Татарстанцы израсходовали более двух миллионов часов звонков за март

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцы израсходовали более 2 миллионов 157 тысяч часов звонков за март. Среди них более 800 тысяч вызовов абонентам сети поступило от мошенников, рассказал «Реальному времени» оператор мобильной связи «Летай».

В Казани пользователи израсходовали более 457 тысяч часов, в Набережных Челнах — более 181,5 тысячи часов. Жители Нижнекамска проговорили более 88 тысяч часов по телефону, Альметьевска — более 49 тысяч часов.

При этом, как сообщили «Реальному времени», чаще всего татарстанцы по-прежнему общаются по мобильной связи с Москвой и Московской областью.

Кроме того, верхний уровень предпочтений коммуникаций посредством мобильной связи, включая интернет, составляют фактически те же регионы, что и в январе–феврале текущего года: соседние республики Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, а также Ульяновская и Свердловская области.

Ранее «Реальное время» рассказало, что за первый весенний месяц жители столицы республики потратили 2 969 783 гигабайта интернета. В Татарстане этот показатель за март составил 12 934 000 гигабайт.

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Олег Исаков