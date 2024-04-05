В казанских поселках пройдет бесплатная вакцинация животных от бешенства

Фото: Реальное время

В предстоящие выходные в казанских поселках будет проводиться бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства, сообщает мэрия Казани. Инициатива направлена на обеспечение безопасности животных и профилактику распространения опасного заболевания.

Вакцинация будет организована в жилых массивах Кадышево, Салмачи, Константиновка и других.

В частности, жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов будут ждать в поселке Кадышево с 9.00 до 11.00 по адресу: ул. Калинина, 1 (возле почтового отделения). С 9.00 до 10.00 ветеринары будут дежурить в жилом массиве Голубое Озеро, с 11.00 до 12.00 — в жилом массиве Брикетный.

В Вахитовском и Приволжском районах вакцинацию организуют в поселке Салмачи с 10.00 до 14.00. Ветеринары будут принимать по адресам: ул. Центральная, 18 и 139.

Жители Советского района смогут привить своих питомцев с 10.00 до 12.00 в поселке Константиновка по адресу: ул. Интернациональная, 24а (у дома культуры). А с 12.30 до 14.30 ветеринары будут дежурить в поселке Царицынский бугор по адресу: ул. Саф, 39а.

7 апреля бригады ветеринаров прибудут в поселок Старые Горки Вахитовского и Приволжского районов. Вакцинация будет проходить с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Артельная, 10.

Кроме того, в субботу, 6 апреля, ветеринары приедут в санаторий «Крутушка» (у котельной) и жилой массив Щербаково на ул. Дачную (у памятника).

Ранее жители Советского района Казани уже прививали своих питомцев от бешенства. Вакцинация проводилась 30 и 31 марта сотрудниками ветеринарных клиник города.

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Рената Валеева