рынка, а труд работников тяжелый. «Мне рассказывали, рабочие водоканала вытаскивали памперсы из трубы, через которую прокачивали воду», — заметила она. Тут она высказала более радикальные идеи по индексации зарплат по специальным соглашениям и даже предложила заложить затраты на образование персонала.

«Если поднять оплату труда хотя бы на 50%, то на сколько увеличится тариф ЖКХ для потребителей? Вы считали?» — с пристрастием остановил ее глава ГК по тарифам Александр Груничев. Глава РАВВ Елена Довлатова парировала тем, что тариф в среднем остался на уровне 27 рублей, дав понять, что повышение не сильно отразилось на тарифах. В заключение решили, что «тянуть не надо», пора поднимать зарплату в ЖКХ до «средней по району».

Но затем прозвучала ответная инициатива регулятора Татарстана убрать «потолок» предельно допустимого уровня роста оплаты ЖКХ в тех муниципалитетах, где ввели новые БОС. По словам Ларисы Хабибуллиной, за несколько лет в республике введено множество новых биологических очистных сооружений, построенных в рамках республиканских и федеральных программ. Однако тарифы на водоотведение не покрывают в полной мере расходы на их содержание, даже без учета амортизации. Их эксплуатация обходится дорого из-за больших расходов на электричество. Но повысить тариф «мешают» предельные индексы повышения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Поэтому она предложила расширить основания для отмены «потолка», порекомендовав при расчете предельных индексов не учитывать разницу в размере платежей. «А именно при вводе объектов коммунальной инфраструктуры, построенных в рамках реализации государственных программ РФ и (или) субъектов РФ».