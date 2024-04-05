Цены на подержанные автомобили в Татарстане снизились на 6,2%

Фото: Максим Платонов

Специалисты сервиса «Авто.ру Оценка» изучили объявления о продаже автомобилей в Татарстане в марте 2024 года. Анализ показал, что за прошедший месяц средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 6,2% и составила 1,5 миллиона рублей. Стоимость новых моделей уменьшилась в среднем на 1,4%, до 2,9 миллиона рублей.

Стоит отметить, что некоторые модели продемонстрировали обратную динамику, и их стоимость за прошедший месяц увеличилась. Сильнее всего подорожали Haval F7x (+6,5%; 3,1 миллиона рублей) и Changan Uni-K (+4,1%; 4,2 миллиона рублей).

Среди подержанных автомобилей больше всего выросла средняя стоимость у следующих моделей:

BMW 1er (+12,5%; 1,3 миллиона рублей);

Renault Fluence (+12,3%; 793 000 рублей);

UAZ Patriot (+12,2%; 1,5 миллиона рублей);

Suzuki SX4 (1 миллион рублей);

Nissan Note (879 тысяч рублей).

В то же время некоторые модели показали тенденцию к снижению средней цены. Так, стоимость Lada 2107 упала на 13% (171 000 рублей), а Daewoo Matiz — на 11% (219 тысяч рублей). На 8,5% снизилась стоимость Nissan Qashqai до 1,9 миллиона рублей, за ним следует городской кроссовер Kia Soul (-8%; 1,9 миллиона рублей).

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Анастасия Фартыгина